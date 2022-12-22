«Месси – лучший игрок всех времен. Он стал игроком в «Барсе». Мы бы хотели его вернуть». Лапорта о Лео

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта ЧМ-2022 Футбол

Жоан Лапорта назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы однажды он вернулся. Сейчас он является игроком «ПСЖ», у него есть контракт. Лионель только что стал чемпионом мира. 

Мы очень рады за него. Я не хочу порождать ожидания, которые вызовут большие сложности. Для нас Месси – лучший игрок всех времен.

Он был в «Барселоне», здесь стал тем игроком, которого все знают. Убежден, что в душе он куле. Мы бы очень хотели, чтобы он вернулся. Посмотрим, что из этого получится», – сказал президент «Барселоны».

Ранее сообщалось, что Лапорта хочет связаться с Месси и обсудить возвращение в «Барселону» летом.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные