Ахмедходжич о Месси: «Величайший в мире. Игра против него была особенной. Он может ходить пешком, а получив мяч, развить невероятную скорость»
Анел Ахмедходжич рассказал об игре против Лионеля Месси.
В сезоне-2021/22 защитник выступал во французской Лиге 1 за «Бордо» на правах аренды.
«Я не смотрел каждый матч ЧМ-2022, но видел многие из них, особенно с участием футболистов, против которых я играл. Это делает их немного более интересными для наблюдения. Любопытно посмотреть, как они справляются с другими защитниками. Сравнить с тем, как играл ты сам.
Могу сказать, что игра против Месси была особенной. Большую часть времени он ходит пешком, но потом, как только получает мяч, переключается и бежит на тебя с невероятной скоростью. Очень быстро.
Играть против Мбаппе, Бензема и остальных из сборной Франции – это нечто особенное. Но это не то же самое, что игра против Месси. Он величайший в мире. Это может быть трудно объяснить, хотя, возможно, лучший способ сделать это – сказать, что мои детские мечты сбылись», – рассказал защитник «Шеффилд Юнайтед» и сборной Боснии и Герцеговины.
Сборная Боснии с Герцеговины играла против Франции в квалификации ЧМ-2022.
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