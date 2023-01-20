Мухин считает, что ЦСКА займет 2-е место в РПЛ: «Зенит» – чемпион? Да. Извините, конечно»
Максим Мухин считает, что ЦСКА займет 2-е место по итогам сезона в Мир РПЛ.
После 17 туров армейцы занимают 5-е место, на 13 очков отставая от лидирующего «Зенита», 2-й – «Спартак» (36 очков), 3-й – «Ростов» (35 очков).
– На каком месте ЦСКА закончит чемпионат?
– На втором.
– «Зенит» – чемпион?
– Да. Извините, конечно.
– Охарактеризуй ЦСКА в трех словах.
– Красно‑синий сильный.
– Охарактеризуй Максима Мухина как футболиста или человека.
– Интересный, скромненький, быстрый, – сказал хавбек ЦСКА.
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