Экс-хавбек « » оценил шансы команды на победу в .

«Мы уже знаем, что «МЮ» способен под давлением обыграть топ-команду. Ему нужно было проявить себя. Меня спрашивали, участвует ли «Юнайтед» в гонке за титулом. Теперь, я думаю, нужно это признать.

Важно, чтобы все были здоровы. «МЮ» на одно очко отстает от « », все еще лучшей команды в лиге, как мне кажется. Хорошо, что команда побеждает сейчас, но в марте и апреле побеждать в таких матчах намного сложнее.

« » идет очень хорошо, это действительно хорошая команда, но ей все могут испортить травмы, к тому же тренеру недостает опыта в плане завоевания трофеев», – заявил Скоулз в эфире BT Sport.