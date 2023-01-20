Мухин считает, что ЦСКА займет 2-е место в РПЛ: «Зенит» – чемпион? Да. Извините, конечно»

Максим Мухин считает, что ЦСКА займет 2-е место по итогам сезона в Мир .

После 17 туров армейцы занимают 5-е место, на 13 очков отставая от лидирующего « », 2-й – «Спартак» (36 очков), 3-й – «Ростов» (35 очков).

– На каком месте ЦСКА закончит чемпионат?

– На втором.

– «Зенит» – чемпион?

– Да. Извините, конечно.

– Охарактеризуй ЦСКА в трех словах.

– Красно‑синий сильный.

– Охарактеризуй Максима Мухина как футболиста или человека.

– Интересный, скромненький, быстрый, – сказал хавбек ЦСКА.