«Спартак» предложил «Крыльям» подписать Рассказова «почти бесплатно». Самарцы думают (Иван Карпов)

Стали известны подробности возможного перехода в « ».

По информации инсайдера Ивана Карпова, именно москвичи предложили самарцам подписать 25-летнего защитника. При этом красно-белые готовы отпустить футболиста «почти бесплатно», поскольку контракт с ним истекает в конце сезона.

«Крылья» раздумывают над трансфером. Переходу игрока может помешать высокий уровень его зарплаты и тот факт, что его позиция в самарской команде уже укомплектована – там могут сыграть и .

В текущем сезоне Мир РПЛ Рассказов провел 4 матча. Его статистику можно найти здесь.