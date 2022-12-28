Колосков о переходе РФС в Азию: «Это болото, в котором мы просто погибнем. Опустимся из высшей лиги в любительскую»

высказался против перехода в Азиатскую конфедерацию.

– Неоднократно говорил, что это погружение в болото, из которого нам долгие десятилетия не выбраться. Это, образно говоря, из высшей лиги опуститься во вторую или даже любительскую.

Конечно, есть определенные руководители, в том числе клубов, которые почему‑то думают, что им будет лучше, они будут играть в Лиге чемпионов Азии, сборная будет участвовать в отборе ЧМ. Ничего из этого пока не гарантировано. Не гарантировано и то, что нас примут в Азию. Там 47 ассоциаций, мы должны получить не меньше 24 голосов. С учетом негативных тенденций, которые есть во всем мире, в том числе в Азии, Австралия, Япония, Южная Корея или Малайзия никогда за нас не проголосуют. Это реальный риск. Прежде чем принимать решение, надо договориться с азиатами, примут ли они нас к себе.

Даже если мы туда перейдем, никто не гарантирует, что сборная будет участвовать в квалификации чемпионата мира. Многие забывают, что на нас наложены санкции , они распространяются на все континентальные конфедерации – на Европу, Азию, Южную Америку. Может случиться так, что мы перейдем, а отборочные матчи сборная играть не будет.

Речь идет о переходе всей системы российского футбола в Азию – это не только основная сборная и 5-6 клубов, участвующих в международных турнирах. Это 15 сборных команд различных возрастов, мини‑футбол, пляжный, женский футбол. Все мы опускаемся в это болото. Там нет соревнований для этих возрастов, для женского футбола, мини‑футбола. Мы просто там погибнем.

Нам надо заниматься своим футболом, на последнем исполкоме принята прекрасная программа развития школьного, юношеского футбола, обеспечено финансирование. Да, есть риски, что если останемся в Европе, то нам не разрешать играть. Многое, если не все, будет зависеть от того, когда закончится СВО. Сейчас надо акцентировать внимание на своем футболе и активизировать работу с руководством и федерациями, которые в него входят.

– Сколько российский футбол может вариться в собственном соку без международных матчей? Когда точка будет пройдена?

– Никто не ответит на этот вопрос. Все будет зависеть от того, какой будет уровень внутренних соревнований. Если будут матчи уровня « » – «Спартак» и « » – « », мы будем развиваться, у нас будут покупать игроков. Чем лучше будем развиваться, тем больше предпосылок, что нас вернут в Европу, – сказал почетный президент РФС.

Заседание исполкома РФС по вопросу перехода из УЕФА в АФК запланировано на 30 декабря.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

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