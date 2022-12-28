Колосков о переходе РФС в Азию: «Это болото, в котором мы просто погибнем. Опустимся из высшей лиги в любительскую»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия УЕФА ФИФА РФС Динамо Москва Вячеслав Колосков Лига чемпионов Азии Азиатская футбольная конфедерация Матч ТВ Футбол

Вячеслав Колосков высказался против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

– Неоднократно говорил, что это погружение в болото, из которого нам долгие десятилетия не выбраться. Это, образно говоря, из высшей лиги опуститься во вторую или даже любительскую.

Конечно, есть определенные руководители, в том числе клубов, которые почему‑то думают, что им будет лучше, они будут играть в Лиге чемпионов Азии, сборная будет участвовать в отборе ЧМ. Ничего из этого пока не гарантировано. Не гарантировано и то, что нас примут в Азию. Там 47 ассоциаций, мы должны получить не меньше 24 голосов. С учетом негативных тенденций, которые есть во всем мире, в том числе в Азии, Австралия, Япония, Южная Корея или Малайзия никогда за нас не проголосуют. Это реальный риск. Прежде чем принимать решение, надо договориться с азиатами, примут ли они нас к себе.

Даже если мы туда перейдем, никто не гарантирует, что сборная будет участвовать в квалификации чемпионата мира. Многие забывают, что на нас наложены санкции ФИФА, они распространяются на все континентальные конфедерации – на Европу, Азию, Южную Америку. Может случиться так, что мы перейдем, а отборочные матчи сборная играть не будет.

Речь идет о переходе всей системы российского футбола в Азию – это не только основная сборная и 5-6 клубов, участвующих в международных турнирах. Это 15 сборных команд различных возрастов, мини‑футбол, пляжный, женский футбол. Все мы опускаемся в это болото. Там нет соревнований для этих возрастов, для женского футбола, мини‑футбола. Мы просто там погибнем.

Нам надо заниматься своим футболом, на последнем исполкоме принята прекрасная программа развития школьного, юношеского футбола, обеспечено финансирование. Да, есть риски, что если останемся в Европе, то нам не разрешать играть. Многое, если не все, будет зависеть от того, когда закончится СВО. Сейчас надо акцентировать внимание на своем футболе и активизировать работу с руководством УЕФА и федерациями, которые в него входят.

– Сколько российский футбол может вариться в собственном соку без международных матчей? Когда точка будет пройдена?

– Никто не ответит на этот вопрос. Все будет зависеть от того, какой будет уровень внутренних соревнований. Если будут матчи уровня «Динамо» – «Спартак» и «Спартак» – «Зенит», мы будем развиваться, у нас будут покупать игроков. Чем лучше будем развиваться, тем больше предпосылок, что нас вернут в Европу, – сказал почетный президент РФС.

Заседание исполкома РФС по вопросу перехода из УЕФА в АФК запланировано на 30 декабря.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

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70 комментариев

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Marduhai
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Ответ d.xoxlov
Ещё бы знать, о чём и в каком ключе идут эти самые "консультации" с УЕФА и ФИФА, тогда бы и можно было прикидывать. А так мы тут только гадаем на кофейной гуще в лучшем случае. В худшем – выносим безапелляционные и столь же безосновательные вердикты.
Да тут всё понятно. Рассчитывают на нашего парня - Инфантино и его влияние и поддержку в Азии и Африке. Ну, а он, в свете санкций и бойкота, гарантий спокойной жизни нам, очевидно, не гарантирует. Тем более, что по нему в швейцарском парламенте комиссия создана.
Вот и идут у нас судороги ведь ход надо делать - цейтнот подкрался незаметно...
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Andrey Andreev
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Если такой функционер как Колосков говорит такое даже в нынешних условиях, значит идея перехода не просто плохая, она откровенно вредительская
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Андрей Рязанов
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Ответ Андрей Аксютин
Сейчас не до футбола. Нужна полная мобилизация, дабы сопротивляться войскам НАТО. Это касается и дармоедов, играющих в футбол и сосущих бюджетные деньги. Они находятся в полном расцвете сил, а значит, будут нужнее на фронте. России как никогда нужно выходить из УЕФА, а равно и из всех прочих всемирных организаций гражданской направленности. Также нужно запретить информационную поддержку подобной деятельности, включая данный сайт. Такие занятия отвлекают молодёжь от своего долга перед Отечеством.
Андрей, категорически поддерживаю! Из спорта должен остаться только биатлон! Футбол, хоккей, фигурное катание запретить. Театры, тв и кино так же! Школы до 12 лет. Дальше детей к станку. Пусть куют оружие. Всё для фронта, всё для победы!
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44ndfwwgbr
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А мы сейчас в высшей лиге? И с кем там играем следующий матч?
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Willson MD
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Не знаю в каком мирке живет колосков. Мы никогда не играли в высшей лиге, всегда были массовкой. А вот в азии есть шанс стать высшей.
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Мишаня Кашников
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Ответ Burel
таких, как дюков, надо в Гаагу вместе с его старшими товарищами
Почему именно Гаага? Почему например не у нас в Москве, такие вы левоки вообще смешные, репарации там какие-то 😁
Запомните левочки ничего этого не будет, никто не за что не ответит
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кабан галльский
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Ответ ta-tosha
С каждым днём прозревает все больше даже самых законченных поцреотов. Все Колосков по полочкам разложил, кроме 3 вещей: - не раскрыл тему огромнейших затрат на логистику и кратное падение доходов ко всему прочему - не объяснил - с какого ляду хоть одной азиатской федерации нужен лишний конкурент за путевки на ЧМ - не уточни, игроков с каким паспортом будут отсюда покупать (явно не с трехполосным) И это не касаясь политической стороны от слова вообще
ты не понимаешь просто, либераст. Мы в Европе еще ровно 500 лет играть не будем, и вообще мы только выиграем от Азии. Зачем нас всякие ПСЖ, Реалы, да даже голландские или португальские команды, когда есть гранды вроде Аль Ахли и Аль Иттихада? А сборная будет играть с фаворитами мирового футбола: Вьетнамом, Ираком и Туркменистаном.
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Павел Волков
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Остановите, остановите Вите надо выйти
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Igor
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Прочь сомнения! Уходя - уходи.
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prus_3
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Колоскова от УЕФА, я так понимаю, старые дрожжи до сих пор неплохо подпитывают. А вот Азия ему только шиш без масла предложить может. Беспокоится старый чиновник.
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Денис Забелин
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Интересно наблюдать за характером высказываний тех кому есть что терять и тех кому нечего. В принципе можно даже их комментарии не читать, статус и полярность высказываний всегда совпадают.
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Tua
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Витя, опускаться ниже уже невозможно
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ta-tosha
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С каждым днём прозревает все больше даже самых законченных поцреотов.
Все Колосков по полочкам разложил, кроме 3 вещей:
- не раскрыл тему огромнейших затрат на логистику и кратное падение доходов ко всему прочему
- не объяснил - с какого ляду хоть одной азиатской федерации нужен лишний конкурент за путевки на ЧМ
- не уточни, игроков с каким паспортом будут отсюда покупать (явно не с трехполосным)
И это не касаясь политической стороны от слова вообще
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Вячеслав Пустохин
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До сих пор не могу поверить, что они обсуждают Азию на серьезных щах
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Евгений Цыбулин
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Ответ микрочелн
Так именно благодаря работе Колоскова в бедные 90-е - начале 2000х, и его связям - наш футбол начал подниматься в середине 2000х, и брали Кубки УЕФА и прочее) Багаж Колоскова. Причем у него не было столько денег
Да норм дядька,как позже оказалось!После него,никого лучше не было!)
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Николай Антошкин
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Играть с хитрым азиатами или упырями из ес которые поставляют оружие ? Как парни из сво будет смотреть как футболисты летят второсортной европейской команде в лиги Европе ? Нет уж, спасибо
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Евгений Цыбулин
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Ответ Burel
таких, как дюков, надо в Гаагу вместе с его старшими товарищами
Там планируют не Гаагу,а отдельный трибунал-но я с вами согласен 100%!)
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bibendum
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Ответ Андрей Аксютин
Сейчас не до футбола. Нужна полная мобилизация, дабы сопротивляться войскам НАТО. Это касается и дармоедов, играющих в футбол и сосущих бюджетные деньги. Они находятся в полном расцвете сил, а значит, будут нужнее на фронте. России как никогда нужно выходить из УЕФА, а равно и из всех прочих всемирных организаций гражданской направленности. Также нужно запретить информационную поддержку подобной деятельности, включая данный сайт. Такие занятия отвлекают молодёжь от своего долга перед Отечеством.
Ты уже мобилизовался? И пишешь этот комментарий, находясь в окопах под Бахмутом?
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d.xoxlov
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Ещё бы знать, о чём и в каком ключе идут эти самые "консультации" с УЕФА и ФИФА, тогда бы и можно было прикидывать. А так мы тут только гадаем на кофейной гуще в лучшем случае. В худшем – выносим безапелляционные и столь же безосновательные вердикты.
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Андрей Аксютин
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Сейчас не до футбола. Нужна полная мобилизация, дабы сопротивляться войскам НАТО. Это касается и дармоедов, играющих в футбол и сосущих бюджетные деньги. Они находятся в полном расцвете сил, а значит, будут нужнее на фронте. России как никогда нужно выходить из УЕФА, а равно и из всех прочих всемирных организаций гражданской направленности. Также нужно запретить информационную поддержку подобной деятельности, включая данный сайт. Такие занятия отвлекают молодёжь от своего долга перед Отечеством.
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Дмитрий Крутенко
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А Колосков вообще в курсе, что вопрос стоит играть в любительской лиге или не играть вообще???
Своим пассажем Колосков напоминает Роналдо, который просто улетел от реальности и думает, что его ждут в ЛЧ.
А по факту играть он может только в Азии.
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Evgeny_Spartak_I9ZZ
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У них перед глазами как заработать и как сэкономить 💰💰💰 то что будет им побарабану
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goshforever
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Ответ микрочелн
Так именно благодаря работе Колоскова в бедные 90-е - начале 2000х, и его связям - наш футбол начал подниматься в середине 2000х, и брали Кубки УЕФА и прочее) Багаж Колоскова. Причем у него не было столько денег
"Багаж Колоскова" примерно такой:
2003 год
"Футбольное дело", расследованием которого занимается налоговая полиция, разрастается с каждой неделей. Сначала речь шла о сокрытии от налогов доходов только московского "Спартака", позже в числе главных действующих лиц появился и Российский футбольный союз во главе со своим бессменным президентом Вячеславом Колосковым. Теперь же в поле зрения налоговиков попали еще несколько клубов. Как выяснилось, в середине 90-х годов столичные ЦСКА, "Динамо", "Локомотив", волгоградский "Ротор" и камышинский "Текстильщик" тоже переводили премиальные за участие в еврокубках на счета в зарубежных банках.

Получателями денег в большинстве случаев выступали неизвестные широкой публике фирмы, имеющие счета в банках Греции, Мальты, Германии или Австрии. Именно туда направлялись суммы, которые Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) перечислял участникам Кубка УЕФА, Кубка кубков и Лиги чемпионов. Как и московский "Спартак", остальные клубы, задававшие тон в нашем футболе в 90-е годы, обращались к Вячеславу Колоскову с просьбами перевести заработанные футболистами швейцарские франки за границу. Колосков помогал.

Цель всех этих манипуляций, в принципе, понятна: руководители футбольных клубов таким образом укрывали деньги от выплаты налогов. Валютные средства, как правило, не возвращались в Россию в установленные законом сроки (в течение 30 дней). А такие действия уже подпадают под ст. 193 и 199 Уголовного кодекса РФ. Пока уголовное дело возбуждено лишь в отношении самого титулованного клуба страны - московского "Спартака". Что будет с остальными, мы, видимо, скоро узнаем.

Как узнаем, скорее всего, и о том, какую роль во всем этом играл президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Иванович Колосков. Именно его подпись стоит на всех официальных письмах в УЕФА с просьбой перечислить средства, заработанные российскими клубами в еврокубках, на иностранные счета. 1 400 000 швейцарских франков "Спартака" - на счет загадочной греческой фирмы KarSak Enterprises Ltd., 79 800 франков ЦСКА -- ирландской Tower Agencies Ltd. со счетом на Мальте, 18 628 франков "Ротора" - немецкой Spotheim Rheine, 143 629 франков "Текстильщика" - мюнхенской Poenisch Consulting, 80 000 франков "Локомотива" - в рижский Parex Bank. И только московское "Динамо" просило перевести его деньги хоть и в Bank of New York, но хотя бы понятному получателю - Join-Stock Company Football Club "Dynamo" Moscow. Укрытое впрок не пошло: "Текстильщик" вскоре разорился и покинул высший дивизион, "Ротор" сейчас считается самым бедным клубом премьер-лиги, у ЦСКА и "Динамо" сменились руководители (предыдущие все жаловались, что денег на покупки игроков нет).

Когда после прошлых известинских публикаций, посвященных этому расследованию руководство РФС говорило о том, что "разберется" с ситуацией вокруг "Спартака" и накажет виновных, они уже знали, что "Спартак" в своих нарушениях закона не одинок. Видимо, не предполагали, что рано или поздно возникнет вопрос: почему организация, контролирующая все футбольное хозяйство страны, не только не остановила руководителей клубов, явно нарушавших валютное законодательство страны, но и помогала им?

Впрочем, РФС и сам охотно проводил подобные сделки. Например, в письме в УЕФА от 30 октября 1995 года Колосков просит перечислить 1 млн швейцарских франков, полученных футбольным союзом за выступления национальной сборной на международной арене, в банк Австрии на счет фирмы TCF GmbH. Понятно, что в такой ситуации советовать остальным соблюдать законы было бы несколько неуместно.

"Известия" попытались получить от Вячеслава Ивановича Колоскова комментарии. По телефону корреспондент договорился с ним об интервью, по просьбе пресс-службы РФС запасся письмом, подтверждающим, что он выполняет редакционное задание. Приехал в офис РФС на Лужнецкой набережной в заранее оговоренное время. И с порога был огорошен: "На тему финансового скандала Колосков с вами говорить не будет". На любую другую - пожалуйста. Вот только о тактических схемах современного футбола интереснее говорить не с чиновником, а с действующими тренерами. А от Колоскова хотелось бы услышать ответы на вопросы о его непосредственной работе. В том числе и о том, как и почему он помогал укрывать от налогов доходы клубов.
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RWMen
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Все, кто голосуют за Азию враги нашего футбола!
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RWMen
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Ответ Inside 88 LW
В свое время Ельцин в 1994 увольнял его так как считал что он устаревший футбольный руководитель. Шел 2022 для Спортса он видимо молодеет.
Свистишь?
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