Мухин об РФС в Азии: «Моя позиция – просто играть, а думают пусть другие. Лучше играть в Европе, конечно»

оценил возможность участия России в международных турнирах в 2023 году.

«Думаю, в этом году [ситуация с еврокубками и официальными матчами сборной] точно не разрешится. Дальше будем смотреть и верить», – сказал Мухин.

Мухин также прокомментировал возможный переход РФС из в Азиатскую конфедерацию.

«Моя позиция – просто играть, а думают пусть другие. Я буду рад, если где-то будем играть. Конечно, лучше в Европе.

За командами из не следил. Если перейдем, буду просматривать, конечно», – сказал полузащитник .

РФС не принял решение о переходе в Азию. Создана рабочая группа по этому вопросу