Поттер о критике: «Пепа, Артету, Клоппа ругали в первый сезон. Не утверждаю, что я идеален, но все сложно»
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер отреагировал на критические замечания в его адрес.
«Нужно понимать, что это часть работы. Если взглянуть на моих коллег в аналогичной ситуации, то видно, что Пепа Гвардиолу критиковали в его первый сезон, Микеля Артету и Юргена Клоппа в их первые сезоны – тоже.
Футбол – это эмоции, и о поражениях ты не думаешь – ты чувствуешь их, чувствуешь боль и дискомфорт. Иногда сложно понять причину поражения, проще свалить все на кого-нибудь.
Я не утверждаю, что идеален, но все очень сложно. Мне нужно смотреть на картину в целом и помнить, на что я способен.
Результаты недостаточно хороши, к этому нужно отнестись с уважением и найти решение», – сказал Поттер.
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