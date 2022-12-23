Ребров о сэйве Мартинеса в финале ЧМ-2022 на 123-й: «Мбаппе бы просто перекинул вратаря. Исполнено не по науке, но матч спасен – какие вопросы?»

поделился мнением о сэйве Эмилиано Мартинеса в финале ЧМ-2022.

При счете 3:3 вратарь Аргентины отбил удар форварда Франции Рандаля Коло-Муани из штрафной на 123-й минуте. Матч перешел в серию пенальти, которую выиграла Аргентина.

«Начнем с главного момента – того самого сэйва Мартинеса на 123-й. Я бы здесь сразу отметил, что аргентинский вратарь располагался очень высоко. Если бы на месте Коло-Муани был Мбаппе, который с опытом и мастерством, то он бы просто перекинул Мартинеса.

Кто-то говорил, что Муани мог отдать налево, но просто посмотрите, в каком положении мяч, где стоит Мартинес и как легко его щечкой перебросить.

При этом оговорюсь, что это не претензия, а просто наблюдение. Мартинес вышел из этой ситуации победителем, поэтому критиковать его странно. Да, исполнено не по науке, но сэйв сделан, матч спасен, титул у – какие вопросы?

Еще интереснее этот момент в ранней стадии, потому что Мартинес сразу действовал не так, как принято.

Идет борьба, нет никакого смысла занимать высокую позицию. Более того, любой вратарь в этой ситуации делал бы шаги назад, но Мартинес будто и не собирался.

Что здесь скажешь? Может, действуй он правильно, мяч бы залетел в ворота, а стала бы чемпионом. В такие моменты на 120-х минутах все происходит, как на пенальти. Есть чуйка, по ней и действуешь. Думаю, Мартинес так и делал.

Что касается сэйва: он раскрылся бабочкой, но реагировал по удару, видно четкое и нацеленное движение ногой. Оно на рефлексах и инстинктах делается, это не объяснить, потому что подумать Мартинес ни о чем не успел. В таких ситуациях тело работает само», – написал бывший вратарь « » в блоге на Sports.ru.

«Мбаппе просто бы перекинул Мартинеса». Ребров разбирает самый важный сэйв ЧМ-2022

Ребров об Эмилиано Мартинесе: «Глаза безумные, будто его прямо с улицы забрали. Я за трэшток, пенальти – психологическая дуэль»