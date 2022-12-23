Ребров об Эмилиано Мартинесе: «Глаза безумные, будто его прямо с улицы забрали. Я за трэшток, пенальти – психологическая дуэль»

Теги Спартак Артем Ребров Астон Вилла премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Sports.ru ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Артем Ребров разобрал действия Эмилиано Мартинеса в сериях пенальти.

«Вообще Мартинес – такой безбашенный парень из двора, из трущоб. Глаза безумные, будто его прямо с улицы забрали. Честно, смотрел на него по телевизору и думал: «Как же хорошо, что не я ему сейчас бью пенальти, потому что совершенно не понимаю, какой угол выбрать. Кажется, он возьмет из любого».

По технике он мне тоже понравился. Мартинес – хороший вратарь, не просто так в сборной оказался. Поражают скорее его повадки, хулиганство, танцы, весь этот трэшток на пенальти. 

Я не приверженец такого стиля. Сам бы на поле не смог бы начать унижать тех, кто бьет мне пенальти. Не смог бы говорить им гадости, сбивать. При этом уверен, что это рабочая история, что это может и должно быть.

Я за трэшток. Потому что пенальти – это больше психологическая дуэль, почему бы не создать себе преимущество? Если вы так можете – пожалуйста, оказывайте давление», – написал бывший вратарь «Спартака» в блоге на Sports.ru.

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18 комментариев

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Старый Сухи
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А мне понравился этот парень с безумными глазами и странным поведением. Нестандартный, прикольный. Я болел за него почти так же как за Месси и Ди Марию
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ psixyec
Прикольно, когда глоры БЧК используют два стула: сначала они говорят, что методы Симеоне им противны, который ради победы под шкуру соперника залезет, а когда Мартинес хамит всем подряд – это другое, вы не понимаете.
Прикольно как ты с 18 числа скулишь. Твоя ава супер) каждому фану Рональды предлагаю поставить
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Yri Yrov
Вот и сектант , ловите
Приятно что сектанты Рона начали осознавать кем они являются. Кстати, очередной новый аккаунт. Unico, Эрнандес Эрнандес? 😏🔥
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Arthur Jacob
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Ответ GeroyamSala
Это да, через полгода будут вспоминать как он пенальти ташил, а не куклу Мбапе. А еще через год про него забудут, как тут была статья .. в топ клуб он точно не пойдёт, а покупать его под серию пенальти не один тренер не захочет
Его запомнят навсегда. Забывают футболистов без харизмы
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Arthur Jacob
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Мартинес, Чилаверт, Кампос, Роа каждый по своему колоритный и запоминающиеся вратарь из ЮА. Как персонажи они гораздо интереснее чем пресный Льорис или игравший в финале ЧМ Стекеленбург.

Футбол это уличная игра, футболисты из ЮА часто именное такие — прям с улиц подобраны, это не суперполиткорректные европейцы растущие в гораздо более тепличных условиях
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Yri Yrov
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Сейчас дети объяснят Реброву что Мартинес худший вратарь в истории и жаль Чуаменя
Вот и сектант , ловите
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TheCreator
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Ответ psixyec
Прикольно, когда глоры БЧК используют два стула: сначала они говорят, что методы Симеоне им противны, который ради победы под шкуру соперника залезет, а когда Мартинес хамит всем подряд – это другое, вы не понимаете.
Все таки методы Симеоне, это про сломать соперника в буквальном смысле, чего не гнушался делать Реал времен Моуриньо. А так , пожалуйста, играйте в свои психологические игры, только бы без жестокости аля Пепе. Ну и Барса сама использует атаку на судью довольно так часто, что бы упрекать других.
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Усы Годзиллы
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Ответ psixyec
Прикольно, когда глоры БЧК используют два стула: сначала они говорят, что методы Симеоне им противны, который ради победы под шкуру соперника залезет, а когда Мартинес хамит всем подряд – это другое, вы не понимаете.
У них Лига Европы уже лучше Лиги Чемпионов, о чём ты?
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Гегенпрессинг Рангника
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Сейчас дети объяснят Реброву что Мартинес худший вратарь в истории и жаль Чуаменя
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psixyec
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Прикольно, когда глоры БЧК используют два стула: сначала они говорят, что методы Симеоне им противны, который ради победы под шкуру соперника залезет, а когда Мартинес хамит всем подряд – это другое, вы не понимаете.
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psixyec
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Трэшток от Реброва – это обнимашки с штангой, такого испытания ни один нападающий не выдержит.
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Strateg 7
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Как же надоели многие нытики с розовыми и лицемерными лозунгами а-ля "Respect сопернику".
Нынешний стерильный футбол нуждается в подобных живых олдскульных эмоциях, которые дарят такие персонажи, как Эмилиано Мартинес.
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Phantom1289
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Да как бы за это к нему то и нет особых претензий. Претензии то за другое. За минуты молчания, куклы и жесты после игры.
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GeroyamSala
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Это да, через полгода будут вспоминать как он пенальти ташил, а не куклу Мбапе. А еще через год про него забудут, как тут была статья .. в топ клуб он точно не пойдёт, а покупать его под серию пенальти не один тренер не захочет
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
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Большая часть комментаторов не футбол смотрит, а корешей под пиво видимо ищет. Какое кому дело какой он человек? Он закон нарушил? Нет. Все, какая вам разница, какой он человек? Мы же с ним на 99.9% никогда не увидимся.
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rigobersong
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Ответ psycho killer
Цель оправдывает средства. Ну, или, на спецоперации все средства хороши 😶
Денафицировал глоров Роналду😀
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psycho killer
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Цель оправдывает средства. Ну, или, на спецоперации все средства хороши 😶
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rigobersong
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Мартинес жестко потроллил соперников, вышел победителем. Да немного гопник, но что с того, вроде родню не задевал, нацию не трогал, поигрался с куклой Мбаппе, и сказал про Тчуамени, что он молодой игрок и будет нервничать:) Странная реакция на его поведение:) Детей не бил, голы у партнеров не шакалил:)
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