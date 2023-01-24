«Реал» может предложить 100 млн евро и Камавинга за Беллингема

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Футбол

«Реал» может включить Эдуардо Камавинга в сделку по Джуду Беллингему.

По данным Sky Sport Deutschland, мадридский клуб активно участвует в борьбе за полузащитника дортмундской «Боруссии» и разрабатывает различные варианты ведения переговоров.

«Реал» не хочет платить за англичанина более 100 млн евро, поэтому рассматривает вариант, при котором предложит «Боруссии» эту сумму и включит в сделку Камавинга. Пока неизвестно, знает ли «Боруссия» о такой идее «Реала».

Кроме того, на данный момент непонятно, согласится ли Камавинга на переход в «Боруссию». Отмечается, что 20-летний полузащитник недоволен количеством игрового времени в «Реале», но при этом комфортно чувствует себя в клубе.

Карло Анчелотти считает игрока «неприкосновенным». Уход Камавинга из «Реала» зимой исключен.

Срок контракта француза с «Мадридом» рассчитан до лета 2027 года.

В этом сезоне на счету Беллингема 10 голов и 4 результативные передачи в 23 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Подробнее с его показателями можно ознакомиться по ссылке.

Камавинга принял участие в 27 матчах «Реала» и сделал 1 голевой пас. Его статистика доступна здесь.

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83 комментария

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Harut Hovsepyan
Ответ RealJon
Я бы предлагал добавить ещё и Тчуамени. Беллингем этого стоить... ))
Я в шоке от наивности пользователей ... 😂
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MAKS$$
Как по мне, Камавинга может стать лучше чем Белингем, я бы его и просто так не обменял а плюс 100 миллионов…думаю что это очень глупо
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Игорь Новиков
Реал разве что в аренду может отдать Каму на год-два. Да и то - зачем? Он уже сейчас приносит много пользы и не сидит глухо на лавке без игры.
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Саша Местный
По сути эта новость простая выдумка журналиста, который фантазирует: «что бы было, если б я был менеджером?»
+1
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+1
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Геннадий Чеботарев
Это шутки такие? Так не смешно как то. Если на то пошло так он особо и не нужен. Есть Родриго,который очень хорош на позиции 10.
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Tomas Muller
Ответ Алексей Круглов
Челси)
Что лучше для него в челси чем в боруссии?
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Gon3a1e5@mail.ru
Бред
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Александр Тихомиров
утка жирнее уткина
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distress of ignorance
Сомнительно
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Алексей Круглов
Ответ Tomas Muller
Например?
Челси)
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Серж Ск
Ответ Бухгалтер2021
из за таких как Борусия и подрывается рынок,зачем такие цены ставить
что бы заработать.
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Уэмбли Стедиум
Ответ Sevuska
После Мудрика теперь везде эта цифра в 100 млн фигурирует 🤨 Мода такая пошла - если меньше 100 млн , то и разговаривать не о чем 😊
Мудрик за пол часа доказал что он стоит таких денег
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-3
-3
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Уэмбли Стедиум
Камавинга в виде бонуса
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De Nur
Кому не нравится камавинга президенту или тренеру, с хакими таропилис, с эдгором торопилис. Много премер?
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Дима Михайлов
а кто то говорил что гави уже камавинги, что даже сам рела не прочь с ним расстаться
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игрочишка всея руси
Ох зря .ох как зря .
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sargerasxd
что за утка
+2
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GloryReal
Камавингу можно оценить в 80млн, значит доплата должна быть 20млн.
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-1
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TiGra
Ответ Sevuska
После Мудрика теперь везде эта цифра в 100 млн фигурирует 🤨 Мода такая пошла - если меньше 100 млн , то и разговаривать не о чем 😊
Ну с Мудриком цифра действительно удивительная (аналогично с Антони), но в части Беллингема она кажется вполне адекватной.
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Manseer
Ответ Илья Жулин
за Камавингу отдали 35 млн.
точняк, перепутал
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Tomas Muller
Ответ Джейме Ланнистер
при всем уважение к БД, Камавинга вряд-ли захочет туда перейти. У него найдется намного лучшие варианты.
Например?
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Romanian_Daddy
То есть Камавингу бесплатно?
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-1
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jordy
Пока неизвестно, знает ли «Боруссия» о такой идее «Реала».
Если подписаны на sports.ru, то наверняка знают.
+2
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Zzz Zzz
🦆
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Денис Грибанов
Если вместе с Камой, то доплата не больше двадцатки.
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