Месси – спортсмен года по версии L’Equipe. Мбаппе на втором месте, Надаль – на третьем

Теги ПСЖ Карим Бензема Реал Мадрид Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Рафаэль Надаль Сборная Аргентины по футболу плавание НБА рейтинги Формула-1 ЧМ-2022 Стефен Карри Макс Ферстаппен Килиан Мбаппе Арман Дюплантис Ремко Эвенепул Давид Попович Футбол

Лионель Месси стал спортсменом 2022 года по версии L’Equipe.

35-летний форвард стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а также был признан лучшим игроком турнира в Катаре.

Второе место в голосовании занял партнер Месси по «ПСЖ» Килиан Мбаппе. На третьем месте – теннисист Рафаэль Надаль. Форвард «Реала» Карим Бензема расположился на шестом месте.

Полный список выглядит так:

1. Лионель Месси (футбол, 808 баллов)

2. Килиан Мбаппе (футбол, 381)

3. Рафаэль Надаль (теннис, 285)

4. Ремко Эвенепул (велоспорт, 252)

5. Макс Ферстаппен (Формула-1, 196)

6. Карим Бензема (футбол, 195)

7. Арман Дюплантис (легкая атлетика, 185)

8. Стефен Карри (баскетбол, 139)

9. Антуан Дюпон (регби, 105)

10. Давид Попович (плавание, 98).

Награда лучшему спортсмену присуждается L’Équipe с 1946 года для Франции и с 1975 года для всего мира.

Рейтинг определяется по итогам тайного голосования, которое закрывается 20 декабря. Из списка номинантов каждый журналист издания составляет свой список из пяти самых выдающихся спортсменов. За первое место начисляется 6 очков, за второе – 4, за третье – 3, за четвертое – 2 и за пятое – 1.

С 2012 года награда присуждается отдельно лучшему спортсмену Франции и отдельно – лучшему спортсмену в мире.

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27 комментариев

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Emkafa
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Ответ Cruel Snake
Разница между 2 и 1 местом гигантская
Ага, количество годов в финале и в сезоне, об этом говорят. Фанатик!
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Станислав Л
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Месси в 2022 году достиг своего величайшего уровня и всемирного признания за всю свою карьеру, не побоюсь этого сказать!
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dato9248@icloud.com
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1 место рейтинга забивает и побеждает в серии пенальти
2 место рейтинга забивает и проигрывает в серии пенальти

Отрыв 2кратный… ну ясно
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xan.sher.76@gmail.com
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Эсли непроизоидет не экстраординарное Меська думаю получит ЗМ заслуженно!
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vova123456
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Есть знатоки по плаванию? На 10ом месте это же новый Майкл Фелпс, да? Просто в Румынии его так расхваливают, даже до нас в Молдове тонны новостей дошло, уникум видать. Последний раз такое национальное спортивное взбудораженние в Румынии было когда Халеп зашла на первых ролях в теннисе.
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GuruFutbola
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По факту
Месси лучший футболист 2022 года и истинный обладатель золотого мяча
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Barsa! bolshe chem klub
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Между Месси и М’баппе почти 500 баллов....

Просто космос
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Мадрид наказывает!
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ОчереДНОй бредовый рейтинг.
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cektor
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Ну норм , возможно будет в следующем году в топ 30 на ЗМ ))
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Гегенпрессинг Рангника
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Так что тут у нас? Лекип известная аргентинская газета, опять голосовали за своих тянут этого гнома. Вот Роналду настоящий МВП, первый человек, который забил гол не коснувшись мяча
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Любезный Коссутий
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Ответ Cruel Snake
Разница между 2 и 1 местом гигантская
Топ-5 игроков 2022 года по версии IFFHS:
1. Лионель Месси («ПСЖ») – 275 очков
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 35

как тебе такое, Илон Маск? 😁
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St.7
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Отрыв впечатляющий
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Frakiec 77
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Месси за 22 год выиграл все что можно было и нельзя, а уровень игры был на высочайшем уровне! Многие не верили, но он доказал, для GOAT нет ни чего не возможного!
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Любезный Коссутий
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"Инструкция: присуждаемый с 1946 года для Франции и 1975 года для мира, трофей «Чемпион чемпионов» вручается спортсмену, отметившему год, по мнению журналистов редакции группы L’Équipe . Рейтинг составлен по результатам тайного голосования, которое завершилось 20 декабря. Из списка номинантов каждый составляет свой список из пяти самых замечательных спортсменов. Первое место приносит 6 очков, второе - 4, третье - 3, четвертое - 2 и пятое - 1."

так, тут хоть понятен подход, в отличие от вчерашней шляпы от IFFHS
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Alexandr Donskoy
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Месси показал всю мощь, поэтому такой отрыв, возможно получит 8 й золотой мяч
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Евгений Громов 22
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Даже если ПСЖ вылетит из ЛЧ Лео получит ЗМ .
Не знаю как нужно играть конкурентам чтобы этого не произошло)
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ISkO
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Мбаппе за что второй?
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Рустам Атаев
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Месси?даже не обсуждается!
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Семен Войнов
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Заслужил Месси ! После того как Кринж уехал на пенсионную подработку , теперь соревнуется с молодыми талантами .
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Cruel Snake
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Разница между 2 и 1 местом гигантская
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Пирс Морган
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Когда даже французское издание это признало
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Барсик Юрана
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Ответ Igor Shalamov
Карманный журнал дал ещё один приз Месси, как до этого судьи 5 пенальти на чм
Страдаешь?
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Fooler
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Ответ Los Galácticos
Отрыв по голосам впечатляющий
И заслуженный
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Igor Shalamov
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Карманный журнал дал ещё один приз Месси, как до этого судьи 5 пенальти на чм
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SWS
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Бред
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