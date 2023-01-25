Ибрагимович о финале ЧМ-2022: «Месси будут помнить, а тех, кто плохо себя вел, уважать нельзя. Мбаппе выиграет еще один ЧМ, а они – нет»

Теги ПСЖ Милан Златан Ибрагимович Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Златан Ибрагимович высказался о финале чемпионата мира-2022.

В решающем матче сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пен. 4:2). 

«Я говорил: «Аргентина наверняка выиграет чемпионат мира», ведь кто должен был выиграть чемпионат мира в Катаре, чтобы он навсегда остался в истории? Месси считается лучшим игроком в истории, я был уверен, что он победит.

В будущем Мбаппе выиграет еще один чемпионат мира. Я не беспокоюсь о Мбаппе, я беспокоюсь об остальных игроках Аргентины, потому что Месси будут помнить, но других – тех, кто вел себя плохо, – нельзя уважать, я говорю это как профессиональный игрок высшего уровня.

[Такое поведение] – это признак того, что вы выиграете один раз, но больше не победите. Так не победить», – сказал нападающий «Милана». 

Ибрагимович о ЧМ-2022: «Думаю, Месси поднимет трофей, это уже предначертано»

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112 комментариев

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Евгений Головин
Ответ titov-and-trubach
Может, напомнишь, но я навскидку не могу привести пример насмешек над поверженным соперником от него. А эта свора гиен как только не изгалялась. Причем, если с Голландией их, якобы, на это спровоцировали, то с Францией-то что? Мбаппе голами выбесил? Камавинга внешностью?
Давай без якобы. На месте Аргов многие из нас тоже издевались и насмехались бы над Голландцами. За позорные трюки на серии пенальти их надо было наказать
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LoyalManc
Ответ red hikkikomori
Не знаю насчёт Лукаку, но с Чалханом вроде как предыстория есть что он ушёл к принципиальному сопернику и говорил что там лучше. А Мартинес из ничего вёл себя как бо-бо
Ибре бы заикаться про уход к принципиальному сопернику:)
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Кайрат Кырбасов
Ответ Руслан Бекух
Ибра не тот человек, который может морализаторствовать, но по сути он прав: эти латиноамериканские разбойники больше не выиграют ничего...
Им по сути больше и не надо....
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korobokchekhova
А по мне Златан лучший!
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Я
Очевидные вещи сказал, Месси лучший итак понятно. Насчёт парней из сборной, латиносы горячие парни, немного переборщили на нервах
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Arthur Jacob
Ответ Alex Alex
Вальдано мировой уровень, Бурручага мировой уровень, Руджери мировой уровень, Пумпидо топовый вратарь
Бурручага мировой уровень ?))))
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Caterina
Ибра на старости лет моралитиком заделался, не ожидала от него( Казался умнее.
А причина явно в том, что болел за Францию, его мрачная рожа попала в трансляцию сразу после матча.
Так и скажи - облом случился... Нет, надо прикопаться хоть к чему-то.
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Victor1922
Очень люблю и уважаю Златана, но не ему упрекать других в плане поведения. Всю свою карьеру он кидался говном, что отлично расписано, например, в автобиографии. И если бы он выиграл кубок мира, например, боюсь представить его реакцию и какие высеры понеслись бы в адрес хейтеров вокруг.
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Khrom-1970
Ответ Winterburn
Ну мало кто помнит кого-либо еще, кроме Марадоны, у Аргентины-86. Это лишь говорит об абсолютном величии Марадоны. Ну и Месси теперь тоже.
А что бы Месси делал без Мартинеса, Де Поля, МакАллистера и остальных. Это была именно Команда,которая грызла,терпела и добилась своего.
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aseke
Респект, Ибра.
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Caterina
Ответ Аа Еее
Месси,псж,Катар,шейхи,а итог чм))всем ясно что было в итоговом контракте месси с шейхами.а как вишенька на тортике его переход в аль кадык или как там,убитый короной еврофутбол, поднимается на ноги за счет нефтедолларов.а как благодарность,шейхи контролируют турниры и кто что выиграет,кто платит тот и заказывает музыку.коменты типа сначала писать научись не принимаются)).
Уже второй месяц пошел, а фанаты фрукта всё не просыхают от слез)
Бесподобное зрелище))
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Alex Alex
Ответ Серый
Как сказать, если бы он так вёл себя после победы над сборной Ибрагимовича, Златан заставил бы уважать себя
ничего бы он не сделал
понторез обычный дешевый
и балабол
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Alex Alex
Ответ Winterburn
Ну мало кто помнит кого-либо еще, кроме Марадоны, у Аргентины-86. Это лишь говорит об абсолютном величии Марадоны. Ну и Месси теперь тоже.
Вальдано мировой уровень, Бурручага мировой уровень, Руджери мировой уровень, Пумпидо топовый вратарь
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Alex Alex
Ответ Mr. Jones
Да ладно, не помнит. В 86-м сильная команда у них была, один Вальдано только чего стоит. Нынешняя больше похожа на их сборную с ЧМ-90, которая тоже вышла в финал не по игре и запомнилась сольным выступлением вратаря и омерзительным поведением.
на 1990 сборная 2014 похожа как влитая
нынешняя реально как 1986
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НРИ
Ибра похвалил Месси , а недовольные фанатики барсы и псж
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Alex Alex
Ответ Arthur Jacob
А за что уважать его? Кроме нескольких красивых голов
не за что
цыга чистый
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Khrom-1970
Ответ Caterina
За бугром тоже за них рьяно болели многие, по себе и своим знакомым знаю) Вся Латинская Америка болела за них, и во многих других странах - в Азии, Африке, в Европе,. Думаю, беспокоиться им не о чем, большинство за них рады)
И я))).
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Alex Alex
а Ибрагимович с 2006 года не ездит и больше не поедет никогда на ЧМ
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TravenS
Ответ Winterburn
Ну мало кто помнит кого-либо еще, кроме Марадоны, у Аргентины-86. Это лишь говорит об абсолютном величии Марадоны. Ну и Месси теперь тоже.
Помню даже Пасареллу, который не сыграл ни одной игры, но медаль получил
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Олег Югай
Ответ Аа Еее
Месси,псж,Катар,шейхи,а итог чм))всем ясно что было в итоговом контракте месси с шейхами.а как вишенька на тортике его переход в аль кадык или как там,убитый короной еврофутбол, поднимается на ноги за счет нефтедолларов.а как благодарность,шейхи контролируют турниры и кто что выиграет,кто платит тот и заказывает музыку.коменты типа сначала писать научись не принимаются)).
ну ты такую ересь тут несешь. Сам то понимаешь хоть, что тут понаписал?
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Bugy
думаю те, кто себя плохо вел, тоже это понимают)) тот же Мартинес он ничего не выиграет больше, потому и отрывался по полной. Такого больше никогда не будет, у большинства из них
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Lionel Van Damme
Ответ titov-and-trubach
Может, напомнишь, но я навскидку не могу привести пример насмешек над поверженным соперником от него. А эта свора гиен как только не изгалялась. Причем, если с Голландией их, якобы, на это спровоцировали, то с Францией-то что? Мбаппе голами выбесил? Камавинга внешностью?
это стёб? он партнеров по команде унижал, бил, плевал...
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Reigher
Ибра полностью прав!
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Алексей Соловьев
Ответ Никола Тесла
https://youtu.be/RKsfHCeVsEU Просто оставлю это видео здесь, дабы убедиться, что Ибра поступает правильно, и всех к тому призывает)))
Чувак, спортивная злость на поле, - это одно, но как только заканчивается матч, Ибра всегда жал всем руку, всегда уважительно относился и к рефери в спорных моментах, и к игрокам, так что это разное вообще
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Руслан Бекух
Ибра не тот человек, который может морализаторствовать, но по сути он прав: эти латиноамериканские разбойники больше не выиграют ничего...
+3
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