Килиан Мбаппе: «Поздравил Месси после финала ЧМ. Победа была для него целью всей жизни, как и для меня»

вспомнил, какие слова сказал Лионелю Месси после финала ЧМ-2022.

Франция по пенальти уступила в финальном матче чемпионата мира в Катаре.

«Я говорил с Месси после игры, поздравил его. Для него это было целью всей жизни, как и для меня. Но я потерпел неудачу.

Всегда нужно оставаться хорошим футболистом», – сказал форвард « » и сборной .

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!