Гари Невилл: «Арсенал» не выиграет АПЛ. «Ман Сити» будет 1-м, а «МЮ» – 2-м. Но я говорил, что и «Лестер» не станет чемпионом»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Лестер Футбол

Гари Невилл считает, что «Арсенал» не выиграет АПЛ, несмотря на 8-очковый отрыв.

Вчера команда Микеля Артеты обыграла «Тоттенхэм» (2:0) в матче 20-го тура АПЛ и на 8 очков оторвалась от «Манчестер Сити», проигравшего «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Нет. Но я говорил, что и «Лестер» не станет чемпионом. «Арсенал» не выиграет АПЛ. «Манчестер Сити» станет чемпионом, а «Манчестер Юнайтед», думаю, закончит на 2-м месте. И я знаю, что эти слова разозлят фанатов «Арсенала»!

Я бы хотел, чтобы чемпионат выиграл «Арсенал», а не «Ман Сити». Думаю, это было бы просто здорово для Премьер-лиги.

Я говорю именно об интересе к Премьер-лиге. На протяжении пяти лет мы смотрели, как «Ман Сити» сметает все на своем пути, если не брать в расчет «Ливерпуль». И мысль о том, что «Арсенал» может просто прийти и выиграть АПЛ, идет на пользу нашей лиге. Это делает ее классной.

Я бы хотел, чтобы чемпионом стал «Ман Юнайтед», но я не думаю, что это случится в этом сезоне», – сказал Невилл в эфире своего подкаста.

«Арсенал» забрал дерби и сделал +8. Благодаря нелепой ошибке Льориса

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29 комментариев

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xxx-xxx
Определяющие будут следующие пять туров, если Арсенал сохранит такой же гандикап, то шансы будут вполне реальные на АПЛ
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lampard4ever
В этом сезоне все топы как на подбор в кризисе. Арсеналу чудовищно повезло в этом смысле, так что не вижу почему бы им не стать чемпионами в этом сезоне. Лестер же в подобной ситуации стал.
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Max Felen
Ответ AF007
Лучший тренер в истории Ла Лиги по умолчанию шарит в прогнозах
Отрицательно лучший
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Danik Astra
Когда читаю его высказывания, вспоминаю фото в автобусе, как болельщики Валенсии показывали ему средний палец. Топ тренер.😄
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Бухгалтер2021
Гари ванга
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shapor
Ответ Dm Kznts
Всё решат ближайшие 2 матча ганеров думаю
Вы нолик забыли. Ближайшие 20
+3
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+3
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Dm Kznts
Всё решат ближайшие 2 матча ганеров думаю
0
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Леван Сиукаев
не часто смотрю игры Арсенала но, последные 2 матча с Нюкаслом и Тотенхемом посмотрел(было интересно, всё же за счёт чего они лидируют так уверенно в АПЛ),впечетления самые восторженные,идеалная игра,вертикалная , без лишных пасов, обводок и касании,(чЕм тот же Сити,часто злоупотрелляет),я не увидель ни одной причины,почему они должны скотится аж на 3 место(как Невилл говорит).кто то скажет что скамейка слабя, но и основа не напичканно звёздамы (от слово совсем),но играют же парни
+2
0
+2
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Billy_Shears
Ответ Marcus-light
Я тоже по-прежнему считаю, что Сити фаворит. У Арсенала толком нет скамейки, нет центрального нападающего, а Сака и Эдегор не могут так играть весь сезон.
Скамейка у Арсенала меньше, зато основа лучше
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Marcus-light
Ответ mj23.net
Поэтому Невилл и привел пример Лестера. Марез Варди тоже типа не могли так играть весь сезон. Я тогда не верил. Да если кто и верил, то чисто чтобы выделиться. По раскладам все понимали, что шансов почти нет. В итоге смогли) Еще и весной там была серия из 5-6 сухих побед. В случае с Арсом тут все просто. 22 января принимают Юнайтед. 15 февраля уже Сити. Если одержат 2 победы, то думаю уже все. И причина будет в том, что другие команды начнут думать больше о топ-4, чем о титуле. Когда группа преследования идет плотно, она начинает разбираться между собой)
Да, но случай Лестера абсолютно уникальный. И чемпионство Арсенала будет поразительным, как раз потому что Сити фаворит
+3
0
+3
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М.Ю!!!
Ну впереди 20 матчей ,всякое может случится !
+1
0
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Закир Кадыров
Лучше пусть Арсенал чем МС
+4
0
+4
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mj23.net
Ответ Marcus-light
Я тоже по-прежнему считаю, что Сити фаворит. У Арсенала толком нет скамейки, нет центрального нападающего, а Сака и Эдегор не могут так играть весь сезон.
Поэтому Невилл и привел пример Лестера. Марез Варди тоже типа не могли так играть весь сезон. Я тогда не верил. Да если кто и верил, то чисто чтобы выделиться. По раскладам все понимали, что шансов почти нет. В итоге смогли) Еще и весной там была серия из 5-6 сухих побед.
В случае с Арсом тут все просто. 22 января принимают Юнайтед. 15 февраля уже Сити. Если одержат 2 победы, то думаю уже все. И причина будет в том, что другие команды начнут думать больше о топ-4, чем о титуле. Когда группа преследования идет плотно, она начинает разбираться между собой)
+7
0
+7
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Ummash
Болтун
0
-1
-1
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Средний палец Кирана Тирни
Невилл после 36 туров и 7 очков у Арсенала: «Арсенал не станет чемпионом»
+1
-2
-1
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Rhett Butler
Арсенал» не выиграет АПЛ. «Манчестер Сити» станет чемпионом, а «Манчестер Юнайтед», думаю, закончит на 2-м месте. Я бы хотел, чтобы чемпионат выиграл «Арсенал», а не «Ман Сити». Я бы хотел, чтобы чемпионом стал «Ман Юнайтед» - у меня когнитивный диссонанс)
+6
-3
+3
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АРТУР АЛИЕВ
искренне желаю победы Арсеналу в этом сезоне. очень хорошо играют
+53
-1
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Lindeman
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Ман Сити не попадёт в тройку только если их Невилл возглавит
Почему не попадёт? В тройку на вылет вполне попадёт
+4
-2
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NNC
Прикольно говорит - будет так и так, но меня не слушайте, я наркоман))))
+9
-1
+8
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Marcus-light
Я тоже по-прежнему считаю, что Сити фаворит. У Арсенала толком нет скамейки, нет центрального нападающего, а Сака и Эдегор не могут так играть весь сезон.
+2
-4
-2
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Гегенпрессинг Рангника
Ман Сити не попадёт в тройку только если их Невилл возглавит
+28
-3
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Адам Цевич
Честно сказать реально, как бы хорош не был сейчас Арсенал, тоже думается, что равно все Сити возьмёт титул
+2
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Nekitruban
Ну такой высер типа: если угадаю, так буду везде говорить что я был прав, а если нет, то «я и про Лестер не угадал».
Ни о чем.
Все понимают что до чемпионства еще 20 матчей, и еще ничего не решено, у Арсенала неглубокая мягко говоря скамейка, но категорично так заявлять - это удел глупых.
+2
-2
0
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Master Slova
Надеюсь Ман Юнайтед станет чемпионом
+12
-9
+3
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SportStrike
Ну да ладно, Гари, ты и в Африке сейчас скажешь, что носорог не будет носить рога.
+2
-3
-1
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