считает, что «Арсенал» не сможет удержать первое место в .

«Я не думаю, что «Арсенал» выиграет лигу. Я думаю, выиграет « ». В них есть что-то особенное.

Я думаю, что в какой-то момент сезона «Арсенал» проиграет один или два матча, «Сити» станет наступать им на пятки, и им станет очень трудно.

Я думал, что «Арсенал» будет далек от победы в чемпионате, и я не могу поверить, что они в борьбе. Тот факт, что они находятся в борьбе, невероятен, но я думаю, что «Сити» догонит их.

У « » есть хорошие шансы [на победу], и это хорошо для . Я переживал за него в конце прошлого сезона, я думал, что ему будет сложно», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

После 19 проведенных туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков. Вторым идет «Манчестер Сити», набравший 45 баллов за 20 матчей.