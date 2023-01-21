Тикнизян о лимите: «Положительный момент для меня и нескольких поколений ребят, без него нас бы здесь не было. И вы бы писали: «Ни одного российского игрока в «Локо»! Куда мы катимся?»

Теги Локомотив премьер-лига Россия лимит на легионеров Матч ТВ Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров. 

– К лимиту как относишься?

– Даже не знаю, какой сейчас лимит.

– Но есть мнение, что не будь в российском футболе лимита, «Локомотив» бы никогда не дал столько денег на трансфер Наира Тикнизяна.

– А если бы лимита не было, Тикнизян, может, вообще бы не стал футболистом. И мы бы смотрели матчи РПЛ, где 11 на 11 рубились легионеры. Раньше не было шанса попасть из молодежной команды сразу в основу топ-клуба – самые богатые команды России даже не рассматривали такие варианты.

Лимит – положительный момент как для меня, так и для нескольких поколений ребят. Если бы его не было, нас бы здесь не оказалось. И вы бы писали: «Как же так, ни одного российского игрока в «Локомотиве» нет! Куда мы катимся?»

С другой стороны, все российские игроки должны спрашивать с себя вдвойне: нам дали шанс, которым нужно пользоваться, – сказал защитник железнодорожников.

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42 комментария

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Alexander Kochet
В Армении есть лимит ? И при чем тут локомотив
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s_kapa
Скорее всего был бы Тикнизян, только играл бы существенно лучше, чем сейчас
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Jeksan
Вспоминаю безлимитные времена, когда бегали одни бесталанные легионеры - Жирков, Павлюченко, Шава, Керж
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Нонейм
Играйте, мы не против. Только за 50 тыс рублей в месяц, а не за ваши контракты.
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Леван Сиукаев
ты лучше смотри на то, куда ЛОКО катится с тобой,и тебе подобных
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14orange
Футбол катится в пропасть, набирая бешеные обороты. Впрочем, как и весь мир.
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Алексей Полиенков
То есть он прямо признаётся в своей несостоятельности и неконкурентоспособности? Самокритично.
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Санитар-волк
Ответ Дмитрий
Футбол в первую очередь зрелище. Футбольный патриотизм, когда свои это все, вообще кому то нужен? Если бы конфликты решали футбольными матчами, тогда понятно почему надо своих двигать! Но платить деньги, а еще хуже, тратить время, за просмотр деревьев это какой-то бред)
плюсую
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Санитар-волк
Если в конкурентных условиях Тикинзян не стал бы футболистом, это говорит лишь о том, что в первые пять очередей ему нужны большие бабки, а не футбол. В принципе, я был бы лишь рад, если бы это существо стояло с апельсинами на рынке.
Что касается состава - мне нужно зрелище, красивая игра, а не рассматривние паспортов команды табуреток.
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kk.abb
Ответ Serzhique
Спорный вопрос. С другой стороны в условных Крылышках и Нижнем Новгороде играли бы исключительно непонятными балканцами. По мне лучше смотреть на молодых россиян, чем на таких же низкопробных легионеров
Чем Вася Пупкин лучше балканца, если он хочет зп в 5 раз выше+подъемные? Пускай балканцы играют, пока цены на днища наши в рынок не придут.
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kk.abb
Лимит хорош только для детей лимита. Качеству футбола в стране в целом он вредит.
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d_kdc
Конечно большинство футболистов будут защищать лимит: меньше конкуренция, завышенные зарплаты. Кто от этого откажется?
В итоге имеем ситуацию, когда футболист вроде талантливый, но первым же взрослым контрактом, он обеспечивает себя на всю жизнь (ну или так думает).

Вот кстати Тикнизян неплохой пример такой истории, конечно не Ахметов и не Игнатьев, но его игра серьезно деградирует с момента, как он в Локомотив пришел.
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MstAndreev
Ну да. А сейчас мы говорим - "Ни одного хорошего российского игрока в «Локо»." Докатились уже)
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Serzhique
Ответ Zidan4ik
Лучше 11 легов, чем такие убогие паспортисты
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Дмитрий
Футбол в первую очередь зрелище. Футбольный патриотизм, когда свои это все, вообще кому то нужен? Если бы конфликты решали футбольными матчами, тогда понятно почему надо своих двигать! Но платить деньги, а еще хуже, тратить время, за просмотр деревьев это какой-то бред)
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OlegLawyer
Ох уж эти родные паспортисты....
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Lindeman
Ответ Я Гражданин Мира
Это тот Буденкор когда то играл Ривалдо?
Да
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ЕгориЙ
Он не в теме насчет академии Локо, которая каждые 1-2 года дает основе готового игрока с перспективой на будущее, который в дебютный сезон проводит не менее 8-10 матчей. Это навскидку, думаю не сильно ошибся со статистикой.
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Виталий Желтоусов
Единственный кто расцвёл из-за отъезда легионеров это Ростов. А Локо вообще докатился до ручки.
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We are Arsenal
Вот бомбит аж. Когда лимита не было почти весь российский футбольный бомонд зажигал в топ-5 европейских лиг, причем не на последних ролях. Это я о 90ых-нач 00ых, потом второе дыхание после Евро 2008 и всё… Лимит, закат.
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rigobersong
Ответ We are Arsenal
Тогда только Атлетик Бильбао тру клуб, и то там Иньяки Уильямс всю идиллию испортил)
Атлетик уникальный клуб:) Это исключение, в легионерах ничего плохого не вижу, но когда у тебя в клубе долгое время играет 1 Испанец, а то и вообще без него, то какое отношение это имеет к Испании, все таки костяк должны составлять игроки своей страны и вокруг уже ты покупаешь легионеров высокого уровня которые помогают побеждать:) Это лично мое видение футбола:)
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We are Arsenal
Ответ rigobersong
А мне лично противно смотреть как тот же реал играет с 11ю наемниками в основе, как это можно Испанским клубом назвать?:) Да и сейчас вроде в РПЛ нет того безумия когда всякий сброд вроде Дядюнов получал поголовно миллионы:)
Тогда только Атлетик Бильбао тру клуб, и то там Иньяки Уильямс всю идиллию испортил)
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Игорь Замаруев
Уж лучше бы в Зените, Локомотиве, ЦСКА и Спартаке играли футболисты с родины Дугласа Сантоса, Мануэля Фернандеша, Фарфана, Натхо, Вернблума, Промеса, чем наши деревья.
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Злодей Спб
6 команд пол сезона играют между собой "Чемпионат Москвы" выезжая на гостевые матчи на метро, пока остальные летят по несколько часов.

Чего-то тесновато стало в РПЛ от московских Клубов, пора уже Торпедо, Химкам и Локо на понижение идти. И Динамо с собой прихватите.
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Игорь Замаруев
Ответ Дмитрий9779
Кто же виноват,что средние леги сильнее наших паспортистов?🤔
Даже не средние леги сильнее наших паспортистов. Кассьерру вообще многие не знали до прошлого сезона, а он в Сочи настрелял неплохо за неполный сезон.
+3
-3
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