Глава «ПСЖ» о покупке «Парк де Пренс»: «Без «ПСЖ» его ценность нулевая. Если в Париже думают, что мы инвестируем 500 млн евро, мы просто построим другой стадион»

Президент «ПСЖ» высказался о возможной покупке стадиона «Парк де Пренс».

Клуб предлагает Парижу 40 млн евро за арену, но стадион оценили в 350 млн в городском департаменте. Позже первый заместитель мэра Парижа высмеял это предложение: «Как вы думаете, стоит ли меньше, чем Леандро Паредес? Это несерьезно».

«У меня вопрос: какова ценность стадиона без ? Нулевая.

Мэру также стоит спросить, что клуб приносит городу Париж. Если они думают, что мы собираемся инвестировать 500 миллионов евро, мы просто уйдем и построим другой стадион.

Я сказал мэру, что если они не захотят принять наше предложение, мы уйдем. Мы не угрожаем. Мы пожмем друг другу руки, поблагодарим мэра и попрощаемся», – заявил Аль-Хелайфи.

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