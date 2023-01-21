Тикнизян о лимите: «Положительный момент для меня и нескольких поколений ребят, без него нас бы здесь не было. И вы бы писали: «Ни одного российского игрока в «Локо»! Куда мы катимся?»

рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров.

– К лимиту как относишься?

– Даже не знаю, какой сейчас лимит.

– Но есть мнение, что не будь в российском футболе лимита, «Локомотив» бы никогда не дал столько денег на трансфер Наира Тикнизяна.

– А если бы лимита не было, Тикнизян, может, вообще бы не стал футболистом. И мы бы смотрели матчи , где 11 на 11 рубились легионеры. Раньше не было шанса попасть из молодежной команды сразу в основу топ-клуба – самые богатые команды России даже не рассматривали такие варианты.

Лимит – положительный момент как для меня, так и для нескольких поколений ребят. Если бы его не было, нас бы здесь не оказалось. И вы бы писали: «Как же так, ни одного российского игрока в « » нет! Куда мы катимся?»

С другой стороны, все российские игроки должны спрашивать с себя вдвойне: нам дали шанс, которым нужно пользоваться, – сказал защитник железнодорожников.