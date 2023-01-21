Тикнизян о переходе в «Локо» за 5 млн евро: «Сам себе внушал, что столько не стою. Но ко мне какие претензии? Я не бегал с ценником на лбу»
Наир Тикинзян высказался о сумме трансфера из ЦСКА в «Локомотив».
Защитник присоединился к железнодорожникам в августе 2021 года. Сообщалось, что за него заплатили 5 миллионов евро.
– Все вокруг знают вашу с Марадишвили трансферную стоимость для «Локомотива». У вас есть дополнительная ответственность по этому поводу? Деньги-то немаленькие.
– Первый месяц после перехода меня самого пугала сумма, за которую меня купил «Локомотив». Тогда еще читал все комментарии под новостями и воспринимал все близко к сердцу. Это все влияло на мое настроение. Сам себе внушал, что это неправильно, столько не стою.
Но опять же: ко мне какие претензии? Я не бегал с ценником на лбу, мол, купите меня за пять миллионов евро. Никого на коленях не упрашивал, чтобы этот трансфер состоялся.
«Локомотив» проявил интерес, а я в тот момент не получал достаточно игровой практики в ЦСКА. Когда есть предложение от топ-клуба, а ты в таком положении, хочешь или не хочешь, но обязан соглашаться. Вопрос был вообще не в деньгах: вы сравните, сколько я играл там, и сколько времени получаю здесь.
Сейчас об этой истории уже не думаю, не имеет смысла. Да, наверное, все еще есть люди, которые говорят: «Да за них переплатили». Но это их проблемы. Меня купил клуб, мое дело – оправдывать это доверие, оправдывать сумму трансфера. Надеюсь, во второй части чемпионата это будет получаться, – сказал Тикнизян.
играл лучше, чем в начале сезона с не пойми какими тренерами
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Врёт не краснея. Типа, он не знает кто его агент и как в России такие "покупки" осуществляются
На нем распилили бабло. И это плата за чемпионство. Точно так же было в Спартаке после чемпионства. Зарплаты днищ зобнина и кутепова - это из 1001-го способа честного отъёма денег Остапа Бендера