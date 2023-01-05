«Реал» готов заплатить более 120 млн евро за Беллингема (Marca)
«Реал» работает над трансфером Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».
По данным Marca, мадридский клуб готов заплатить за полузащитника более 120 млн евро. Отмечается, что подписать англичанина посоветовал скаут Хуни Калафат, при участии которого были организованы трансферы Каземиро, Феде Вальверде, Винисиуса Жуниора, Родриго Гоэса и других игроков «Реала».
В «Реале» считают, что в случае Беллингема лишние 10 млн евро бонусов – малозначительная деталь, так как речь идет об одном из самых талантливых молодых футболистов мира.
Флорентино Перес и Хосе Анхель Санчес считают, что судьбу игрока решит не аукцион. Руководители «Реала» полагают, что все будет зависеть от выбора Джуда. Поэтому боссы мадридского клуба постоянно контактируют с игроком и рассказывают о преимуществах своего проекта. В частности, «Реал» упомянул примеры Винисиуса Жуниора, Феде Вальверде, Орельена Тчуамени и Родриго Гоэс, которые после перехода в «Реал» входят в топ-15 игроков мира по стоимости.
Еще один важный для Беллингема фактор – возможность поиграть рядом с Лукой Модричем и Тони Кроосом.
«Реал» с оптимизмом смотрит на сложившуюся ситуацию, так как знает, что Беллингем не очень хочет возвращаться в Англию. В связи с этим возможная конкуренция со стороны «Ливерпуля» или «Манчестер Сити» не сильно заботит «Мадрид».
В этом сезоне у хавбека 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.
Полную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.
Черные англичане - это тупиковая ветвь футбола. Доказано годами
Не приживается этот сорт дерева на Пиренеях.
Там же в Бундеслиге любят объявит о трансферах 6 месяцев раньше чтобы было время найти замену