Тренер ЦСКА о Мухине: «Важно видеть поле – как Пирло в «Милане». У Максима некоторые вещи происходят от избыточного желания»

Тренер ЦСКА заявил, что должен видеть поле .

– На сборах в Новогорске много разговаривал с Максимом, давал упражнения. Например, по отбору мяча.

Отмечал, как важно при отборе, перехвате уже думать о следующей, переходной фазе – то есть быстро отдавать мяч. Для этого Максиму важно видеть поле – как его видел в «Милане» Пирло.

Нацеливаем Мухина на диспетчерские функции. Хочется, чтобы он быстрее воспринимал моменты, на которые мы указываем.

У него есть обостряющие передачи, но мы работаем с ним, чтобы их было еще больше, чтобы активнее начинал атаки.

– Работавший в штабе Березуцкого Бабаян отмечал: Мухина нужно дообучить тактически. Вы это делаете?

– Да, потому что у Максима некоторые вещи происходят от избыточного желания.

Совершает ошибку – и все, нужно успокоиться. А у него срабатывает юношеский максимализм: нужно быстрее исправиться.

А центральному полузащитнику нужно больше разума включать. Не лететь с шашкой наголо. Мы с ним постоянно говорим об этом, и с опытом это все должно прийти, – сказал .