Тренер ЦСКА о Мухине: «Важно видеть поле – как Пирло в «Милане». У Максима некоторые вещи происходят от избыточного желания»
Тренер ЦСКА заявил, что Максим Мухин должен видеть поле Андреа Пирло.
– На сборах в Новогорске много разговаривал с Максимом, давал упражнения. Например, по отбору мяча.
Отмечал, как важно при отборе, перехвате уже думать о следующей, переходной фазе – то есть быстро отдавать мяч. Для этого Максиму важно видеть поле – как его видел в «Милане» Пирло.
Нацеливаем Мухина на диспетчерские функции. Хочется, чтобы он быстрее воспринимал моменты, на которые мы указываем.
У него есть обостряющие передачи, но мы работаем с ним, чтобы их было еще больше, чтобы активнее начинал атаки.
– Работавший в штабе Березуцкого Бабаян отмечал: Мухина нужно дообучить тактически. Вы это делаете?
– Да, потому что у Максима некоторые вещи происходят от избыточного желания.
Совершает ошибку – и все, нужно успокоиться. А у него срабатывает юношеский максимализм: нужно быстрее исправиться.
А центральному полузащитнику нужно больше разума включать. Не лететь с шашкой наголо. Мы с ним постоянно говорим об этом, и с опытом это все должно прийти, – сказал Радик Ямлиханов.
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