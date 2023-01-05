Смородская о составе «Локо»: «Тикнизяна точно можно убирать, Мампасси. Их накупила немецкая команда»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ольга Смородская Наир Тикнизян Марк Мампасси Футбол

Ольга Смородская поделилась мнением о составе «Локомотива».

«Нужно ли «Локомотиву» расчищать состав? Я не проводила исследование, поэтому не хочу быть голословной. Не уверена, что надо действовать ровно таким способом.

Все ли футболисты соответствуют уровню команды? Да их только накупили! Их только предыдущая немецкая команда накупила. Надо еще посмотреть, что с этим можно сделать и придумать. Конечно, с ними еще можно что-то сделать, если тренер найдется. 

Тикнизяна точно можно убирать. Мампасси? Да, согласна. Но это отдельная работа, отдельное исследование. Это не вопрос одной минуты», – заявила экс-президент «Локомотива».

Наир Тикнизян перешел в «Локо» из ЦСКА в августе 2021 года. В нынешнем сезоне Мир РПЛ 23-летний защитник отыграл 17 матчей и сделал одну голевую передачу.  

Марк Мампасси перешел в московский клуб из донецкого «Шахтера» в январе прошлого года. В текущем сезоне Премьер-лиги защитник выходил на поле 7 раз.

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9 комментариев

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Artemij Matroskin
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Тикнизяна ? На данный момент в атаке - это лучший кто есть . В защите в последних играх тоже нормально. Да, привозы были. Но этому парню не все равно , что происходит в команде и на поле.

Так что мадам сова, вы как всегда объективны.
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Novak
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Ответ Роман Щитов
а у смородинычто то выстрелило, кроме гемороя?
Ньяссе выстрелил, почти за 18 млн евро продали. Самая дорогая продажа в истории клуба.
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Фут.Боль
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Ответ Пушка_Кутепова
Смородская это вообще блин кто ? Не лезь в футбол.
В её реальности Ибричич - топ 10 полузащитников Европы своего времени.
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Пушка_Кутепова
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Смородская это вообще блин кто ? Не лезь в футбол.
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Роман Щитов
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Ответ REDDEVIL
Единственное что выстрелило у немцев - Бека-Бека, выгодно продали
а у смородинычто то выстрелило, кроме гемороя?
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ЕВГЕНИЙ ЛИ
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Смородская успокойся вари щи без тебя разберутся кто есть кто и кто придёт или уйдёт. Тикнизян нормальный игрок старается
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Илюха аналитик
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Тики то за что?
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angry horse
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ЦСКА вполне отбил бездарный трансфер Гаича на Наирке😎
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REDDEVIL
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Единственное что выстрелило у немцев - Бека-Бека, выгодно продали
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