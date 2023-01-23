Невилл считает, что «Арсенал» не выиграет АПЛ: «Сити» их догонит, думаю. В них есть что-то особенное»

Теги Гари Невилл Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Гари Невилл считает, что «Арсенал» не сможет удержать первое место в АПЛ

«Я не думаю, что «Арсенал» выиграет лигу. Я думаю, выиграет «Манчестер Сити». В них есть что-то особенное. 

Я думаю, что в какой-то момент сезона «Арсенал» проиграет один или два матча, «Сити» станет наступать им на пятки, и им станет очень трудно.

Я думал, что «Арсенал» будет далек от победы в чемпионате, и я не могу поверить, что они в борьбе. Тот факт, что они находятся в борьбе, невероятен, но я думаю, что «Сити» догонит их.

У «Арсенала» есть хорошие шансы [на победу], и это хорошо для Микеля Артеты. Я переживал за него в конце прошлого сезона, я думал, что ему будет сложно», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

После 19 проведенных туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков. Вторым идет «Манчестер Сити», набравший 45 баллов за 20 матчей. 

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55 комментариев

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rusa8605
Ответ Ваге Геворгян
Если Арсенал побелит Сити дома, то уже никто не сможет остановить этот Арсенал.... Ну разве что судии....
Арсенал даже проиграв два раза может взять апл. И победив может потерять титул. Не от сити зависит титул арсенала.
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Wekil Halylow
Ответ Любезный Коссутий
кстати, Гарри недалек от истины: сезон 17/18, и отрыв Ливера от МС, 7 или 8 очков, после середины чемпионата. итог - МС чемпион, обогнавший Ливер на 1 очко.
Посмотрим в мае .
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Garre Garre
Тупая, не прекрытая зависть
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Michael_the_creator
Впервые дед путное сказал что-то
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#SharkTeam
Очные матчи скоро, от акулы требуется как следует надкусить
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#SharkTeam
Ответ Yusif Huseyinov
В Сити особенное - обсираться 😄 в конце сезона
Ты с кем-то перепутал. Сити короли драматических развязок АПЛ. 11/12, 13/14, отыгрыш -7 у ливера, и дважды затралить одним очком
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#SharkTeam
Нужна новая версия картинки https://ibb.co/ZSvJXBm
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ЭЗИК
Невил только не давно говорил что МС будет первым а МЮ вторым ты вчера видел что сделал Арс с МЮ? Команда которая претендует на второе место так не играет
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Павел Ларичев
Невилл ошибается. Арсенал выглядит как машина сейчас.
Молодая, бегущая, бьющая, создающая моменты, команда.
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ Диер Ташкент
Глубина состава у Арсенала слабая. Если решать побороться за ЛЕ, то осечки, скорее, будут в АПЛ. Но и сити пока не в топ форме. Многое будет зависит как пройдёт две очные встречи между Арсеналом и сити
Сити уже возвращается , Пеп решил проблему доверившись другим игрокам ,Грилиш и Марез прям очень хороши сейчас
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jordy
Ответ Иван Иванов
Вполне возможно, кстати. Ведь теперь у Сити есть Холанд. Хоть он и сделал игру Сити слабой, на мой взгляд, но в определённых матчах он может вытащить матч на индивидуальных качествах.
Это так. На длинной дистанции этот синтез пока дает сбой, но в кубковом турнире, где всё может решить один матч, один эпизод, с Холландом может и повезет.
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Андрей Литвиненко
у Мю календарь не плохой,так что есть шансики маленькие
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Yusif Huseyinov
В Сити особенное - обсираться 😄 в конце сезона
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Эксперимент
Ответ Marcus-light
Если их считать, мы уйдём в дебри бухгалтерии, потому что среди проданных игроков почти нет воспитанников
Воспитанники есть, но при чём тут это. Вот траты клубов за 5 сезонов. https://ibb.co/zrbfrhZ
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Артур Мкртычян
Ответ Marcus-light
Если их считать, мы уйдём в дебри бухгалтерии, потому что среди проданных игроков почти нет воспитанников
Сити кучу воспитанников продал. Загляни в продажи и узнай. Те же лавиа и базуну в сотоне. Это чисто навскидку. Так что ты опять врешь. Просто признай что ты про Сити ничего не знаешь.
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градус ненависти
Ответ Мадрид наказывает!
Обиженный Гари в очередной раз опозорился. Предпочесть Сити Арсеналу, будучи из МЮ, это какие же комплексы надо иметь.
у него горит что уже даже у Арсенала есть реальные шансы на титул, а его МЮ в анналах истории, скажем так
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Isa Babaev
Ответ Мадрид наказывает!
Обиженный Гари в очередной раз опозорился. Предпочесть Сити Арсеналу, будучи из МЮ, это какие же комплексы надо иметь.
Где он не прав? У Сити дубль сильнее основы Арсенала, еще половина чемпионата а все уже медали вешают на шею канонирам, цыплят по осени считают
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-8
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Диер Ташкент
Ответ кроссовер Айверсона
Да опять двадцать пять.У Арсенала ЛЕ, а у Сити типа нет ЛЧ на носу? И у них осечек не может из-за этого случиться да? Особенно учитывая как Гвардиола и шейхи жаждут взять ЛЧ Прикол в том, что у Гвардиолы сейчас по сути тоже один боевой состав, второй на бумаге есть, но он в отвратительной форме.
Скамейка сити в какой ужасной форме не находилась бы, все же она у них более длинная и мастеровитая чем у Арсенала. А форму можно восстановит к весну, если брать во внимание тот факт, что обычно сити к весну и прибавляют. Но тут как говорится, время покажет. Осечки с большой вероятности наверняка тоже будут у сити. Поэтому я считаю, что важен очная встреча этих команд между собой. Кто выйдет из этой дуэли победителем, тот скорее и возьмёт титул АПЛ
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Иван Иванов
Ответ jordy
Что характерно, самый мощный, на мой взгляд, Сити не добрался и до полуфинала ЛЧ, а не самый сильный Сити побывал сначала в полуфинале, а потом и в финале. Может нынешний вообще как-нибудь урвет ЛЧ?
Вполне возможно, кстати. Ведь теперь у Сити есть Холанд. Хоть он и сделал игру Сити слабой, на мой взгляд, но в определённых матчах он может вытащить матч на индивидуальных качествах.
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tackle by Moore
Ответ Любезный Коссутий
напомню: - что это первый сезон ТХ, во главе клуба - что в первый сезон Артеты, над ним ржали, пока, во втором, он не утер всем нос. - что после 2-го тура, МЮ был на 20-м месте. - что до ЧМ, включительно, в составе МЮ был довольно капризный персонаж. - что до последних двух туров, по спортивной форме, МЮ был вторым, после Арсенала, набрав наибольшее количество очков (после лидера) - что сейчас МЮ уверенно держится в существенно оторвавшейся, от всех остальных, четверке плюсов больше, чем минусов, и если пара трансферов все еще вызывают вопросы, то это только пока. в конце сезона оценим результат работы ТХ.
МЮ с Каземиро выиграл 75% процентов матчей, МЮ без Каземиро - только 25% при трех поражениях. Может это гений бразильца тащит нам весь сезон, а вовсе не Тен Хаг, который без одного единственного игрока выглядит как совершенно пустое место. Даже Сульшер (не к ночи помянут) МакФредом цеплял победки, в том числе и над Сити
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Garre Garre
Надеюсь этого не произойдет и Арсенал выиграет Апл! От шарлатана и его бездонной цистерны все устали, не должны решать в футболе постоянно только деньги! Да и игра у Арсов намного динамичней и интересней. Смотришь сити постоянно только прострелы или навесы на дальние штанги, а остальное ватокат
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jordy
Ответ Иван Иванов
Думаю, уверенность Невилла основывается на том , что команды в АПЛ в этом году слабые. Честно говоря даже Арсенал не такой прям супер-крутой. Так что даже нынешнего кризисного Сити может хватить выиграть такой АПЛ. Контроль мяча Сити + Холанд могут давать результат в большинстве матчей. Но в ЛЧ этого не хватит.
Что характерно, самый мощный, на мой взгляд, Сити не добрался и до полуфинала ЛЧ, а не самый сильный Сити побывал сначала в полуфинале, а потом и в финале.
Может нынешний вообще как-нибудь урвет ЛЧ?
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Marcus-light
Ответ Эксперимент
А продажи ты не считаешь?
Если их считать, мы уйдём в дебри бухгалтерии, потому что среди проданных игроков почти нет воспитанников
+1
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Айдос Ералы
Какая же никчёмная профессия эксперта на ТВ у бывших популярных футболистов. Каждую неделю придумывать хоть какой-то инфоповод на ровном месте - это чистая желтуха
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кроссовер Айверсона
Ответ Диер Ташкент
Глубина состава у Арсенала слабая. Если решать побороться за ЛЕ, то осечки, скорее, будут в АПЛ. Но и сити пока не в топ форме. Многое будет зависит как пройдёт две очные встречи между Арсеналом и сити
Да опять двадцать пять.У Арсенала ЛЕ, а у Сити типа нет ЛЧ на носу? И у них осечек не может из-за этого случиться да? Особенно учитывая как Гвардиола и шейхи жаждут взять ЛЧ

Прикол в том, что у Гвардиолы сейчас по сути тоже один боевой состав, второй на бумаге есть, но он в отвратительной форме.
+13
-2
+11
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