«ПСЖ» предлагает 40 млн евро. Как думаете, стоит «Парк де Пренс» меньше Паредеса? Это несерьезно». Заммэра Парижа о продаже стадиона
Первый заместитель мэра Парижа высказался о возможной продаже стадиона «Парк де Пренс».
Напомним, ранее стало известно, что «ПСЖ» предложил городу 40 миллионов евро за арену. Городской департамент оценил стоимость стадиона в 350 миллионов евро.
«ПСЖ» предлагает 40 миллионов евро за «Парк». Это дешевле, чем Паредес. Сказать честно? Как вы думаете, стоит ли «Парк» меньше, чем Леандро Паредес? Это несерьезно.
Мы не исключали продажу категорически. Но мы осуществим ее по разумной цене», – сказал Эммануэль Грегуар в интервью Le Parisien.
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