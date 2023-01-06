Месси – спортсмен года по версии L’Equipe. Мбаппе на втором месте, Надаль – на третьем

стал спортсменом 2022 года по версии L’Equipe.

35-летний форвард стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а также был признан лучшим игроком турнира в Катаре.

Второе место в голосовании занял партнер Месси по « » Килиан Мбаппе. На третьем месте – теннисист Рафаэль Надаль. Форвард « » Карим Бензема расположился на шестом месте.

Полный список выглядит так:

1. Лионель Месси (футбол, 808 баллов)

2. (футбол, 381)

3. Рафаэль Надаль (теннис, 285)

4. Ремко Эвенепул (велоспорт, 252)

5. Макс Ферстаппен (Формула-1, 196)

6. Карим Бензема (футбол, 195)

7. Арман Дюплантис (легкая атлетика, 185)

8. Стефен Карри (баскетбол, 139)

9. Антуан Дюпон (регби, 105)

10. Давид Попович (плавание, 98).

Награда лучшему спортсмену присуждается L’Équipe с 1946 года для Франции и с 1975 года для всего мира.

Рейтинг определяется по итогам тайного голосования, которое закрывается 20 декабря. Из списка номинантов каждый журналист издания составляет свой список из пяти самых выдающихся спортсменов. За первое место начисляется 6 очков, за второе – 4, за третье – 3, за четвертое – 2 и за пятое – 1.

С 2012 года награда присуждается отдельно лучшему спортсмену Франции и отдельно – лучшему спортсмену в мире.