Президент «Урала»: «Лучше перейти в Азию, если мы там нужны. Важна забота о футболистах – их век короткий»

Президент « » дал комментарий касательно возможного перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«С моей точки зрения, лучше играть, чем нет, а в данный момент ни наша сборная, ни наши клубы не играют на международной арене. В таком случае лучше перейти в Азию, если мы там нужны.

Конечно, это вопрос не одного дня, но наши игроки должны выступать.

Надеюсь, коллеги с этим согласятся. Мы не знаем, когда закончится изоляция нашего спорта, когда нас вернут и вернут ли вообще.

Очень важна забота о футболистах, их век короткий, они могут пропустить один цикл, потом второй и так и не сыграют ни на чемпионате Европы, ни на чемпионате мира. Поэтому я за то, чтобы играть, если нас ждут в АФК», – сказал .

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