«Реал» не предложит «Боруссии» больше 110 млн евро за Беллингема. Зарплата игрока в случае перехода не превысит 12 млн евро
«Реал» не будет нарушать свои финансовые принципы ради Джуда Беллингема.
Как сообщает Marca, мадридский клуб не предложит «Боруссии» больше 110 миллионов евро за трансфер полузащитника, но к этой сумме позднее могут быть прибавлены бонусные выплаты. В «Реале» надеются, что хорошие отношения между клубами поспособствуют осуществлению трансфера.
Кроме того, в «Мадриде» существует внутренний потолок зарплаты для игроков: за последние годы ни один футболист не зарабатывал больше 12 миллионов евро за сезон. «Сливочные» не хотят делать исключение для Беллингема.
Самого игрока привлекает вариант с переходом в «Реал». Он знает о финансовых условиях в клубе.
Они мечтали за эту играть!