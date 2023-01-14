Скоулз считает «МЮ» претендентом на титул: «Арсеналу» все могут испортить травмы, а Артете недостает опыта»
Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил шансы команды на победу в АПЛ.
«Мы уже знаем, что «МЮ» способен под давлением обыграть топ-команду. Ему нужно было проявить себя. Меня спрашивали, участвует ли «Юнайтед» в гонке за титулом. Теперь, я думаю, нужно это признать.
Важно, чтобы все были здоровы. «МЮ» на одно очко отстает от «Манчестер Сити», все еще лучшей команды в лиге, как мне кажется. Хорошо, что команда побеждает сейчас, но в марте и апреле побеждать в таких матчах намного сложнее.
«Арсенал» идет очень хорошо, это действительно хорошая команда, но ей все могут испортить травмы, к тому же тренеру недостает опыта в плане завоевания трофеев», – заявил Скоулз в эфире BT Sport.
Топ-4 в этом сезоне будет отличной работой. Особенно после кошмара в прошлом.
Уверен просто на все сто что Сити защитит титул , мы видели как такой гандикап Сити отыгрывал у Ливерпуля. Щас тоже могут повторить ,без проблем. Да и соперник не Ливерпуь.
Полуживые КДБ и Бернарду, остальные - просто мёртвые.
Понимая, что Арсенал в случае, если кураж уйдёт, может начать массово терять очки, победа МЮ кажется не такой уж и фантастичной.
15 ферваля матч 12-го тура.
У Арсенала Сака Мартинелли и Эдегор незаменимые. Мудрика не купили.
У МЮ больше боязно за центр поля.
А у арса впереди все топы включая 2 игры с сити
Не будет арсенал чемпионом, успокойтесь)