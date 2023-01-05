Смородская о составе «Локо»: «Тикнизяна точно можно убирать, Мампасси. Их накупила немецкая команда»

поделилась мнением о составе «Локомотива».

«Нужно ли « » расчищать состав? Я не проводила исследование, поэтому не хочу быть голословной. Не уверена, что надо действовать ровно таким способом.

Все ли футболисты соответствуют уровню команды? Да их только накупили! Их только предыдущая немецкая команда накупила. Надо еще посмотреть, что с этим можно сделать и придумать. Конечно, с ними еще можно что-то сделать, если тренер найдется.

Тикнизяна точно можно убирать. Мампасси? Да, согласна. Но это отдельная работа, отдельное исследование. Это не вопрос одной минуты», – заявила экс-президент «Локомотива».

перешел в «Локо» из ЦСКА в августе 2021 года. В нынешнем сезоне Мир 23-летний защитник отыграл 17 матчей и сделал одну голевую передачу.

перешел в московский клуб из донецкого «Шахтера» в январе прошлого года. В текущем сезоне Премьер-лиги защитник выходил на поле 7 раз.