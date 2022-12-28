Ахмедходжич о Месси: «Величайший в мире. Игра против него была особенной. Он может ходить пешком, а получив мяч, развить невероятную скорость»

Теги Бордо ПСЖ Карим Бензема Шеффилд Юнайтед Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу чемпионшип ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Анел Ахмедходжич Футбол

Анел Ахмедходжич рассказал об игре против Лионеля Месси.

В сезоне-2021/22 защитник выступал во французской Лиге 1 за «Бордо» на правах аренды.

«Я не смотрел каждый матч ЧМ-2022, но видел многие из них, особенно с участием футболистов, против которых я играл. Это делает их немного более интересными для наблюдения. Любопытно посмотреть, как они справляются с другими защитниками. Сравнить с тем, как играл ты сам.

Могу сказать, что игра против Месси была особенной. Большую часть времени он ходит пешком, но потом, как только получает мяч, переключается и бежит на тебя с невероятной скоростью. Очень быстро.

Играть против Мбаппе, Бензема и остальных из сборной Франции – это нечто особенное. Но это не то же самое, что игра против Месси. Он величайший в мире. Это может быть трудно объяснить, хотя, возможно, лучший способ сделать это – сказать, что мои детские мечты сбылись», – рассказал защитник «Шеффилд Юнайтед» и сборной Боснии и Герцеговины.

Сборная Боснии с Герцеговины играла против Франции в квалификации ЧМ-2022.

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6 комментариев

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Bashibuzuck
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В этом то и сила великих игроков, быстрое мышление на поле, плюс огромный опыт
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Goofts
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Почему то все защитники, которые играют, признают только величие Месси, а не Роналдо, хотя оба много забивают
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catinaginlane
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Ахах!
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Машина Мощная
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Ответ А. Мостовой
Где был этот "величайший" когда Бавария его насиловала 8-2?
ну стоял на воротах или играл в защите видимо :-D это же его позиции :-D
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Михо
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Ответ А. Мостовой
Где был этот "величайший" когда Бавария его насиловала 8-2?
Месси ушел но в отношениях Баварии и Барсы мало что поменялось, видимо дело не нем)
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А. Мостовой
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