Тикнизян о 14-м месте «Локо»: «Мы уже насмеялись в этом сезоне, теперь не до смеха. Только работа на износ позволит исправить положение»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Матч ТВ Наир Тикнизян Футбол

Хавбек Наир Тикнизян рассказал о сборах «Локомотива».

– Как первый сбор у Галактионова? Живой?

— Сборы тяжелые, это правда. Наверное, одни из самых тяжелых в карьере. По объему нагрузки схожи с теми, какие были в ЦСКА во времена Гончаренко. Мы с Костей [Марадишвили] адаптированы к этому чуть лучше остальных, потому что через это проходили. Тут есть ребята-иностранцы, которые таких нагрузок вообще никогда не испытывали.

Но надо отдать всем должное: терпят, все понимают необходимость этой работы. Чтобы чего‑то добиться в сезоне, надо чем‑то жертвовать. Только работа на износ позволит нам исправить положение. Видно, что каждый старается, выжимает из себя все соки. Приятно видеть такую атмосферу в команде.

— Вы тренируетесь на соседних полях с ЦСКА. Там как‑то все веселее — парни шутят на поле, смеются, хотя нагрузки тоже приличные. А вы выходите на каждую тренировку с лицами, будто сегодня последний матч в жизни. Это все из‑за перестройки? Или места в таблице?

— С перестановками в тренерском штабе это не связано. Может, где‑то грубо скажу, но мы уже насмеялись в этом сезоне, теперь не до смеха.

Турнирное положение не то чтобы довлеет над нами, но оно не дает повода лишний раз повеселиться на пустом месте. Мы сейчас всю концентрацию, всю энергию стараемся оставлять на тренировках, – сказал хавбек «Локомотива».

После 17 туров москвичи занимают в таблице Мир РПЛ 14‑е место.

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3 комментария

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btg2c7jhjf
Ух
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сушеный абрикос
если неопытный Галактионов перегрузит команду и провалит начало весны ... только Химки с Торпедо будут решать в какой лиге играть Локо в след сезоне
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Sobachkin
Ювентус вот на 15м... добавил Тинькизян
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