Аршавин об РФС в Азии: «Если придется, никуда не денешься. Но мое спортивное естество против»

поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

– Внутренне готовы к футбольному переходу в Азию?

– Мое спортивное естество против.

Если придется, никуда не денешься, но привлекательной эту идею не назову, – сказал заместитель генерального директора « » по спортивному развитию.

Исполком РФС о переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола состоится 30 декабря

Аршавин о переходе РФС в Азию: «Я бы не дергался, а спокойно занимался устройством нашего футбола»

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