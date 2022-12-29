Килиан Мбаппе: «Поздравил Месси после финала ЧМ. Победа была для него целью всей жизни, как и для меня»

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе вспомнил, какие слова сказал Лионелю Месси после финала ЧМ-2022.

Франция по пенальти уступила Аргентине в финальном матче чемпионата мира в Катаре.

«Я говорил с Месси после игры, поздравил его. Для него это было целью всей жизни, как и для меня. Но я потерпел неудачу.

Всегда нужно оставаться хорошим футболистом», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Франции.

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32 комментария

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Егор Егор
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Ответ atomio
Юзеры спорца то травят Мбаппе из-за того с кем он там встречается, теперь превозносят из-за его слов. А все ради плюсов. Лицемерие получается.
Сенсация, на спорце есть плюсодрочеры!
Но в любом случае, причем тут травля из-за того, с кем он там тусил и эти слова? В чем "непоследовательность"?
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А.Э.РАСИМ
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Надежды белогвардйцев на конфликт тоже испаряются, как испаряется табун лошадей за горизонтом событий.
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Alex Legend
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Ответ Игорь Климов
Так и должны соперники достойно поздравлять победителей, респект
В случае Мбаппе ничего страшного, у него уже есть один.
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Sarumian
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Мбаппе как минимум ещё раз выиграет ЧМ, а то и два.
Сборная Франции всегда будет претендовать на победу.
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Hella black
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Ответ rigobersong
Арегами Арегами, что с лицом?:))
Он просил - только не на лицо ! :)
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GuruFutbola
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Вот я это понимаю, достойный самодостаточный и зрелый человек для своего возраста, в отличит от кринжа
Привет всем, кто думал, что в раздевалке ПСЖ будет неладно 🤣🤣🤣
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atomio
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Юзеры спорца то травят Мбаппе из-за того с кем он там встречается, теперь превозносят из-за его слов. А все ради плюсов. Лицемерие получается.
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Mukunku 64
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Мбаппе - велик !
Но наших ногомячистов должно утешать одно -
Что ни Мбаппе, ни Месси не являются заслуженными
Мастерами спорта !
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VOLTER
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Позорных енотов судьи не только дотянули до финала,но и там в начале сразу дали левый пеналь.
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maddantist maddantist
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Ну, победил суррогатный Месси , а не егэшник Мбаппе ... В этой франшизе есть своя логика свыше...
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Men77
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Ответ Sevuska
« я потерпел неудачу « - слова великого футболиста , забившего 4 гола в финале ЧМ , и не обвиняющего никого , кроме себя . Браво Килиан 👍
Я правильно понимаю, у Месси хет трик в финале ЧМ? 😁
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VOLTER
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Килиан :" Поваляшка,кто тебя научил так нырять,и крутиться как клоуну от касания перчаткой,выпрашивать пенали,гнида полосатая".
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Прокси
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Мбаппе новый топер мира. Желаю ему минимум 5-6 золотых мячей
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Sevuska
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« я потерпел неудачу « - слова великого футболиста , забившего 4 гола в финале ЧМ , и не обвиняющего никого , кроме себя .
Браво Килиан 👍
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Я Гражданин Мира
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А я и никогда не сомневался о порядочности Мбпапе
Он очень уважает Месси и признают его величие.
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corazón blanco
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Ответ rigobersong
Ладно бы оригами мне эту дичь сказал, но ты же вроде адекватен:)
А в чем я неадекватен? В том, что я видел этот твит и что там писали мадридисты? Видел. А вот верить в то, что руководство клуба заставила его удалить какой-то твит - конечно не верю. В это поверят только наивные люди. Или ты думаешь, что с ним не подписали бы контракт?)
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Oleg
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Сейчас Мбаппе радует, рассуждает зрело.
Удачи Килиану выиграть наконец ЛЧ!
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rigobersong
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Ответ Marcus-light
Дурацкая молодёжь пошла. В прессе пытаются из него сделать капризную девчушку, но по факту - что к нему, что к Холанду, Гави, Беллиннему и пр. - не подкопаешься. Всё вежливые, добрые, целецстремленные, профессиональные. Была надежда на Грилиша. Но и тот ведь, зараза, забил гол, посвятив мальчику-инвалиду. А в деле о мультиизнасиловании чуть ли не ангел вообще. Хоть бы спелый фрукт какой ещё объявился, без деменции и с талантом
Винисиус:)🤣
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Marcus-light
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Дурацкая молодёжь пошла. В прессе пытаются из него сделать капризную девчушку, но по факту - что к нему, что к Холанду, Гави, Беллиннему и пр. - не подкопаешься. Всё вежливые, добрые, целецстремленные, профессиональные. Была надежда на Грилиша. Но и тот ведь, зараза, забил гол, посвятив мальчику-инвалиду. А в деле о мультиизнасиловании чуть ли не ангел вообще. Хоть бы спелый фрукт какой ещё объявился, без деменции и с талантом
+10
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rigobersong
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Ответ Игорь Климов
Так и должны соперники достойно поздравлять победителей, респект
Чемпионы Мира поздравляют Чемпионов Мира:)😎
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rigobersong
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Ответ corazón blanco
Риго, не пиши ерунды. Это не Мадрид ему сказал, а накинулись болельщики Мадрида под эту запись. Ведь далеко не все болельщики Мадрида были рады победе Месси. Поэтому Эндрик и удалил твит, а не потому что на него надавил клуб. Я уверен, что руководство Мадрида даже и знать не знала об этом твите.
Ладно бы оригами мне эту дичь сказал, но ты же вроде адекватен:)
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Игорь Климов
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Так и должны соперники достойно поздравлять победителей, респект
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corazón blanco
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Риго, не пиши ерунды. Это не Мадрид ему сказал, а накинулись болельщики Мадрида под эту запись. Ведь далеко не все болельщики Мадрида были рады победе Месси. Поэтому Эндрик и удалил твит, а не потому что на него надавил клуб. Я уверен, что руководство Мадрида даже и знать не знала об этом твите.
+2
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rigobersong
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Арегами Арегами, что с лицом?:))
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Hella black
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Достойно Киллиан,проигрывать тоже надо уметь
TMNT 🐢 🥷 будущее за ним
+13
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