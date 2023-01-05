«Реал» готов заплатить более 120 млн евро за Беллингема (Marca)

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Джуд Беллингем Хуни Калафат Футбол

«Реал» работает над трансфером Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

По данным Marca, мадридский клуб готов заплатить за полузащитника более 120 млн евро. Отмечается, что подписать англичанина посоветовал скаут Хуни Калафат, при участии которого были организованы трансферы Каземиро, Феде Вальверде, Винисиуса Жуниора, Родриго Гоэса и других игроков «Реала».

В «Реале» считают, что в случае Беллингема лишние 10 млн евро бонусов – малозначительная деталь, так как речь идет об одном из самых талантливых молодых футболистов мира.

Флорентино Перес и Хосе Анхель Санчес считают, что судьбу игрока решит не аукцион. Руководители «Реала» полагают, что все будет зависеть от выбора Джуда. Поэтому боссы мадридского клуба постоянно контактируют с игроком и рассказывают о преимуществах своего проекта. В частности, «Реал» упомянул примеры Винисиуса Жуниора, Феде Вальверде, Орельена Тчуамени и Родриго Гоэс, которые после перехода в «Реал» входят в топ-15 игроков мира по стоимости.

Еще один важный для Беллингема фактор – возможность поиграть рядом с Лукой Модричем и Тони Кроосом.

«Реал» с оптимизмом смотрит на сложившуюся ситуацию, так как знает, что Беллингем не очень хочет возвращаться в Англию. В связи с этим возможная конкуренция со стороны «Ливерпуля» или «Манчестер Сити» не сильно заботит «Мадрид».

В этом сезоне у хавбека 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

Полную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
120 и Золотой мяч.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cevin Cigan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все хотят в Реал и я их понимаю!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
King_X
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ress10
Просите 150, там за Энцо тоже 120 дают
А за Мудрика 100, ага😂
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jvs5t7gcrf
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Wiley Fox
Зачем это днище в Мадриде? Черные англичане - это тупиковая ветвь футбола. Доказано годами
Зачем такое днище как ты в этом мире, годами доказано что нацисты и расисты это тупиковая ветвь человечества
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зачем это днище в Мадриде?

Черные англичане - это тупиковая ветвь футбола. Доказано годами
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr kovalsky
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
Меньше чем мешок
Ты про фк рычаг? Да вчера тужились против ноунеймов, чтобы не опозориться в очередной раз
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dexter Morgan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надо брать, но не за такие деньги.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Франческо Тотти
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тащить брита в Испанию - выкидывать деньги на ветер. Бейл - исключение, правда на первые сезоны.
Не приживается этот сорт дерева на Пиренеях.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RealJon
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если думать, Все равно за менше 120млн не отпустят. Так что скорее бы уже закрыли это дело.

Там же в Бундеслиге любят объявит о трансферах 6 месяцев раньше чтобы было время найти замену
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Появился ли иммунитет у Флорентино Переса против приобретений наподобие Эдена Азара?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alda
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ress10
Просите 150, там за Энцо тоже 120 дают
не давали и не дают
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ress10
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Просите 150, там за Энцо тоже 120 дают
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
0
-10
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий