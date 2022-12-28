Аршавин об РФС в Азии: «Если придется, никуда не денешься. Но мое спортивное естество против»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

– Внутренне готовы к футбольному переходу в Азию?

– Мое спортивное естество против.

Если придется, никуда не денешься, но привлекательной эту идею не назову, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

Исполком РФС о переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола состоится 30 декабря

Аршавин о переходе РФС в Азию: «Я бы не дергался, а спокойно занимался устройством нашего футбола»

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5 комментариев

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quiproquoid
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"Ваши ожидания - это ваши проблемы". Аршавин.
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Тиджани Бабангида
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Противоестественно . Вполне подходящее определение
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s_h_a_m_a_n
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"Если придётся-никуда не денешься."
Так и живем
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igls54
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Как говорит один выдающийся стратег и геополитик: «Нравится не нравится – терпи моя красавица».
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fellow
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Отстранят все равно-европейские сборные и на ЧМ в США не согласятся играть с Россией и нет никакого смысла переходить в Азию кроме политического
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