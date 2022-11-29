«ПСЖ» предлагает 40 млн евро. Как думаете, стоит «Парк де Пренс» меньше Паредеса? Это несерьезно». Заммэра Парижа о продаже стадиона

Первый заместитель мэра Парижа высказался о возможной продаже стадиона «Парк де Пренс».

Напомним, ранее стало известно, что «ПСЖ» предложил городу 40 миллионов евро за арену. Городской департамент оценил стоимость стадиона в 350 миллионов евро.

предлагает 40 миллионов евро за «Парк». Это дешевле, чем Паредес. Сказать честно? Как вы думаете, стоит ли меньше, чем ? Это несерьезно.

Мы не исключали продажу категорически. Но мы осуществим ее по разумной цене», – сказал Эммануэль Грегуар в интервью Le Parisien.