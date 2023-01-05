Смородская о составе «Локо»: «Тикнизяна точно можно убирать, Мампасси. Их накупила немецкая команда»
Ольга Смородская поделилась мнением о составе «Локомотива».
«Нужно ли «Локомотиву» расчищать состав? Я не проводила исследование, поэтому не хочу быть голословной. Не уверена, что надо действовать ровно таким способом.
Все ли футболисты соответствуют уровню команды? Да их только накупили! Их только предыдущая немецкая команда накупила. Надо еще посмотреть, что с этим можно сделать и придумать. Конечно, с ними еще можно что-то сделать, если тренер найдется.
Тикнизяна точно можно убирать. Мампасси? Да, согласна. Но это отдельная работа, отдельное исследование. Это не вопрос одной минуты», – заявила экс-президент «Локомотива».
Наир Тикнизян перешел в «Локо» из ЦСКА в августе 2021 года. В нынешнем сезоне Мир РПЛ 23-летний защитник отыграл 17 матчей и сделал одну голевую передачу.
Марк Мампасси перешел в московский клуб из донецкого «Шахтера» в январе прошлого года. В текущем сезоне Премьер-лиги защитник выходил на поле 7 раз.
Так что мадам сова, вы как всегда объективны.