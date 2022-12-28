Ахмедходжич о Месси: «Величайший в мире. Игра против него была особенной. Он может ходить пешком, а получив мяч, развить невероятную скорость»

Анел Ахмедходжич рассказал об игре против .

В сезоне-2021/22 защитник выступал во французской Лиге 1 за « » на правах аренды.

«Я не смотрел каждый матч , но видел многие из них, особенно с участием футболистов, против которых я играл. Это делает их немного более интересными для наблюдения. Любопытно посмотреть, как они справляются с другими защитниками. Сравнить с тем, как играл ты сам.

Могу сказать, что игра против Месси была особенной. Большую часть времени он ходит пешком, но потом, как только получает мяч, переключается и бежит на тебя с невероятной скоростью. Очень быстро.

Играть против Мбаппе, Бензема и остальных из сборной – это нечто особенное. Но это не то же самое, что игра против Месси. Он величайший в мире. Это может быть трудно объяснить, хотя, возможно, лучший способ сделать это – сказать, что мои детские мечты сбылись», – рассказал защитник « » и сборной Боснии и Герцеговины.

Сборная Боснии с Герцеговины играла против Франции в квалификации ЧМ-2022.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!