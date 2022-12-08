Ребров о голе Японии Нойеру в ближний угол: «Ненормальный удар. Вратаря смутила внезапность, увернулся инстинктивно»

Экс-вратарь Артем Ребров оценил игру и на ЧМ-2022.

Технический координатор московского клуба проанализировал действия немецкого голкипера в игре с Японией (1:2), швейцарского – с Португалией (1:6).

«И Нойер, и Зоммер получили голы в ближний, но оправдать Нойера мне хочется больше. Я бы не вешал всю вину на немецкого вратаря.

Смотрите: японец с ним сблизился, Нойер подсел и ждал удар либо низом, либо невысоко от газона. В этой ситуации невозможно предугадать, что игрок ударит верхом. Потому что сделать это оттуда непросто, надо прямо подсечь мяч. У японца каким-то чудом все получилось.

Есть две составляющие этого момента. Первая – Нойер присел, а мяч полетел верхом, отбить его было сложнее.

Вторая – элемент неожиданности. Мы видим, что Нойер от мяча как бы уворачивается. Не надо думать, что он испугался. Нойер много раз в карьере стоял до конца: получал пушечные удары и в грудь, и в лицо, и куда угодно.

Просто удар верхом в этой ситуации был неожиданностью, это ненормальный удар. Нойера смутила именно внезапность, а не боязнь мяча или что-то еще. Он увернулся чисто инстинктивно, потому что человеческий организм так может реагировать на нестандартное развитие событий, это неконтролируемо.

Уверен, если бы японец так круто не подсек мяч, а все произошло как должно было и как ожидал Нойер, он бы спокойно справился с ударом, мяч бы в него просто ударился.

Мое мнение: конечно, есть некоторая вина вратаря, но гол случился благодаря бешеному и отчасти случайному удару. Дайте японцу еще девять раз так пробить – сомневаюсь, что хоть раз так классно подсечет.

А вот Зоммер ошибся – это гол вратаря. Если включить замедленный повтор, то можно увидеть, как до удара у него левое плечо идет левее. Потому что он начал предугадывать, заранее пошел в дальний.

Конечно, удар в ближний для него стал шоком. Если бы он стоял на месте, то с его реакцией должен был спокойно тащить, но Зоммер уже переложил вес на другую ногу, у него не оставалось ни одного шанса что-то сделать с этим мячом.

Более того, если бы Рамуш пробил не так сильно и четко, Зоммеру все равно бы пришлось дико сложно, он не был готов ни к какому удару в ближний.

Еще был другой интересный гол – между ног. Кажется, Зоммер там слишком сильно раскрылся. Останься в стойке, справился бы с ударом. При этом не записывал бы этот гол в ошибки. Скажем так, просто не выручил», – отметил Ребров в блоге на Sports.ru.

Зоммер ошибся, а фэйл Нойера на самом деле не фэйл. Артем Ребров разбирает игру вратарей на ЧМ-2022

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