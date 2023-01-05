Мухин об РФС в Азии: «Моя позиция – просто играть, а думают пусть другие. Лучше играть в Европе, конечно»
Максим Мухин оценил возможность участия России в международных турнирах в 2023 году.
«Думаю, в этом году [ситуация с еврокубками и официальными матчами сборной] точно не разрешится. Дальше будем смотреть и верить», – сказал Мухин.
Мухин также прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.
«Моя позиция – просто играть, а думают пусть другие. Я буду рад, если где-то будем играть. Конечно, лучше в Европе.
За командами из Азии не следил. Если перейдем, буду просматривать, конечно», – сказал полузащитник ЦСКА.
РФС не принял решение о переходе в Азию. Создана рабочая группа по этому вопросу
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