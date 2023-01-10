«Боруссия» хочет получить за Беллингема 100 млн евро сразу, еще 20-50 млн – бонусами. «Реал» знает об этом

Стали известны требования « » по трансферу .

Как сообщил журналист Marca Карлос Карпио, клуб из Дортмунда хочет получить за полузащитника 100 миллионов евро без учета бонусов. Полная сумма должна составить 120-150 миллионов евро.

Об этих требованиях знают представители « » – мадридцы хотят подписать англичанина летом этого года.

В текущем сезоне Бундеслиги Беллингем провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.