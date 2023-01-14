Верратти о ЧМ: «Если бы Месси закончил без самого важного трофея, было бы паршиво. Говорили, что Лео не может побеждать с Аргентиной, а он за 2 года выиграл все»

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Марко Верратти Килиан Мбаппе Футбол

Марко Верратти рассказал об эмоциях от победы Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022.

– Можем ли мы называть вас Марк?

– (Улыбается) Я все еще итальянец, так что меня зовут Марко. Но Франция – часть меня. Эта страна многое мне дала.

– Настолько много, что вы даже хотели бы стать французом?

– Я вырос и построил семью здесь. Когда я приехал, я был подростком. Сегодня я мужчина. Здесь, во Франции, я провел важную часть жизни.

– Вы расстроились, когда Франция проиграла Аргентине в финале чемпионата мира?

– Да, конечно. В сборной Франции у меня много друзей, моя жена – француженка, мои дети родились во Франции. Во время чемпионата мира они переживали, когда у Франции были проблемы.

Но я был одновременно счастлив и расстроен. Аргентина сделала что-то невероятное. Особенно для Месси.

Это невероятный футболист, и я думал, что было бы паршиво, если бы он закончил карьеру без выигрыша трофея, который для него важнее всех. Он часто слышал, что не может побеждать со сборной, а за два года выиграл все (Кубок Америки в 2021-м, Финалиссиму и чемпионат мира в 2022-м – Sports.ru).

С другой стороны, я хотел, чтобы победили мои друзья из сборной Франции. Хотелось видеть их счастливыми. Я болел за Килиана, за Францию и за остальных друзей, которые играют за эту команду. Об этом финале мы будем еще долго вспоминать, – сказал полузащитник «ПСЖ».

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46 комментариев

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нелюбитель футбола
Ответ RembaXXX
Копу каждый год уже чуть ли не проводить начали, лишь бы Аргентина ее выиграла😂 Ну по статистике в конце концов она должна была затащить турнир, где всего то 4-5 сильных сборных. Ну а то, как ФИФА подарила титул, с 5 спорными (а кое где и откровенно левыми) пенальтями, думаю, нескоро забудут.
Да, ты и гелевый ещё нескоро забудете этот кошмар для вас... В этом и прелесть.. В этом и справедливость... 👏👏👏👍👍👍..
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Spaten
Справедливость восторжествовала конечно. Но путь к золотой богине был тяжелый, кино снимать можно
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Александр Р
Ответ RembaXXX
Копу каждый год уже чуть ли не проводить начали, лишь бы Аргентина ее выиграла😂 Ну по статистике в конце концов она должна была затащить турнир, где всего то 4-5 сильных сборных. Ну а то, как ФИФА подарила титул, с 5 спорными (а кое где и откровенно левыми) пенальтями, думаю, нескоро забудут.
Я как бы понимаю что ты неадекват , но вот просто интересно, какие пенали ты считаешь левыми ? Может с Хорватами , которых 3-0 выиграли и почти все эксперты мировые сошлись , что пенальти верный ? Или про какие левые ты говоришь ? А у французов в финале не левые ?
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Павел Мельников
Ответ Экспертное мнение
Финалиссима хотя бы была 29 лет назад и вернулась вместо Кубка Конфедерации, которую отменили. А вот Лигу Наций точно на ровном месте придумали ради некого португала, не даром ведь финал четырех в первом сезоне провели именно в Португалии? То то. Я уж молчу как регламент Евро изнасиловали ради Криша к 2016 году, чтобы он сумел выйти из группы с 0 побед с 3-го места. ЧМ не переделывали ради Лео, более того, Аргентина получила 2 пенальти в свои ворота в финале ЧМ.
Евро переделали для того, чтобы там играли такие команды, как Албания или Венгрия, а не под Роналду.
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шампион
Ответ Игорь Замаруев
Месси гений, безоговорочно. Осадил всех хейтеров победами на Копе и на ЧМ
Все видели левые пенальти на ЧМ. Все видели, сколько КА было сыграно для Месси.
Марадоне никаких прдарков не делали. Он сам все брал.
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Павел Мельников
Вератти прав, Лео проиграл с Аргентиной много финалов и до недавнего времени был только с золотом Олимпиады, это постоянно обсуждалось в прессе. А тут и континентальное первенство, и ЧМ - все, что нужно было
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Jason Williams
Ответ Muhammad Juraev
Как там любовь к реалу?! Или 200 миллионов важнее?)
Причём тут Реал?) его туда кто-то звал что ли
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Мадрид наказывает!
Ответ Игорь Кузнецов
Факт остается фактом, Псж будет играть в Лиге Чемпионов, Месси будет забивать лучшим клубам мира, будет помогать набивать стату Мбаппе и так будет продолжаться еще долгое время )) Месси не токсичный как ваш бывший Мадритист, Месси не помешан на рекордах, Месси не давал интервью в котором вываливал все говно на Барселону. О Месси по-прежнему мечтает каждая команда в Мире, а Роналдо - Криштиано. Удачи в чемпионате денег:) Единственный аргумент Роналду при переезде туда, это то что Саудовская Аравия обыграла Аргентину на ЧМ, и это значит что уровень футбола растёт, ага, верим.
Меся не токсичный?))) Ухахахаха))))
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Мадрид наказывает!
Ответ Muhammad Juraev
Тебя и твоего кумира ни за что не запомнят)
Выражение «геростратова слава» стало крылатым, обозначая славу, равную вечному позору; постыдную известность человека, который прославился только путём разрушения того, что создано другими.
========
Ди Мария и катарские судьи вытащили аргентинского Герострата к недотрофею.
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VDX00
Ответ rigobersong
Месси Лучший игрок победного КА Лучший игрок Финалиссима Лучший игрок Чемпионата мира, лучший игрок финала Лучший игрок победного МЧМ Кринжтиану Лучший игрок Евро 2016 - Гризманн Лучший игрок финала - Пепе Лучший игрок финала Лиги наций - Диаш
Там теперь другой критерий: кто самый красивый. И скоро будет (хотя ещё вряд ли): чемпионат СА
:)
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RembaXXX
Копу каждый год уже чуть ли не проводить начали, лишь бы Аргентина ее выиграла😂 Ну по статистике в конце концов она должна была затащить турнир, где всего то 4-5 сильных сборных. Ну а то, как ФИФА подарила титул, с 5 спорными (а кое где и откровенно левыми) пенальтями, думаю, нескоро забудут.
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Игорь Кузнецов
Ответ Мадрид наказывает!
а тебе есть чем думать? он в 33 уехал покорять арабов, ведь все знают, что ПСЖ продан с потрохами
Факт остается фактом, Псж будет играть в Лиге Чемпионов, Месси будет забивать лучшим клубам мира, будет помогать набивать стату Мбаппе и так будет продолжаться еще долгое время ))
Месси не токсичный как ваш бывший Мадритист, Месси не помешан на рекордах, Месси не давал интервью в котором вываливал все говно на Барселону. О Месси по-прежнему мечтает каждая команда в Мире, а Роналдо - Криштиано. Удачи в чемпионате денег:) Единственный аргумент Роналду при переезде туда, это то что Саудовская Аравия обыграла Аргентину на ЧМ, и это значит что уровень футбола растёт, ага, верим.
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ksn 1979
Ответ Coodesnik
Комментарий удален модератором
Страдают персофанки Португальца.
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Игорь Кузнецов
Ответ Romeo Yankovich
Опять двойные стандарты. К саудитам Роналду поехал за деньгами, а за что играет Месси?? Скоро будет эпопея с его контрактом и увидим, за что он играет. Может о любви к Барселоне вспомнит и поможет ей подняться, поедет за 10 лямов. Или останется в клубе посильнее за более крупную сумму, забыв о любви к Барселоне.
С чего вдруг он должен возвращаться ?! Если тебя выбросит из дома твоя женщина, а ты найдёшь другую и у тебя все будет хорошо, ты захочешь вернуться к бывшей, у которой без тебя начались проблемы ?
Я бы не захотел, например))
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Я Гражданин Мира
Ответ Игорь Замаруев
Успокоиться не могут из-за того, что осознают его величие, которое закрепилось кубком мира)
Я тоже об этом.
Как люди не могут признавать очевидного.
Спасибо тебе Месси за Всё!
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Coodesnik
Ответ Muhammad Juraev
Ахахахахах) Гори ясно, глорик 🤣 Месси чемпион мира! Кринж сос нул на ЧМ)
А мне то какая разница?
А ты чего тут сидишь то?? Тебя овечки заждались.
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Blaumerc
Ответ Экспертное мнение
Финалиссима хотя бы была 29 лет назад и вернулась вместо Кубка Конфедерации, которую отменили. А вот Лигу Наций точно на ровном месте придумали ради некого португала, не даром ведь финал четырех в первом сезоне провели именно в Португалии? То то. Я уж молчу как регламент Евро изнасиловали ради Криша к 2016 году, чтобы он сумел выйти из группы с 0 побед с 3-го места. ЧМ не переделывали ради Лео, более того, Аргентина получила 2 пенальти в свои ворота в финале ЧМ.
Экспертное мнение 👍
+2
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Muhammad Juraev
Ответ Coodesnik
Пройдут годы,а такие как ты все будут восхищать карликом и его липовым чемпионствам,что в сборной,что в барсе,что сейчас в псж,где вообще нет конкурентов
Ахахахахах)
Гори ясно, глорик 🤣
Месси чемпион мира!
Кринж сос нул на ЧМ)
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Coodesnik
Ответ Muhammad Juraev
Ахахахахахахах) Пройдут месяца и года, но у вас всё ещё так же будет гореть 🤣🤣🤣
Пройдут годы,а такие как ты все будут восхищать карликом и его липовым чемпионствам,что в сборной,что в барсе,что сейчас в псж,где вообще нет конкурентов
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-3
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Coodesnik
Комментарий удален
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Экспертное мнение
Ответ Андрей Евсеенко
Он правду слышал, что не может побеждать в сборной. Но сверху поняли, что это последние его турниры и закрыли глаза на все фолы и нырки что творила сборная, лишь бы выиграл Копу и ЧМ, а также организовали товарняк-Финалиссиму, которую не проводили уже 29 лет. Но даже с таким количеством левых пенальти не смог стать лучшим бомбардиром ЧМ
Финалиссима хотя бы была 29 лет назад и вернулась вместо Кубка Конфедерации, которую отменили. А вот Лигу Наций точно на ровном месте придумали ради некого португала, не даром ведь финал четырех в первом сезоне провели именно в Португалии? То то. Я уж молчу как регламент Евро изнасиловали ради Криша к 2016 году, чтобы он сумел выйти из группы с 0 побед с 3-го места. ЧМ не переделывали ради Лео, более того, Аргентина получила 2 пенальти в свои ворота в финале ЧМ.
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Muhammad Juraev
Ответ Мадрид наказывает!
Герострата тоже запомнили лишь потому, что он Храм сжег.
Тебя и твоего кумира ни за что не запомнят)
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Мадрид наказывает!
Ответ Muhammad Juraev
Ахахахахахахах) Пройдут месяца и года, но у вас всё ещё так же будет гореть 🤣🤣🤣
Герострата тоже запомнили лишь потому, что он Храм сжег.
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Игорь Замаруев
Ответ Я Гражданин Мира
Осадил ли ? Хейтеры не успокоиться никак.
Успокоиться не могут из-за того, что осознают его величие, которое закрепилось кубком мира)
+2
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Muhammad Juraev
Ответ Romeo Yankovich
Опять двойные стандарты. К саудитам Роналду поехал за деньгами, а за что играет Месси?? Скоро будет эпопея с его контрактом и увидим, за что он играет. Может о любви к Барселоне вспомнит и поможет ей подняться, поедет за 10 лямов. Или останется в клубе посильнее за более крупную сумму, забыв о любви к Барселоне.
Как там любовь к реалу?!
Или 200 миллионов важнее?)
+1
0
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