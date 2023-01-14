Верратти о ЧМ: «Если бы Месси закончил без самого важного трофея, было бы паршиво. Говорили, что Лео не может побеждать с Аргентиной, а он за 2 года выиграл все»

Марко Верратти рассказал об эмоциях от победы над Францией в финале .

– Можем ли мы называть вас Марк?

– (Улыбается) Я все еще итальянец, так что меня зовут Марко. Но Франция – часть меня. Эта страна многое мне дала.

– Настолько много, что вы даже хотели бы стать французом?

– Я вырос и построил семью здесь. Когда я приехал, я был подростком. Сегодня я мужчина. Здесь, во Франции, я провел важную часть жизни.

– Вы расстроились, когда Франция проиграла Аргентине в финале чемпионата мира?

– Да, конечно. В сборной Франции у меня много друзей, моя жена – француженка, мои дети родились во Франции. Во время чемпионата мира они переживали, когда у Франции были проблемы.

Но я был одновременно счастлив и расстроен. Аргентина сделала что-то невероятное. Особенно для .

Это невероятный футболист, и я думал, что было бы паршиво, если бы он закончил карьеру без выигрыша трофея, который для него важнее всех. Он часто слышал, что не может побеждать со сборной, а за два года выиграл все (Кубок Америки в 2021-м, Финалиссиму и чемпионат мира в 2022-м – Sports.ru).

С другой стороны, я хотел, чтобы победили мои друзья из сборной Франции. Хотелось видеть их счастливыми. Я болел за , за Францию и за остальных друзей, которые играют за эту команду. Об этом финале мы будем еще долго вспоминать, – сказал полузащитник « ».