Ребров о сэйве Мартинеса в финале ЧМ-2022 на 123-й: «Мбаппе бы просто перекинул вратаря. Исполнено не по науке, но матч спасен – какие вопросы?»

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Sports.ru ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Килиан Мбаппе Рандаль Коло-Муани Футбол

Артем Ребров поделился мнением о сэйве Эмилиано Мартинеса в финале ЧМ-2022.

При счете 3:3 вратарь Аргентины отбил удар форварда Франции Рандаля Коло-Муани из штрафной на 123-й минуте. Матч перешел в серию пенальти, которую выиграла Аргентина.

«Начнем с главного момента – того самого сэйва Мартинеса на 123-й. Я бы здесь сразу отметил, что аргентинский вратарь располагался очень высоко. Если бы на месте Коло-Муани был Мбаппе, который с опытом и мастерством, то он бы просто перекинул Мартинеса.

Кто-то говорил, что Муани мог отдать налево, но просто посмотрите, в каком положении мяч, где стоит Мартинес и как легко его щечкой перебросить.

При этом оговорюсь, что это не претензия, а просто наблюдение. Мартинес вышел из этой ситуации победителем, поэтому критиковать его странно. Да, исполнено не по науке, но сэйв сделан, матч спасен, титул у Аргентины – какие вопросы?

Еще интереснее этот момент в ранней стадии, потому что Мартинес сразу действовал не так, как принято.

Идет борьба, нет никакого смысла занимать высокую позицию. Более того, любой вратарь в этой ситуации делал бы шаги назад, но Мартинес будто и не собирался.

Что здесь скажешь? Может, действуй он правильно, мяч бы залетел в ворота, а Франция стала бы чемпионом. В такие моменты на 120-х минутах все происходит, как на пенальти. Есть чуйка, по ней и действуешь. Думаю, Мартинес так и делал.

Что касается сэйва: он раскрылся бабочкой, но реагировал по удару, видно четкое и нацеленное движение ногой. Оно на рефлексах и инстинктах делается, это не объяснить, потому что подумать Мартинес ни о чем не успел. В таких ситуациях тело работает само», – написал бывший вратарь «Спартака» в блоге на Sports.ru.

«Мбаппе просто бы перекинул Мартинеса». Ребров разбирает самый важный сэйв ЧМ-2022

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8 комментариев

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Parce
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Мбаппе просто бы перекинул ворота
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ZamoRano
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Ответ Барсик Юрана
Страдать всю жизнь 👍🏿
Не знаю, меня не кастрировали🤷
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Артем Ким
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Мбаппе очень редко перекидывает, а особенно на последних секундах финала ЧМ под сильнейшим давлением, он с большой вероятностью пробил бы на силу, возможно в другой угол
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Барсик Юрана
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Ответ ZamoRano
Второй после нассера в аргентинской команде👍
Страдать всю жизнь 👍🏿
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Тиджани Бабангида
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Рефлексы и инстинкты Мартинеса ждали своего часа и проявились в нужное время
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ZamoRano
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Второй после нассера в аргентинской команде👍
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Frakiec 77
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При всем уважении к Мбаппе , где Ребров видел , что б Мбаппе перекидывал вратаря? Бьет на силу, без шансов для вратаря или старается обыграть и забить
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rigobersong
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Заслуги Мартинеса в победах Аргентины не меньше, чем у Месси:) Именно такие вратари и приносят титулы команде, сложно сейчас сказать, ну он возможно и удар Гетце был способен отбить:) Может по общему скилу он и средний вратарь, но в важные моменты выручает:) Это кстати и Вальдеса касалось, мог пропускать глупые мячи, но как не финал ЛЧ, так он лучший вратарь мира:)
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