Килиан Мбаппе: «Поздравил Месси после финала ЧМ. Победа была для него целью всей жизни, как и для меня»
Килиан Мбаппе вспомнил, какие слова сказал Лионелю Месси после финала ЧМ-2022.
Франция по пенальти уступила Аргентине в финальном матче чемпионата мира в Катаре.
«Я говорил с Месси после игры, поздравил его. Для него это было целью всей жизни, как и для меня. Но я потерпел неудачу.
Всегда нужно оставаться хорошим футболистом», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Франции.
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Но в любом случае, причем тут травля из-за того, с кем он там тусил и эти слова? В чем "непоследовательность"?
Сборная Франции всегда будет претендовать на победу.
Привет всем, кто думал, что в раздевалке ПСЖ будет неладно 🤣🤣🤣
Но наших ногомячистов должно утешать одно -
Что ни Мбаппе, ни Месси не являются заслуженными
Мастерами спорта !
Браво Килиан 👍
Он очень уважает Месси и признают его величие.
Удачи Килиану выиграть наконец ЛЧ!
TMNT 🐢 🥷 будущее за ним