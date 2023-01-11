Поттер о критике: «Пепа, Артету, Клоппа ругали в первый сезон. Не утверждаю, что я идеален, но все сложно»

Теги Челси Ливерпуль Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Пеп Гвардиола Грэм Поттер Футбол

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер отреагировал на критические замечания в его адрес.

«Нужно понимать, что это часть работы. Если взглянуть на моих коллег в аналогичной ситуации, то видно, что Пепа Гвардиолу критиковали в его первый сезон, Микеля Артету и Юргена Клоппа в их первые сезоны – тоже.

Футбол – это эмоции, и о поражениях ты не думаешь – ты чувствуешь их, чувствуешь боль и дискомфорт. Иногда сложно понять причину поражения, проще свалить все на кого-нибудь.

Я не утверждаю, что идеален, но все очень сложно. Мне нужно смотреть на картину в целом и помнить, на что я способен.

Результаты недостаточно хороши, к этому нужно отнестись с уважением и найти решение», – сказал Поттер.

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27 комментариев

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Флоренти́но Пéрес
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Скоро выйдет Hogwarts Legacy, попробую все билды и скину Поттеру, может и поможет.....
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AminO2
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Ответ Александра Александрова
Забыл ты хотел сказать )это дочкин планшет и гугл аккаунт , ну это кто-то из далёких 60 ?)))
Ок, Бэсби один из самых знаменитых тренеров в истории футбола.Про него даже "Битлз" пели)
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Александра Александрова
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Ответ Николай Коровин
бобби робсон,терри венейблис
Я говорю про 21 век , ребятки Ливерпуль тренирует Клопп , Сити Гвардиола , Тоттенхэм Конте , Арсенал Артета, МЮ Тен Хаг , те все лучшие клубы тренируют иностранцы и они законодатели мод !
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Jaxongir Shodiev
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Так то вопросы в первую очередь к руководству, которые занимаются фиг знает чем. Как школьники в фифе ей богу
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Николай Коровин
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Ответ Александра Александрова
Я 1000 раз говорил , нету нормальных англосаксонских тренеров , их просто в природе нету , был только один Фергюсон , потому в апл на первых местах иностранцы )) иностранные тренеры приехали тренировать , иностранных футболистов , за иностранные деньги , вот эти три столпа на которых и держится вся апл , убери любой один и апл ваша рассыпется , как карточный домик )))
бобби робсон,терри венейблис
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Люди Как люди
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Теперь уже он сам начал сравнивать себя с Пепом и Клоппом, не хило ))
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DolJun
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сложно? тут же бюджеты. пулишич сломался - на тебе фелиша, зиеш не подходит? летом попробуешь реанимировать одои, и так далее. понятно что с такой чередой травм мало кто бы вывез, но ничейки с форестом катать, пропускать от брусков типа фодена - это сюр.
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Николай Коровин
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адава кедавра на вас всех - кинул поттер уходя
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charly001
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Дайте поработать человеку
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benjamin92
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Физрук сравнил себя с Клоппом и Пепом 😆
Ему до Артеты как до Луны
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Александра Александрова
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Ответ AminO2
Мэтта Бэсби-то забыла)
Забыл ты хотел сказать )это дочкин планшет и гугл аккаунт , ну это кто-то из далёких 60 ?)))
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Krauvec Cool
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Поттер все правильно говорит. Во-первых травмы, во-вторых нужно выстроить свою структуру, постепенно шажочком за шажочком. Это лучше, чем выиграть как-нибудь чудом ЛЧ и потом скатиться в бездну.
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Биограф Венгера
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Ответ King_X
Зря так наезжаают на него Реально, буквально недавно возглавил, а сходу ждут результатов Оперативно все перестроил и выиграл разве что Тухель, но это исключение то еще
ну это Челси они всегда такими были. Поттер знал на что шел.
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Goofts
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Поттер, сравнил себя с профессионалами, от этого сам таким не станешь
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AminO2
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Ответ Александра Александрова
Я 1000 раз говорил , нету нормальных англосаксонских тренеров , их просто в природе нету , был только один Фергюсон , потому в апл на первых местах иностранцы )) иностранные тренеры приехали тренировать , иностранных футболистов , за иностранные деньги , вот эти три столпа на которых и держится вся апл , убери любой один и апл ваша рассыпется , как карточный домик )))
Мэтта Бэсби-то забыла)
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инок
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Поттер не волшебник. Как это, не может того быть)
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Александра Александрова
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Я 1000 раз говорил , нету нормальных англосаксонских тренеров , их просто в природе нету , был только один Фергюсон , потому в апл на первых местах иностранцы )) иностранные тренеры приехали тренировать , иностранных футболистов , за иностранные деньги , вот эти три столпа на которых и держится вся апл , убери любой один и апл ваша рассыпется , как карточный домик )))
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Гегенпрессинг Рангника
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Физрук поплыл, где результаты? Только ноет и оправдывается. Только такие как должун в него верят, то есть те кто ноль в футболе
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drow elf
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Жалкое зрелище. Каждое интервью: "А чё я... а вот они... а чё вы на меня.. а вот они".
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Felp
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Ответ King_X
Зря так наезжаают на него Реально, буквально недавно возглавил, а сходу ждут результатов Оперативно все перестроил и выиграл разве что Тухель, но это исключение то еще
Причём у Тухеля не было столько травм, достаточно посмотреть составы на матчи ЛЧ
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Леван Мкртчян
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Поттер шарит за девчячьи статусы в соцсетях
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Уставший Фергюсон
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Я пришел в хогвардс, а дамблдора сменили, защиту сняли, наложили бойкот на занятие магией, но оставили старого Хогрида за главного
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Вячеслав Тотров
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Я не волшебник,я только учусь
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King_X
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Зря так наезжаают на него
Реально, буквально недавно возглавил, а сходу ждут результатов
Оперативно все перестроил и выиграл разве что Тухель, но это исключение то еще
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Кирилл Голивец
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Только Пепу, Артете и Клоппу помогало руководство. У Челси каждый плавает сам по себе, судя по владельцу с тактикой 4-4-3.
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