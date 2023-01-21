Тикнизян о лимите: «Положительный момент для меня и нескольких поколений ребят, без него нас бы здесь не было. И вы бы писали: «Ни одного российского игрока в «Локо»! Куда мы катимся?»
Наир Тикнизян рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров.
– К лимиту как относишься?
– Даже не знаю, какой сейчас лимит.
– Но есть мнение, что не будь в российском футболе лимита, «Локомотив» бы никогда не дал столько денег на трансфер Наира Тикнизяна.
– А если бы лимита не было, Тикнизян, может, вообще бы не стал футболистом. И мы бы смотрели матчи РПЛ, где 11 на 11 рубились легионеры. Раньше не было шанса попасть из молодежной команды сразу в основу топ-клуба – самые богатые команды России даже не рассматривали такие варианты.
Лимит – положительный момент как для меня, так и для нескольких поколений ребят. Если бы его не было, нас бы здесь не оказалось. И вы бы писали: «Как же так, ни одного российского игрока в «Локомотиве» нет! Куда мы катимся?»
С другой стороны, все российские игроки должны спрашивать с себя вдвойне: нам дали шанс, которым нужно пользоваться, – сказал защитник железнодорожников.
Что касается состава - мне нужно зрелище, красивая игра, а не рассматривние паспортов команды табуреток.
В итоге имеем ситуацию, когда футболист вроде талантливый, но первым же взрослым контрактом, он обеспечивает себя на всю жизнь (ну или так думает).
Вот кстати Тикнизян неплохой пример такой истории, конечно не Ахметов и не Игнатьев, но его игра серьезно деградирует с момента, как он в Локомотив пришел.
Чего-то тесновато стало в РПЛ от московских Клубов, пора уже Торпедо, Химкам и Локо на понижение идти. И Динамо с собой прихватите.