Верратти о ЧМ: «Если бы Месси закончил без самого важного трофея, было бы паршиво. Говорили, что Лео не может побеждать с Аргентиной, а он за 2 года выиграл все»
Марко Верратти рассказал об эмоциях от победы Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022.
– Можем ли мы называть вас Марк?
– (Улыбается) Я все еще итальянец, так что меня зовут Марко. Но Франция – часть меня. Эта страна многое мне дала.
– Настолько много, что вы даже хотели бы стать французом?
– Я вырос и построил семью здесь. Когда я приехал, я был подростком. Сегодня я мужчина. Здесь, во Франции, я провел важную часть жизни.
– Вы расстроились, когда Франция проиграла Аргентине в финале чемпионата мира?
– Да, конечно. В сборной Франции у меня много друзей, моя жена – француженка, мои дети родились во Франции. Во время чемпионата мира они переживали, когда у Франции были проблемы.
Но я был одновременно счастлив и расстроен. Аргентина сделала что-то невероятное. Особенно для Месси.
Это невероятный футболист, и я думал, что было бы паршиво, если бы он закончил карьеру без выигрыша трофея, который для него важнее всех. Он часто слышал, что не может побеждать со сборной, а за два года выиграл все (Кубок Америки в 2021-м, Финалиссиму и чемпионат мира в 2022-м – Sports.ru).
С другой стороны, я хотел, чтобы победили мои друзья из сборной Франции. Хотелось видеть их счастливыми. Я болел за Килиана, за Францию и за остальных друзей, которые играют за эту команду. Об этом финале мы будем еще долго вспоминать, – сказал полузащитник «ПСЖ».
Марадоне никаких прдарков не делали. Он сам все брал.
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Ди Мария и катарские судьи вытащили аргентинского Герострата к недотрофею.
:)
Месси не токсичный как ваш бывший Мадритист, Месси не помешан на рекордах, Месси не давал интервью в котором вываливал все говно на Барселону. О Месси по-прежнему мечтает каждая команда в Мире, а Роналдо - Криштиано. Удачи в чемпионате денег:) Единственный аргумент Роналду при переезде туда, это то что Саудовская Аравия обыграла Аргентину на ЧМ, и это значит что уровень футбола растёт, ага, верим.
Я бы не захотел, например))
Как люди не могут признавать очевидного.
Спасибо тебе Месси за Всё!
А ты чего тут сидишь то?? Тебя овечки заждались.
Гори ясно, глорик 🤣
Месси чемпион мира!
Кринж сос нул на ЧМ)
Или 200 миллионов важнее?)