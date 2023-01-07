«Реал» не предложит «Боруссии» больше 110 млн евро за Беллингема. Зарплата игрока в случае перехода не превысит 12 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Джуд Беллингем Футбол

«Реал» не будет нарушать свои финансовые принципы ради Джуда Беллингема

Как сообщает Marca, мадридский клуб не предложит «Боруссии» больше 110 миллионов евро за трансфер полузащитника, но к этой сумме позднее могут быть прибавлены бонусные выплаты. В «Реале» надеются, что хорошие отношения между клубами поспособствуют осуществлению трансфера. 

Кроме того, в «Мадриде» существует внутренний потолок зарплаты для игроков: за последние годы ни один футболист не зарабатывал больше 12 миллионов евро за сезон. «Сливочные» не хотят делать исключение для Беллингема. 

Самого игрока привлекает вариант с переходом в «Реал». Он знает о финансовых условиях в клубе. 

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31 комментарий

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Uriah Heep
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И футбольный мир сошёл с ума.
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Muhammad Juraev
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Ответ Рокко Сиффредди
Мбаппе тоже на 12М в год подписывать собирались?
Мбаппе с Холандом давно в Реале!Ты не знал?
Они мечтали за эту играть!
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kutavlik
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Ответ Кино Музыка
Правильная политика. С огромными ценами надо заканчивать. Английские клубы обожгутся пару раз на таких покупках и перестанут взрывать рынок.
По логике, так оно и должно быть. Но, к сожалению, так не будет: все больше клубов покупают денежные мешки...
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kutavlik
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Ответ Benderey
Европейский футбол несётся к пропасти..... Абсурдные цены и зарплаты игроков не выдерживают никакой критики.... Ладно Бэллингем, там за Мудрика сто лямов просят)) А ведь финансовая ситуация в Европе будет только ухудшаться, большая, часть стран в рецессии..... В Британии люди замерзают насмерть, бизнес на грани смерти.... Экономика летит в ад, а клубы покупают Мудриков за 100 миллионов))
Абсурдные цены за трансферы и зарплаты футболистам - только в России!!!! Ни один игрок у нас не достоин тех денег, что прописаны у него в контракте!!!! А про Европу....Вы сведения берете из трансляций наших каналов???
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Михо
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Ответ Amalfitano
Есди Тчуамени и Беллингем сыграют за Реал столько же сезонов сколько Кросс и Модрич, то такая сумма трансфера приемлема. Ну а вообще это уже неадекватные цены.
Химия Крооса и Модрича это что то вообще запредельное) и еще Каз с ними) только заклятые друзья Хави, Иньеста и Бускетс могут сравниться
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Benderey
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Ответ umnik3
Ты прав, только Россия жирует, экономика прет, люди богатеют, пенсионный возраст хотят установить в 40 лет. Мудрила только в Зенит!
Хлопец, причём здесь Россия?))
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arsenal.ave
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Ответ Футбол_это_жизнь
Предложат не больше 110 миллионов, лол Боруссия продаст за 111 Челси
Контракт подпишут по схеме 4-4-3
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umnik3
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Ответ Benderey
Европейский футбол несётся к пропасти..... Абсурдные цены и зарплаты игроков не выдерживают никакой критики.... Ладно Бэллингем, там за Мудрика сто лямов просят)) А ведь финансовая ситуация в Европе будет только ухудшаться, большая, часть стран в рецессии..... В Британии люди замерзают насмерть, бизнес на грани смерти.... Экономика летит в ад, а клубы покупают Мудриков за 100 миллионов))
Ты прав, только Россия жирует, экономика прет, люди богатеют, пенсионный возраст хотят установить в 40 лет. Мудрила только в Зенит!
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Benderey
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Европейский футбол несётся к пропасти..... Абсурдные цены и зарплаты игроков не выдерживают никакой критики.... Ладно Бэллингем, там за Мудрика сто лямов просят)) А ведь финансовая ситуация в Европе будет только ухудшаться, большая, часть стран в рецессии..... В Британии люди замерзают насмерть, бизнес на грани смерти.... Экономика летит в ад, а клубы покупают Мудриков за 100 миллионов))
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Real Madrid l
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Ответ Азамат Кабертай
Кроос и Модрич суммарно обошлись дешевле, чем один Тчуамени ))) нонсенс
В те времена Тчуамени бы стоил намного дешевле
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ BVB09
А желание игрока не волнует?
Мистер Боуэли предложит 12 миллионов и один фунт
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BVB09
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Ответ Рокко Сиффредди
Мбаппе тоже на 12М в год подписывать собирались?
Шутки с просроченным сроком годом
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BVB09
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Ответ Футбол_это_жизнь
Предложат не больше 110 миллионов, лол Боруссия продаст за 111 Челси
А желание игрока не волнует?
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Amalfitano
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Ответ Азамат Кабертай
Кроос и Модрич суммарно обошлись дешевле, чем один Тчуамени ))) нонсенс
Модрича купили более 10 лет назад. Для того времени он тоже был очень дорогим. Как и Кросс. Вероятно, что еще через 10 лет покупка Тчуамени и Беллингема покажется рядовым событием.
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Reece_Jamess
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален модератором
Истинные каталанцы дают в туза и считают чужие деньги, это их фирменный почерк 😂
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GuruFutbola
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
С рождеством
Спасибо
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Кино Музыка
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Правильная политика. С огромными ценами надо заканчивать. Английские клубы обожгутся пару раз на таких покупках и перестанут взрывать рынок.
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Velirpa
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ну, Боруссия продаст другим желающим дороже, бгг
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Рокко Сиффредди
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Мбаппе тоже на 12М в год подписывать собирались?
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Азамат Кабертай
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Ответ Amalfitano
Есди Тчуамени и Беллингем сыграют за Реал столько же сезонов сколько Кросс и Модрич, то такая сумма трансфера приемлема. Ну а вообще это уже неадекватные цены.
Кроос и Модрич суммарно обошлись дешевле, чем один Тчуамени ))) нонсенс
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ZamoRano
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Ответ Amalfitano
Есди Тчуамени и Беллингем сыграют за Реал столько же сезонов сколько Кросс и Модрич, то такая сумма трансфера приемлема. Ну а вообще это уже неадекватные цены.
Ты сам в это веришь? Самый талантливый из негров подобной формации был Погба. И где он сейчас? У шамана?
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Alexandr Sokolov
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Ответ Amalfitano
Есди Тчуамени и Беллингем сыграют за Реал столько же сезонов сколько Кросс и Модрич, то такая сумма трансфера приемлема. Ну а вообще это уже неадекватные цены.
это рынок такой
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инок
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Мадрид просто обязан совершить этот трансфер, Беллингем хороший игрок, не по годам показывает зрелую игру...
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ GuruFutbola
Ты чего меня не поздравил с рождеством?
С рождеством
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Крыс Пол
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Черное трио(БТК) в белой форме будет уничтожать соперников в центре поля.
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