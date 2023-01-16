Вице-мэр Парижа Бейяр против продажи «Парк де Пренс» «ПСЖ»: «Стадион не принадлежит Катару – это общее наследие французов»
Вице-мэр Парижа выступил против продажи «Парк де Пренс» владельцам «ПСЖ».
«Это нечестная игра. Посмотрим, что получится из переговоров. Я не сторонник продажи важных объектов культурного наследия частным лицам, особенно Катару. «Парк де Пренс» – один из них.
Нам нужно оставить себе определенное количество престижных [объектов] культурного наследия. «Парк де Пренс» не принадлежит Катару – он принадлежит парижанам и, в более широком смысле, французам и француженкам. Я хочу, чтобы он остался общим наследием», – сказал Давид Бейяр.
Ранее против продажи стадиона выступила мэр Парижа Анн Идальго.
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В противном случае ПСЖ построит стадион себе, не хуже, и аренду давать не будет.
Продадут.
Вы на пороге чуда.
Учитесь, это торг.
Вот так торгуются, каждый хочет свой кусок.
Стадион продадут, естественно.
Сейчас торг идет.
Зачем нужно то, у кого хозяина нет и деньги требует на реконструкцию и содержание.