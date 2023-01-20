Мухин считает, что ЦСКА займет 2-е место в РПЛ: «Зенит» – чемпион? Да. Извините, конечно»

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Максим Мухин считает, что ЦСКА займет 2-е место по итогам сезона в Мир РПЛ.

После 17 туров армейцы занимают 5-е место, на 13 очков отставая от лидирующего «Зенита», 2-й – «Спартак» (36 очков), 3-й – «Ростов» (35 очков).

– На каком месте ЦСКА закончит чемпионат?

– На втором.

– «Зенит» – чемпион?

– Да. Извините, конечно.

– Охарактеризуй ЦСКА в трех словах.

– Красно‑синий сильный.

– Охарактеризуй Максима Мухина как футболиста или человека.

– Интересный, скромненький, быстрый, – сказал хавбек ЦСКА. 

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10 комментариев

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Виталик Украинский
Без скандалов и драк у ЦСКА нет шансов.
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TheSportNik
Да вполне может занять ЦСКА 2 место, если нам будут помогать, как Сочи в прошлом году, ведь состав приличный, особенно оборона Гаич-Дивеев-Роша-Агапов-Мойзес, то есть не будет в составе Набабкина с Щенниковым, которые постоянно привозили голы в наши ворота.
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LifeSpartak
Он в слове "пятое" сделал аж 6 ошибок!
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Фантом
Ответ воробей джек
У ЦСКА нет шансов на тройку. Очень средняя игра. Без вариантов.
Шансы у всех всегда есть, но, объективно говоря, нет оснований думать, что "Спартак" или "Ростов" сильно провалятся.
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воробей джек
У ЦСКА нет шансов на тройку. Очень средняя игра. Без вариантов.
+2
-3
-1
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Двоечник
Непонятно зачем он извиняется...про вылет Ахмата он ведь не говорил
+5
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Дмитрий9779
Ответ mahurat
Промес поржал.
Ему сейчас не до смеха,вопрос о дальнейшей карьере.
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mahurat
Промес поржал.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Александр Тихомиров
красно-синий это одно слово
И вообще это цвета.
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Александр Тихомиров
красно-синий это одно слово
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