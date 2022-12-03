Глава «ПСЖ» о покупке «Парк де Пренс»: «Без «ПСЖ» его ценность нулевая. Если в Париже думают, что мы инвестируем 500 млн евро, мы просто построим другой стадион»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о возможной покупке стадиона «Парк де Пренс».
Клуб предлагает Парижу 40 млн евро за арену, но стадион оценили в 350 млн в городском департаменте. Позже первый заместитель мэра Парижа высмеял это предложение: «Как вы думаете, стоит ли «Парк» меньше, чем Леандро Паредес? Это несерьезно».
«У меня вопрос: какова ценность стадиона без «ПСЖ»? Нулевая.
Мэру также стоит спросить, что клуб приносит городу Париж. Если они думают, что мы собираемся инвестировать 500 миллионов евро, мы просто уйдем и построим другой стадион.
Я сказал мэру, что если они не захотят принять наше предложение, мы уйдем. Мы не угрожаем. Мы пожмем друг другу руки, поблагодарим мэра и попрощаемся», – заявил Аль-Хелайфи.
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