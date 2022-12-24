Президент «Урала»: «Лучше перейти в Азию, если мы там нужны. Важна забота о футболистах – их век короткий»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Урал Григорий Иванов Азиатская футбольная конфедерация Матч ТВ Футбол

Президент «Урала» дал комментарий касательно возможного перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«С моей точки зрения, лучше играть, чем нет, а в данный момент ни наша сборная, ни наши клубы не играют на международной арене. В таком случае лучше перейти в Азию, если мы там нужны.

Конечно, это вопрос не одного дня, но наши игроки должны выступать.

Надеюсь, коллеги с этим согласятся. Мы не знаем, когда закончится изоляция нашего спорта, когда нас вернут и вернут ли вообще.

Очень важна забота о футболистах, их век короткий, они могут пропустить один цикл, потом второй и так и не сыграют ни на чемпионате Европы, ни на чемпионате мира. Поэтому я за то, чтобы играть, если нас ждут в АФК», – сказал Григорий Иванов.

В Азии готовы рассматривать, клубы РПЛ – за, УЕФА не хочет ухода России. Детали перемещения РФС в АФК от Дюкова

Опрос

Нужно ли РФС переходить в Азию?
18722 голосa
Да, нужно хотя бы попытаться
40%
Азиатская футбольная конфедерация
Нет, нужно ждать возвращения в турниры УЕФА
60%
УЕФА

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матвей Суицидин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Оставить наши клубы и 99% футболистов без ЛЧ - это так себе забота.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ральф шумахер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
скажу за Филиппины - вы там не нужны. И мистер Дутерте, реальный народный президент , у которого реально 146 процентов было - правил 6 лет и не стал менять конституцию, бороться и тд. Ушел. Но высказался напоследок.

,,я и путин убийцы, но я убивал террористов и наркомафию. А он убивает женщин и детей,, (с) народный президент Дутерте
Вот как то так в Азии к питерскому гопнику относятся.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей ПК
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ MATRiX
Футболисты то сами рады играть в Азии? Без каких либо перспектив в будущем играть на Евро или в Лиге Чемпионов.
Перспективы появляются, когда начинаешь занимать сильную позицию, а не слабую.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MATRiX
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мосгорсуд
Ну это понятно почему он за, из Еката до Азии не далеко
Урал в Лиге Чемпионов, так ещё и в азиатской - было бы сильно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мосгорсуд
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну это понятно почему он за, из Еката до Азии не далеко
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MATRiX
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Футболисты то сами рады играть в Азии? Без каких либо перспектив в будущем играть на Евро или в Лиге Чемпионов.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий