«У Селихова не мягкий бананчик, как у Месси, и не пушка, как у Колодина, а плотный резаный удар щекой. Так Чилаверт бил, вижу у Саши его потенциал». Ребров о технике вратаря «Спартака»

высказался о том, как вратари бьют пенальти и штрафные.

«Для медиамира ничего круче не придумаешь – вратарь идет бить, забивает, соцсети счастливы. Да, были и Чилаверт – тут вопросов нет. Ребята подходили к мячу и четко клали его в сетку. Но каждый должен заниматься своим делом.

Конечно, можно предположить, что вратарь лучше понимает психологию и действия другого вратаря, поэтому ему проще забить, но не переоценивал бы этот фактор.

Возьмем, например, . У него шикарный удар, он классно исполняет и штрафные, и пенальти. И что, он сейчас пойдет к точке и будет забирать голы Соболева и Промеса?

Окей, допустим, Селихов будет забивать 10 из 10, а главное – результат команды. Но поводов отодвигать Квину или Соболя нет. Если все дружно перестанут забивать с точки вообще, тогда да, можно рассмотреть Селихова, а так не вижу смысла придумывать велосипед, если этот нормально катится.

Не случайно привел пример Селихова – вижу у него потенциал Чилаверта. По пенальти вообще 100%, да и по штрафным тоже – удар очень хороший. И интересный! Не пушка, как у , , Игнашевича. И не такой мягкий бананчик, как у Месси. А резаный щекой плотно – вот так Чилаверт и бил», – написал бывший вратарь и технический координатор «Спартака» в колонке на Sports.ru.

«Удар Акинфеева – как у Халка». Ребров о пенальти и штрафных от вратарей