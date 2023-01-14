Скоулз считает «МЮ» претендентом на титул: «Арсеналу» все могут испортить травмы, а Артете недостает опыта»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил шансы команды на победу в АПЛ.

«Мы уже знаем, что «МЮ» способен под давлением обыграть топ-команду. Ему нужно было проявить себя. Меня спрашивали, участвует ли «Юнайтед» в гонке за титулом. Теперь, я думаю, нужно это признать.

Важно, чтобы все были здоровы. «МЮ» на одно очко отстает от «Манчестер Сити», все еще лучшей команды в лиге, как мне кажется. Хорошо, что команда побеждает сейчас, но в марте и апреле побеждать в таких матчах намного сложнее.

«Арсенал» идет очень хорошо, это действительно хорошая команда, но ей все могут испортить травмы, к тому же тренеру недостает опыта в плане завоевания трофеев», – заявил Скоулз в эфире BT Sport.

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46 комментариев

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Джейме Ланнистер
А травмы только Арсеналу мешает? игроки других клубов не получают травмы?
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Max Felen
И кстати, какой опыт у ЭТХ в завоевании трофеев в таких масштабах, кроме как Эридивизи
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zenitmusic
Тен Хаг супер тренер. И с судьми МЮ не разучился работать
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Токсик
Не стоит всерьёз считаться с мнением экс-игроков. Они за рыбака топили до талого. Затем топили за Почеттино (Тен Хаг у них был, якобы, из фермерской лиги и не знал английского языка).

Топ-4 в этом сезоне будет отличной работой. Особенно после кошмара в прошлом.
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مختار موسى حاجييف
У МЮ эйфория)) они хорошо на данном этапе, но списывать Сити который впереди них...
Уверен просто на все сто что Сити защитит титул , мы видели как такой гандикап Сити отыгрывал у Ливерпуля. Щас тоже могут повторить ,без проблем. Да и соперник не Ливерпуь.
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Max Felen
Ответ ak_
А еще травмы могут испортить ситуацию для МЮ... эксперты такие эксперты
Ну типо разница в том, что у мю скамейка получше будет и в случае травм полегче могут выйти из ситуации
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Mr@k
ну вон нету Жезуса и играют не хуже
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ak_
Ответ Niko [Ars]
Арсеналу всё могут испортить травмы, а могут и не испортить Артете и Арсеналу не достаёт опыта, но и Юнайтед с Тен Хаагом где-то рядом в этом плане
А еще травмы могут испортить ситуацию для МЮ... эксперты такие эксперты
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pasha10
Главный претендент тот кто купил мудрика)))
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Graff Shkreben
Ловите наркомана
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Исмаилгаджи Хачалов
Вот да по скамейке Арсенала есть вопросы
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yarmuck
Ответ CuauhtemokBlanco
Удивлен насколько быстро все изменил Тен Хаг. Сказали бы летом, что МЮ будет претендовать на титул, я бы ухмыльнулся
Какой титул??
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Зизуха
Не в этом сезоне, Челси не даст
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Nick Powell
Хотелось бы верить Скоулзи, но верится с трудом, не в этом сезоне
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bel01
Если бы Криш пошёл лесом ещё летом, МЮ, возможно, шёл бы сейчас вровень с Арсеналом.
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RedRoy
Ответ CuauhtemokBlanco
Удивлен насколько быстро все изменил Тен Хаг. Сказали бы летом, что МЮ будет претендовать на титул, я бы ухмыльнулся
А тут еще чистый нап приехал, если заиграет то почему бы и нет
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SopTecret
Ну, справедливости ради у тен Хага опыта побед в Англии пока нет
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bel01
Надо сказать, что Сити после паузы ЧМ - это просто мешок с д-мом.
Полуживые КДБ и Бернарду, остальные - просто мёртвые.
Понимая, что Арсенал в случае, если кураж уйдёт, может начать массово терять очки, победа МЮ кажется не такой уж и фантастичной.
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Джейме Ланнистер
Ответ ХЫЫЫ
Арсенал свалится, и еще успеет за 4-ку побороться. Говорю как болельщик Арсенала. Игра есть, но игроки не того уровня. Упустили двух игроков, которые были нужны как вода. Мудрик и Феликс. Походу Абрамович оставил страты американцу, просто перебивай цену Арсенала и все. Обьективно Арсенал 4 команда, только Челси и Ливер провалились. МЮ разгоняется, а МС просто играется как коша с мышкой. Скорее всего они и станут чемпионами
Конечно, в октябре, потом после ЧМ. Теперь когда начнет сдавать? Игроки и тренеры уже не те. Раньше это Венгер своими сынками играл. Теперь такого нет
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Эксперт со спортса
Ответ Любезный Коссутий
да, теперь вижу - перенесли, оказывается 15 ферваля матч 12-го тура.
2 отскоков от сити будет достаточно этим детям 😃
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Любезный Коссутий
Ответ Under
С Сити не играли.
да, теперь вижу - перенесли, оказывается
15 ферваля матч 12-го тура.
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mj23.net
Ответ yurchik07
Как-будто Мю все не могут испортить травмы.Хватит и одной,допустим у Рэшфорда и заменить его некому.Один игрок не может тянуть все время команду и не сломаться.
У МЮ есть опции хотя бы в атаке. Гарначо отлично эпизодами играет. Санчо скоро вернется. Он кстати монструозно смотрелся в связке с Холландом. Вдруг у него прокатит с этим голландским великаном))) У МЮ сейчас лучше движение после хаоса на старте сезона, и Санчо будет проще влиться в игру.
У Арсенала Сака Мартинелли и Эдегор незаменимые. Мудрика не купили.
У МЮ больше боязно за центр поля.
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Угараю_с_вас
Ответ CuauhtemokBlanco
Удивлен насколько быстро все изменил Тен Хаг. Сказали бы летом, что МЮ будет претендовать на титул, я бы ухмыльнулся
Пока разница с Арсеналом при их завтрашней победе будет 9 очков, не сказать что они на что-то претендуют, но место в 4 будет уже успехом для них
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ХЫЫЫ
Арсенал свалится, и еще успеет за 4-ку побороться. Говорю как болельщик Арсенала. Игра есть, но игроки не того уровня. Упустили двух игроков, которые были нужны как вода. Мудрик и Феликс. Походу Абрамович оставил страты американцу, просто перебивай цену Арсенала и все. Обьективно Арсенал 4 команда, только Челси и Ливер провалились. МЮ разгоняется, а МС просто играется как коша с мышкой. Скорее всего они и станут чемпионами
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Эксперт со спортса
Ответ vova123456
Да, с Ньюкаслом сейчас сложнее чем с условном Челси, это факт. А насчёт МЮ, ты же написал про играли ли или нет, а не про результат матчей. Арсенал же всё равно с преимуществом лидирует, даже если и проиграли МЮ. Могут и второй раз проиграть, главное у второй половины таблицы выиграть и шанс на чемпионство будет.
Лестер в чемпионском сезоне тоже считал топом? Ньюкасл просто фартовый сезон проводит и все
А у арса впереди все топы включая 2 игры с сити
Не будет арсенал чемпионом, успокойтесь)
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