Мухин об РФС в Азии: «Моя позиция – просто играть, а думают пусть другие. Лучше играть в Европе, конечно»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия УЕФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Максим Мухин Футбол

Максим Мухин оценил возможность участия России в международных турнирах в 2023 году.

«Думаю, в этом году [ситуация с еврокубками и официальными матчами сборной] точно не разрешится. Дальше будем смотреть и верить», – сказал Мухин. 

Мухин также прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

«Моя позиция – просто играть, а думают пусть другие. Я буду рад, если где-то будем играть. Конечно, лучше в Европе.

За командами из Азии не следил. Если перейдем, буду просматривать, конечно», – сказал полузащитник ЦСКА.

РФС не принял решение о переходе в Азию. Создана рабочая группа по этому вопросу

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13 комментариев

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Фантом
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Оно, конечно, политкорректно, но он и играет так же - не думая. Отсюда и результаты.
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Александр Зубков
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Ответ Marcus-light
Так он наоборот не терпила)
Ну да. Решала))
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Babusya
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Вот он просто и играет. Взяли на свою голову в ЦСКА!
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Veni-Vidi-Vici
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Кстати, он, сам того не зная, очень точно описал собственную манеру игры: "просто играть, а думают пусть другие".
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Marcus-light
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Ответ Александр Зубков
А чё терпила коммент свой удалил?))
Так он наоборот не терпила)
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Игорь Замаруев
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"Думают пусть другие" – фраза прекрасно описывает тех, кто смотрит Соловьёва и Киселёва
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Александр Зубков
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Ответ Marcus-light
В данном случае прав, какие вопросы
А чё терпила коммент свой удалил?))
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Крыс Пол
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Всё верно, пусть они там наверху думают, простой люд не должен опускаться до такого.
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Goatmesssi
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Ответ Дмитрий Осипов
Правильно, солдаты не обсуждают приказ
Ну все правильно он в ЦСКА играет
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Marcus-light
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Ответ Eddenonka Games
Комментарий удален пользователем
В данном случае прав, какие вопросы
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Пилипенко Дмитрий
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Позиция типичного патриота царя ! Приспособленец
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Фут.Боль
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Для начала Мухину нужно стабильно в ЦСКА заиграть.
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Eddenonka Games
Комментарий удален
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Дмитрий Осипов
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Правильно, солдаты не обсуждают приказ
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