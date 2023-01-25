Ибрагимович о финале ЧМ-2022: «Месси будут помнить, а тех, кто плохо себя вел, уважать нельзя. Мбаппе выиграет еще один ЧМ, а они – нет»
Златан Ибрагимович высказался о финале чемпионата мира-2022.
В решающем матче сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пен. 4:2).
«Я говорил: «Аргентина наверняка выиграет чемпионат мира», ведь кто должен был выиграть чемпионат мира в Катаре, чтобы он навсегда остался в истории? Месси считается лучшим игроком в истории, я был уверен, что он победит.
В будущем Мбаппе выиграет еще один чемпионат мира. Я не беспокоюсь о Мбаппе, я беспокоюсь об остальных игроках Аргентины, потому что Месси будут помнить, но других – тех, кто вел себя плохо, – нельзя уважать, я говорю это как профессиональный игрок высшего уровня.
[Такое поведение] – это признак того, что вы выиграете один раз, но больше не победите. Так не победить», – сказал нападающий «Милана».
Ибрагимович о ЧМ-2022: «Думаю, Месси поднимет трофей, это уже предначертано»
А причина явно в том, что болел за Францию, его мрачная рожа попала в трансляцию сразу после матча.
Так и скажи - облом случился... Нет, надо прикопаться хоть к чему-то.
Бесподобное зрелище))
понторез обычный дешевый
и балабол
нынешняя реально как 1986
цыга чистый