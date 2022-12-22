«Месси – лучший игрок всех времен. Он стал игроком в «Барсе». Мы бы хотели его вернуть». Лапорта о Лео
Жоан Лапорта назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Конечно, мне бы хотелось, чтобы однажды он вернулся. Сейчас он является игроком «ПСЖ», у него есть контракт. Лионель только что стал чемпионом мира.
Мы очень рады за него. Я не хочу порождать ожидания, которые вызовут большие сложности. Для нас Месси – лучший игрок всех времен.
Он был в «Барселоне», здесь стал тем игроком, которого все знают. Убежден, что в душе он куле. Мы бы очень хотели, чтобы он вернулся. Посмотрим, что из этого получится», – сказал президент «Барселоны».
Ранее сообщалось, что Лапорта хочет связаться с Месси и обсудить возвращение в «Барселону» летом.
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