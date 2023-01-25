«У Селихова не мягкий бананчик, как у Месси, и не пушка, как у Колодина, а плотный резаный удар щекой. Так Чилаверт бил, вижу у Саши его потенциал». Ребров о технике вратаря «Спартака»

Теги Спартак Сергей Игнашевич Артем Ребров Андрей Каряка Денис Колодин премьер-лига Россия Лионель Месси Sports.ru Рожерио Сени Хосе Луис Чилаверт Александр Селихов Футбол

Артем Ребров высказался о том, как вратари бьют пенальти и штрафные. 

«Для медиамира ничего круче не придумаешь – вратарь идет бить, забивает, соцсети счастливы. Да, были Сени и Чилаверт – тут вопросов нет. Ребята подходили к мячу и четко клали его в сетку. Но каждый должен заниматься своим делом. 

Конечно, можно предположить, что вратарь лучше понимает психологию и действия другого вратаря, поэтому ему проще забить, но не переоценивал бы этот фактор.

Возьмем, например, Селихова. У него шикарный удар, он классно исполняет и штрафные, и пенальти. И что, он сейчас пойдет к точке и будет забирать голы Соболева и Промеса?

Окей, допустим, Селихов будет забивать 10 из 10, а главное – результат команды. Но поводов отодвигать Квину или Соболя нет. Если все дружно перестанут забивать с точки вообще, тогда да, можно рассмотреть Селихова, а так не вижу смысла придумывать велосипед, если этот нормально катится.

Не случайно привел пример Селихова – вижу у него потенциал Чилаверта. По пенальти вообще 100%, да и по штрафным тоже – удар очень хороший. И интересный! Не пушка, как у Колодина, Каряки, Игнашевича. И не такой мягкий бананчик, как у Месси. А резаный щекой плотно – вот так Чилаверт и бил», – написал бывший вратарь и технический координатор «Спартака» в колонке на Sports.ru.

«Удар Акинфеева – как у Халка». Ребров о пенальти и штрафных от вратарей

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AIBOLIT66
Как называется насекомое у которого шесть крыльев и семь членов?
Шестикрылый семих..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алик Галеев
Парню уже скоро на пенсию выходить, а в нем все пытаются потенциал какой-нибудь найти!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Ответ Иван1984
Защекой у Селихова??
У тебя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winterburn
Ответ red hikkikomori
Пушка Колодина и бананчик Месси, попробуйте оба, и реши на чьей стороне ты)
Думаю последние лет 20 выбор стоит между бананчиком Месси и сладким фруктом Роналду)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Trash Talking
Мягкий бананчик Месси: где он сейчас?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Chilavert
О, про меня вспомнили)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nolan_90
Ответ Gustav Forsberg
многочлен гыгыг
квадратный трёхчлен ахахахаазаххааахха
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван1984
Защекой у Селихова??
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
Артем Ребров (избранное):
-Мягкий бананчик Месси
-Искуственный ботокс Роналду
-Железная дубина Лукаку
- Ручник Дзюбы
- Вашпроблем Аршавина
- Попрыгунчик Володьки
- Командир Черчесова
- Бита Кержакова
- Эстонец Карпина
- Ножка стула Кокорина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimonivanov
Как же любит Спортс топить собственного блогера. Надеюсь, когда-то Ребров все-таки их пошлет за такое отношение.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
Смешно, когда посредственный вратарь разбирает технику ударов. Какая польза-то от этого? А уж сравнивать удары Акинфеева и Халка вообще бред. Про Месси тоже, у очень достойный по силе удар
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Интересно, а где Ребров мял бананчик месси? В туалете в женском платье?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Трусики Бочкаревой
Ответ Wiley Fox
Шишкановский клоун ребров на тяжёлые перешёл
А когда с спартаке с них слазили ?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KozlikX
Ответ Budabuda
Мягкий бананчик лол
Он сказал писька
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
У Селихова не мягкий бананчик, а у Роналду - спелая клубничка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Шишкановский клоун ребров на тяжёлые перешёл
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
Тот случай, когда в одном предложении : Селихов, Колодин, Каряка и мягкий бананчик Месси.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
messi_leo
Сначала подумал, что Ребров о другом. А оказалось, что автор названия новости - Элочка Людоедка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Трусики Бочкаревой
«У Селихова не мягкий бананчик, как у Месси». Ребров о периоде в спартаке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Варлампий Варлампий
"Мягкая банана это плохо", - грустно добавил футболист.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Надеюсь, высказывание Реброва уже проверяют на пропаганду лгбт
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Ответ Niko [Ars]
Че, пацаны, признавайтесь, у кого мягкий бананчик как у Месси? Или у всех, якобы, пушка как у Колодина 😂
Зависит от того, с кем вышел на дуэль
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярослав Ройс
Ответ Budabuda
Мягкий бананчик лол
Пестик и тычинка гыгыгы
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Гудков
Вернули топ заголовщика
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Трусики Бочкаревой
спартак и тут опозорился
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий