«Спартак» предложил «Крыльям» подписать Рассказова «почти бесплатно». Самарцы думают (Иван Карпов)

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Гленн Бейл Николай Рассказов Фернандо Костанза Футбол

Стали известны подробности возможного перехода Николая Рассказова в «Крылья Советов». 

По информации инсайдера Ивана Карпова, именно москвичи предложили самарцам подписать 25-летнего защитника. При этом красно-белые готовы отпустить футболиста «почти бесплатно», поскольку контракт с ним истекает в конце сезона. 

«Крылья» раздумывают над трансфером. Переходу игрока может помешать высокий уровень его зарплаты и тот факт, что его позиция в самарской команде уже укомплектована – там могут сыграть Гленн Бейл и Фернандо Костанза

В текущем сезоне Мир РПЛ Рассказов провел 4 матча. Его статистику можно найти здесь

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60 комментариев

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Вячеслав Тотров
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Почти бесплатно-это полторашка Жигулевского?
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Dan Kennedy
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Ответ Дмитрий Сотников
Тот матч против Лестера, где он убил Спартак
Так не он себя выпустил в центре защиты.
Если Паша Маслов всю карьеру провел крайним защитником(еще в Тюмени, возможно даже в молодежках играл там), то Коля переученный полузащитник в крайнего защитника и ставить такого в центр защиты, против команды уровни Лестера...

Там тренер скорее Спартак убил, и Колю подставил.
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Metaphrast
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Ответ Марсель Хабибуллин
Мевлю в придачу.
Зв Мевлю доплата еще выше, он же еще и сильно старше
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Xameleon1992
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Нееее, так дело не пойдёт, пару лямов сверху накинуть придётся или зп выплачивать))
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Metaphrast
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Рассказов постарался, чтобы человека с правильным паспортом чуть не с доплатой отдавать надо
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T.RUS12
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Ответ Anton Rubtsov
Нет)))))))) спс)))
ну нормально же общаться начали :D
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шалтай болтай
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И Умярова в нагрузку предложить самарцам...
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Breadslicer88
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Ладно, надо идти на крайние меры, доплатить крыльям чтоб они подписали Рассказова
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Паспортист
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За Рассказова еще доплатить надо
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Усатый КозлоБык ©
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Помню как лет эдак пять назад многие болельщики Спартака глотку рвали за мальчика Колю мол дайте поиграть парню!
В итоге за эти пять лет результативных действий кот наплакал, а игра в обороне так и вовсе ахтунг! Паспорт и лимит животворящий вот что делают! Иначе развозил бы мальчик Коля суши по Москве😂😂😂
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Сергей Галынский
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Во что Самару превращают,ироды
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Caniball
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Отступные пропишут для Зенита: 200 млн. рублей, а для всех остальных 1 млрд. рублей.
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Anton Rubtsov
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Ответ T.RUS12
Наконец то, этого "игрока" отдадут хотя бы бесплатно. Самара, забери это бревно, пожалуйста))))
Нет)))))))) спс)))
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Valery McCane
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Что ж там за зарплата такая и кто её положил ему.
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Anton Rubtsov
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Самарцы думают как покультурнее отказаться
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Матвей Суицидин
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Бейл на голову сильнее
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Анатолий Дмитриевич
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знаменитые спартаковские воспитанники никому даже даром не нужны
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Wiley Fox
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Через погода будет в зените

Газпром всю дорогу облизывался на Рассказова
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nosser
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Удивительный игрок конечно, 3 года назад попал в список номинантов на "лучший футболист не старше 21 года", но не припомню игрока в Спартаке к которому были сомнения просто в его статусе профессионального игрока. Это такой Борис Роттенберг без денег и влияния
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dreamstep
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В Торпедо пусть переходит, там защита уровня ФНЛ, хуже не будет.
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Tollie
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Ответ Aleksey Yashin
Человек никого не убил, а его никто покупать не хочет...
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Лёха Жданчик
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Усиление Спартака!
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За наш футбол!
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В Химки!
Садыгов незаменимый форвард,а Николай в обороне!
Хотя ,если серьезно,мне нравилось как он дебютировал за Спартак.
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Serzhique
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... но самарцы попросили доплату
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Лёха Жданчик
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Самарцы думают потребовать деньги от Спартака)
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