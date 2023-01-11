Кэмпбелл об «Арсенале»: «Артету могли уволить, когда дела не шли, но его поддержали и теперь пожинают плоды. Интересно дождаться конца сезона»

оценил перспективы «Арсенала» в текущем сезоне .

– Как легенда « », чего вы ожидаете от команды при Артете?

– Что ж, сезон еще не окончен. Думаю, что дела у «Арсенала» идут хорошо, но мы должны увидеть это на протяжении всего сезона. Очевидно, после полутора сезонов, когда у Артеты не ладились дела, и его критиковали, его могли уволить. Но его поддержали и теперь пожинают плоды.

В АПЛ еще предстоит пройти долгий путь, и «Манчестер Сити» постепенно восстанавливает свои позиции, поэтому будет интересно дождаться конца сезона. Надеюсь, они сохранят спокойствие и сделают все возможное, что потребуется [чтобы победить], – сказал бывший защитник «Арсенала».

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка в 17 матчах. « » занимает 2-е место с отставанием в 5 очков.