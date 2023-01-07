«Реал» не предложит «Боруссии» больше 110 млн евро за Беллингема. Зарплата игрока в случае перехода не превысит 12 млн евро

«Реал» не будет нарушать свои финансовые принципы ради .

Как сообщает Marca, мадридский клуб не предложит « » больше 110 миллионов евро за трансфер полузащитника, но к этой сумме позднее могут быть прибавлены бонусные выплаты. В «Реале» надеются, что хорошие отношения между клубами поспособствуют осуществлению трансфера.

Кроме того, в « » существует внутренний потолок зарплаты для игроков: за последние годы ни один футболист не зарабатывал больше 12 миллионов евро за сезон. «Сливочные» не хотят делать исключение для Беллингема.

Самого игрока привлекает вариант с переходом в «Реал». Он знает о финансовых условиях в клубе.