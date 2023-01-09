Тарханов о матче «Левски» со «Спартаком»: «Против высказываются проевропейские журналисты, наверное. Простой народ не станет говорить, что не надо с кем‑то играть»

рассказал, что думают в Болгарии об играх с клубами из России.

«Наверное, здесь против высказываются проевропейские журналисты. Простой народ никогда не станет говорить, что не надо с кем‑то играть. У меня много друзей в Болгарии, проблем вообще никаких нет. Наоборот, они хотят играть с сильными клубами.

Это же товарищеские игры, а не официальные. Какая разница, кто с кем играет? Просто кому‑то надо подогреть ситуацию, поэтому подогревают.

Если «Левски» дал добро, то точно этого хочет. Это нормальная, хорошая команда. Там и тренер хороший, который много работал в Казахстане. Им, наверное, тоже выгодно с русскими командами сыграть. Ну и нашим клубам пойдет на пользу встретиться с сильным соперником», – сказал эус-тренер софийской « ».

Ранее сообщалось, что болгарский « » проведет товарищеский матч со « » 22 января.