«Месси – лучший игрок всех времен. Он стал игроком в «Барсе». Мы бы хотели его вернуть». Лапорта о Лео

назвал лучшим футболистом в истории.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы однажды он вернулся. Сейчас он является игроком « », у него есть контракт. Лионель только что стал чемпионом мира.

Мы очень рады за него. Я не хочу порождать ожидания, которые вызовут большие сложности. Для нас Месси – лучший игрок всех времен.

Он был в «Барселоне», здесь стал тем игроком, которого все знают. Убежден, что в душе он куле. Мы бы очень хотели, чтобы он вернулся. Посмотрим, что из этого получится», – сказал президент «Барселоны».

Ранее сообщалось, что Лапорта хочет связаться с Месси и обсудить возвращение в «Барселону» летом.