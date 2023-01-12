«Спартак» предложил «Крыльям» подписать Рассказова «почти бесплатно». Самарцы думают (Иван Карпов)
Стали известны подробности возможного перехода Николая Рассказова в «Крылья Советов».
По информации инсайдера Ивана Карпова, именно москвичи предложили самарцам подписать 25-летнего защитника. При этом красно-белые готовы отпустить футболиста «почти бесплатно», поскольку контракт с ним истекает в конце сезона.
«Крылья» раздумывают над трансфером. Переходу игрока может помешать высокий уровень его зарплаты и тот факт, что его позиция в самарской команде уже укомплектована – там могут сыграть Гленн Бейл и Фернандо Костанза.
В текущем сезоне Мир РПЛ Рассказов провел 4 матча. Его статистику можно найти здесь.
Если Паша Маслов всю карьеру провел крайним защитником(еще в Тюмени, возможно даже в молодежках играл там), то Коля переученный полузащитник в крайнего защитника и ставить такого в центр защиты, против команды уровни Лестера...
Там тренер скорее Спартак убил, и Колю подставил.
В итоге за эти пять лет результативных действий кот наплакал, а игра в обороне так и вовсе ахтунг! Паспорт и лимит животворящий вот что делают! Иначе развозил бы мальчик Коля суши по Москве😂😂😂
Газпром всю дорогу облизывался на Рассказова
Садыгов незаменимый форвард,а Николай в обороне!
Хотя ,если серьезно,мне нравилось как он дебютировал за Спартак.