«Боруссия» хочет получить за Беллингема 100 млн евро сразу, еще 20-50 млн – бонусами. «Реал» знает об этом
Стали известны требования «Боруссии» по трансферу Джуда Беллингема.
Как сообщил журналист Marca Карлос Карпио, клуб из Дортмунда хочет получить за полузащитника 100 миллионов евро без учета бонусов. Полная сумма должна составить 120-150 миллионов евро.
Об этих требованиях знают представители «Реала» – мадридцы хотят подписать англичанина летом этого года.
В текущем сезоне Бундеслиги Беллингем провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
Плюс он с 17ти лет играет за границей, привык уже