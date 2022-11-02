Максим Мухин: «Хочется побороться с «Зенитом» за первое место. Но догнать их сложно»
Максим Мухин рассказал о личных и командных целях на текущий сезон РПЛ.
– Какие цели ставите перед собой?
– Закрепиться в основном составе, добиться хорошего места с командой в РПЛ и забрать Кубок.
– Вы говорите о желании забрать Кубок, а в чемпионате «Зенит» непобедим?
– Если смотреть по таблице, «Зенит» догнать очень сложно. Но все же хотелось бы побороться с ними за первое место.
– Каким местом в таблице будете удовлетворены по итогам сезона?
– Первым, вторым, третьим. И Кубок, – сказал полузащитник ЦСКА.
В текущем сезоне Мир РПЛ Мухин провел 9 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.
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