Месси – спортсмен года по версии L’Equipe. Мбаппе на втором месте, Надаль – на третьем
Лионель Месси стал спортсменом 2022 года по версии L’Equipe.
35-летний форвард стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а также был признан лучшим игроком турнира в Катаре.
Второе место в голосовании занял партнер Месси по «ПСЖ» Килиан Мбаппе. На третьем месте – теннисист Рафаэль Надаль. Форвард «Реала» Карим Бензема расположился на шестом месте.
Полный список выглядит так:
1. Лионель Месси (футбол, 808 баллов)
2. Килиан Мбаппе (футбол, 381)
3. Рафаэль Надаль (теннис, 285)
4. Ремко Эвенепул (велоспорт, 252)
5. Макс Ферстаппен (Формула-1, 196)
6. Карим Бензема (футбол, 195)
7. Арман Дюплантис (легкая атлетика, 185)
8. Стефен Карри (баскетбол, 139)
9. Антуан Дюпон (регби, 105)
10. Давид Попович (плавание, 98).
Награда лучшему спортсмену присуждается L’Équipe с 1946 года для Франции и с 1975 года для всего мира.
Рейтинг определяется по итогам тайного голосования, которое закрывается 20 декабря. Из списка номинантов каждый журналист издания составляет свой список из пяти самых выдающихся спортсменов. За первое место начисляется 6 очков, за второе – 4, за третье – 3, за четвертое – 2 и за пятое – 1.
С 2012 года награда присуждается отдельно лучшему спортсмену Франции и отдельно – лучшему спортсмену в мире.
2 место рейтинга забивает и проигрывает в серии пенальти
Отрыв 2кратный… ну ясно
Месси лучший футболист 2022 года и истинный обладатель золотого мяча
Просто космос
1. Лионель Месси («ПСЖ») – 275 очков
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 35
как тебе такое, Илон Маск? 😁
так, тут хоть понятен подход, в отличие от вчерашней шляпы от IFFHS
Не знаю как нужно играть конкурентам чтобы этого не произошло)