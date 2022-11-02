Максим Мухин: «Хочется побороться с «Зенитом» за первое место. Но догнать их сложно»

рассказал о личных и командных целях на текущий сезон РПЛ.

– Какие цели ставите перед собой?

– Закрепиться в основном составе, добиться хорошего места с командой в РПЛ и забрать Кубок.

– Вы говорите о желании забрать Кубок, а в чемпионате непобедим?

– Если смотреть по таблице, «Зенит» догнать очень сложно. Но все же хотелось бы побороться с ними за первое место.

– Каким местом в таблице будете удовлетворены по итогам сезона?

– Первым, вторым, третьим. И Кубок, – сказал полузащитник .

В текущем сезоне Мир РПЛ Мухин провел 9 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.