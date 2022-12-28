Аршавин об РФС в Азии: «Если придется, никуда не денешься. Но мое спортивное естество против»
Андрей Аршавин поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.
– Внутренне готовы к футбольному переходу в Азию?
– Мое спортивное естество против.
Если придется, никуда не денешься, но привлекательной эту идею не назову, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
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Аршавин о переходе РФС в Азию: «Я бы не дергался, а спокойно занимался устройством нашего футбола»
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