Ибрагимович о финале ЧМ-2022: «Месси будут помнить, а тех, кто плохо себя вел, уважать нельзя. Мбаппе выиграет еще один ЧМ, а они – нет»

высказался о финале чемпионата мира-2022.

В решающем матче сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пен. 4:2).

«Я говорил: « наверняка выиграет чемпионат мира», ведь кто должен был выиграть чемпионат мира в Катаре, чтобы он навсегда остался в истории? Месси считается лучшим игроком в истории, я был уверен, что он победит.

В будущем Мбаппе выиграет еще один чемпионат мира. Я не беспокоюсь о , я беспокоюсь об остальных игроках Аргентины, потому что Месси будут помнить, но других – тех, кто вел себя плохо, – нельзя уважать, я говорю это как профессиональный игрок высшего уровня.

[Такое поведение] – это признак того, что вы выиграете один раз, но больше не победите. Так не победить», – сказал нападающий « ».

Ибрагимович о ЧМ-2022: «Думаю, Месси поднимет трофей, это уже предначертано»