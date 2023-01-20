Родриго не пожал Анчелотти руку после замены на 56-й при 0:2 в игре с «Вильярреалом». Тренер сказал, что бразилец забыл это сделать
Родриго Гоэс проявил недовольство заменой во время вчерашнего матча «Реала».
22-летний полузащитник вышел в старте «Мадрида» на матч 1/8 финала Кубка Испании против «Вильярреала» (3:2), но был заменен на 56-й минуте, когда «Реал» проигрывал со счетом 0:2.
Родриго после замены прошел прямо перед Карло Анчелотти, но не стал приветствовать тренера. Через минуту после замены бразильца «Реал» отыграл один мяч, и Анчелотти подошел к Родриго со словами: «Ты должен приветствовать меня».
После матча Анчелотти задали вопрос об этой ситуации.
«Я заменил Родриго, потому что он был перегружен, и я предпочел не рисковать. Он не поприветствовал меня, потому что, как я думаю, забыл. Не думаю, что это было специально. И я подошел к нему и сказал, чтобы он не забывал приветствовать меня после замен», – сказал Анчелотти.
В этом сезоне на счету вингера 8 голов и 5 результативных передач в 25 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
Абсолютно рабочая тема.
Ну и наверно Родриго понять можно, все мы были молодыми да дерзкими, вчера он едва ли не лучшим в нападении казался, а при счёте 2-0 снимают ни Вини, ни Бенза, проваливающих на тот момент матч, а его, самого молодого.. Вот и психанул..
Другое дело, что Анчи на таких заменах собаку съел.. И сам Родриго в очередной раз в этом убедился.
Как только новость с негативом в адрес Родриго, то он тут как тут
Так то, именно из-за гола Родриго мы вышлите на матч против Вильярреала, но ты тогда сидел молча.
🤡
Не болею ни за одну из команд, которые тренировал Анчелотти, но, по-моему, подобного отношения ("физрук") он точно не заслуживает.