Вице-мэр Парижа Бейяр против продажи «Парк де Пренс» «ПСЖ»: «Стадион не принадлежит Катару – это общее наследие французов»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Парк де Пренс стадионы Политика деньги Футбол

Вице-мэр Парижа выступил против продажи «Парк де Пренс» владельцам «ПСЖ».

«Это нечестная игра. Посмотрим, что получится из переговоров. Я не сторонник продажи важных объектов культурного наследия частным лицам, особенно Катару. «Парк де Пренс» – один из них.

Нам нужно оставить себе определенное количество престижных [объектов] культурного наследия. «Парк де Пренс» не принадлежит Катару – он принадлежит парижанам и, в более широком смысле, французам и француженкам. Я хочу, чтобы он остался общим наследием», – сказал Давид Бейяр.

Ранее против продажи стадиона выступила мэр Парижа Анн Идальго.

В «ПСЖ» разочарованы нежеланием Парижа продавать «Парк де Пренс». Клуб может сменить домашний стадион

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13 комментариев

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Amalfitano
Перевожу на человеческий язык. "Заплатите нам больше Парк де Пренс". Это так смешно, что даже грустно. Исламский Культурный центр с мечетью на деньги эмира Катара в двух шагах от Елисейских полях это вам всегда пожалуйста, а вот стадион купить -"это вам не Катар".)))
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Zlatan Ibra
Ответ Камбоджа Иванов
Поговаривают, что Франция - это тоже наследие французов, только наследники - арабы, выходцы из Африки и кабилы типа Зидана и Бензема
Если бы все "наследники" были "типа Зидана", все б только рады были
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Spartakus1984
Опонмились,Франция уже давно не принадлежит истинным Французам.
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А.Э.РАСИМ
Здесь силы не равны.
В противном случае ПСЖ построит стадион себе, не хуже, и аренду давать не будет.

Продадут.
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А.Э.РАСИМ
Смотрите внимательно.
Вы на пороге чуда.
Учитесь, это торг.

Вот так торгуются, каждый хочет свой кусок.
Стадион продадут, естественно.

Сейчас торг идет.
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QWertY
А кто Берлин-то взял штурмом? Американцы, что ли? Или англичане, или французы?
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Tuman Is
а кому принадлежит башня которая в Париже?? если на то пошло
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Alex Miheev
Деньги не пахнут
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Ярик01
Продал бы Лужники с баланса г. Москвы хоть французам, хоть арабам.
Зачем нужно то, у кого хозяина нет и деньги требует на реконструкцию и содержание.
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Vitto
Ответ Подкат Пенальтьевич
Не только стадион, но и ваши задницы принадлежат Катару. Макрон всех вас продал.
Где чеки, пдр?
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roma.atyakshev
по старой европейской традиции всегда можно сначала продать, а потом отжать обратно по выдуманному предлогу
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Подкат Пенальтьевич
Не только стадион, но и ваши задницы принадлежат Катару. Макрон всех вас продал.
+5
-4
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Камбоджа Иванов
Поговаривают, что Франция - это тоже наследие французов, только наследники - арабы, выходцы из Африки и кабилы типа Зидана и Бензема
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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