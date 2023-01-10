«Боруссия» хочет получить за Беллингема 100 млн евро сразу, еще 20-50 млн – бонусами. «Реал» знает об этом

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Джуд Беллингем Футбол

Стали известны требования «Боруссии» по трансферу Джуда Беллингема.

Как сообщил журналист Marca Карлос Карпио, клуб из Дортмунда хочет получить за полузащитника 100 миллионов евро без учета бонусов. Полная сумма должна составить 120-150 миллионов евро.

Об этих требованиях знают представители «Реала» – мадридцы хотят подписать англичанина летом этого года. 

В текущем сезоне Бундеслиги Беллингем провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.

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15 комментариев

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Сергей Поляков
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Ответ DolJun
норм цена если за всяких энцей по 127 просят. правда он англичанин, что само по себе вызывает опасение
Никаких опасений,если вспомнить того же Макманамана.А вот как будет выглядеть в связке с Тчуамени-интересно посмотреть.
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corazón blanco
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Надеюсь, что Мадрид все же провернет эту сделку, потенциал у парня огромный и может закрыть позицию на долгие годы. Плюс если Тони продлит свой контракт ещё на год, то многому можно поучиться у таких мастеров, как Кроос и Модрич.
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RealJon
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Ответ DolJun
норм цена если за всяких энцей по 127 просят. правда он англичанин, что само по себе вызывает опасение
Его кумир Зидан. Успехи Бейла и Бекхэма в Реале его уверяют.
Плюс он с 17ти лет играет за границей, привык уже
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Alex Miheev
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Ответ DolJun
норм цена если за всяких энцей по 127 просят. правда он англичанин, что само по себе вызывает опасение
Энцо отметил себя в истории
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Berekella 999
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Такие деньги 💰
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Soton
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За норм игрока, цена сразу стартует в 100 миллионов. Не понимаю, почему люди до сих пор этому удивляются.
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Akmuhammet Myradov
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Белинфляция
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Malcolm
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А закончится все как с Мукоко - в АПЛ нахаляву🙄
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DolJun
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норм цена если за всяких энцей по 127 просят. правда он англичанин, что само по себе вызывает опасение
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QWertY
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Ответ Davron Tashkenbaev
Надо согласится на 70-80 млн + 100 млн если выиграет ЗМ.
Можно на 0 + миллиард секстильонов если выиграет ЗМ
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ARTEM PROKAZOV
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Ответ Davron Tashkenbaev
Надо согласится на 70-80 млн + 100 млн если выиграет ЗМ.
Второе условие это утопия 😅
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Галым Нуркеев
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Очень грамотная селекционная работа в Боруссии, молодцы 👏👏👏
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Cruel Snake
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Цены растут как на дрожжах! Везде! В футболе особенно
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Davron Tashkenbaev
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Надо согласится на 70-80 млн + 100 млн если выиграет ЗМ.
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Nuraly Amirov
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Уже лучше, но всё равно как-то многовато
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