«Реал» готов заплатить более 120 млн евро за Беллингема (Marca)

«Реал» работает над трансфером из дортмундской « ».

По данным Marca, мадридский клуб готов заплатить за полузащитника более 120 млн евро. Отмечается, что подписать англичанина посоветовал скаут , при участии которого были организованы трансферы Каземиро, Феде Вальверде, Винисиуса Жуниора, Родриго Гоэса и других игроков « ».

В «Реале» считают, что в случае Беллингема лишние 10 млн евро бонусов – малозначительная деталь, так как речь идет об одном из самых талантливых молодых футболистов мира.

Флорентино Перес и Хосе Анхель Санчес считают, что судьбу игрока решит не аукцион. Руководители «Реала» полагают, что все будет зависеть от выбора Джуда. Поэтому боссы мадридского клуба постоянно контактируют с игроком и рассказывают о преимуществах своего проекта. В частности, «Реал» упомянул примеры Винисиуса Жуниора, Феде Вальверде, Орельена Тчуамени и Родриго Гоэс, которые после перехода в «Реал» входят в топ-15 игроков мира по стоимости.

Еще один важный для Беллингема фактор – возможность поиграть рядом с Лукой Модричем и Тони Кроосом.

«Реал» с оптимизмом смотрит на сложившуюся ситуацию, так как знает, что Беллингем не очень хочет возвращаться в Англию. В связи с этим возможная конкуренция со стороны «Ливерпуля» или «Манчестер Сити» не сильно заботит «Мадрид».

В этом сезоне у хавбека 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

Полную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.