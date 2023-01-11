Поттер о критике: «Пепа, Артету, Клоппа ругали в первый сезон. Не утверждаю, что я идеален, но все сложно»

Главный тренер « » отреагировал на критические замечания в его адрес.

«Нужно понимать, что это часть работы. Если взглянуть на моих коллег в аналогичной ситуации, то видно, что критиковали в его первый сезон, и в их первые сезоны – тоже.

Футбол – это эмоции, и о поражениях ты не думаешь – ты чувствуешь их, чувствуешь боль и дискомфорт. Иногда сложно понять причину поражения, проще свалить все на кого-нибудь.

Я не утверждаю, что идеален, но все очень сложно. Мне нужно смотреть на картину в целом и помнить, на что я способен.

Результаты недостаточно хороши, к этому нужно отнестись с уважением и найти решение», – сказал Поттер.