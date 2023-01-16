Гари Невилл: «Арсенал» не выиграет АПЛ. «Ман Сити» будет 1-м, а «МЮ» – 2-м. Но я говорил, что и «Лестер» не станет чемпионом»
Гари Невилл считает, что «Арсенал» не выиграет АПЛ, несмотря на 8-очковый отрыв.
Вчера команда Микеля Артеты обыграла «Тоттенхэм» (2:0) в матче 20-го тура АПЛ и на 8 очков оторвалась от «Манчестер Сити», проигравшего «Манчестер Юнайтед» (1:2).
«Нет. Но я говорил, что и «Лестер» не станет чемпионом. «Арсенал» не выиграет АПЛ. «Манчестер Сити» станет чемпионом, а «Манчестер Юнайтед», думаю, закончит на 2-м месте. И я знаю, что эти слова разозлят фанатов «Арсенала»!
Я бы хотел, чтобы чемпионат выиграл «Арсенал», а не «Ман Сити». Думаю, это было бы просто здорово для Премьер-лиги.
Я говорю именно об интересе к Премьер-лиге. На протяжении пяти лет мы смотрели, как «Ман Сити» сметает все на своем пути, если не брать в расчет «Ливерпуль». И мысль о том, что «Арсенал» может просто прийти и выиграть АПЛ, идет на пользу нашей лиге. Это делает ее классной.
Я бы хотел, чтобы чемпионом стал «Ман Юнайтед», но я не думаю, что это случится в этом сезоне», – сказал Невилл в эфире своего подкаста.
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В случае с Арсом тут все просто. 22 января принимают Юнайтед. 15 февраля уже Сити. Если одержат 2 победы, то думаю уже все. И причина будет в том, что другие команды начнут думать больше о топ-4, чем о титуле. Когда группа преследования идет плотно, она начинает разбираться между собой)
Ни о чем.
Все понимают что до чемпионства еще 20 матчей, и еще ничего не решено, у Арсенала неглубокая мягко говоря скамейка, но категорично так заявлять - это удел глупых.