Родриго не пожал Анчелотти руку после замены на 56-й при 0:2 в игре с «Вильярреалом». Тренер сказал, что бразилец забыл это сделать

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Кубок Испании Родриго Гоэс Футбол

Родриго Гоэс проявил недовольство заменой во время вчерашнего матча «Реала».

22-летний полузащитник вышел в старте «Мадрида» на матч 1/8 финала Кубка Испании против «Вильярреала» (3:2), но был заменен на 56-й минуте, когда «Реал» проигрывал со счетом 0:2.

Родриго после замены прошел прямо перед Карло Анчелотти, но не стал приветствовать тренера. Через минуту после замены бразильца «Реал» отыграл один мяч, и Анчелотти подошел к Родриго со словами: «Ты должен приветствовать меня».

После матча Анчелотти задали вопрос об этой ситуации.

«Я заменил Родриго, потому что он был перегружен, и я предпочел не рисковать. Он не поприветствовал меня, потому что, как я думаю, забыл. Не думаю, что это было специально. И я подошел к нему и сказал, чтобы он не забывал приветствовать меня после замен», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне на счету вингера 8 голов и 5 результативных передач в 25 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь

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39 комментариев

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JealousNobody
Мне порой кажется, что латиносы, особенно бразилы все наголову отбитые. Приезжают в Европу и считают себя королями. Сколько таких полудурков было, которые вместо тренировок ходили по клубам и шырялись наркотой. Роналдо, Роналдиньо, Робиньо и т.д. Хотя и нормальные были, к примеру, Кака - настоящий профессионал.
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Alexander Tsimbaluk
Ответ Растиньяк
Родриго никто и звать никак, но если даже он уже не жмет руку физруку, представляю, какое в целом настроение в команде
Ты прям коллекционер минусов ) назвать физруком рекордсмена по победам в ЛЧ , победиля всех главных европейских чемпионатов)
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dr. cage
Так Папа Карло его прям там же с небес на землю опустил.. Были кадры в трансляции..
Абсолютно рабочая тема.

Ну и наверно Родриго понять можно, все мы были молодыми да дерзкими, вчера он едва ли не лучшим в нападении казался, а при счёте 2-0 снимают ни Вини, ни Бенза, проваливающих на тот момент матч, а его, самого молодого.. Вот и психанул..
Другое дело, что Анчи на таких заменах собаку съел.. И сам Родриго в очередной раз в этом убедился.
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GeoVato
казнить нельзя помиловать
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Усы Годзиллы
Ответ ShamilK
Там чсв просто зашкаливает. После случайного дубля против сити считает себя королем футбола. А на деле, как был посредственным футболистом, так им и остался. Продавать его нужно срочно и покупать нормальных футболистов
А че ничего про Вини не написал?

Как только новость с негативом в адрес Родриго, то он тут как тут

Так то, именно из-за гола Родриго мы вышлите на матч против Вильярреала, но ты тогда сидел молча.

🤡
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DDDDAN
Кирилл Рябинин
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6tspey7tb5
Кому кому а Анчеллотти не подать руку, ну так себе решение.
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Кино Музыка
Судя по реплике Анчи не склонен забыть этот эпизод. И правильно.
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Born is the King
Типичный пляжник. реалу надо продать пока есть спрос
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иц а мэн
Говорил и буду говорить, самый бесталанный бразилец в истории
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Bdv68
Да может просто бухой был 🧐☝️
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rouzha
Ответ dp2905
Физруку? Серьезно???
Вот уж точно, назвать одного из самых успешных тренеров современного футбола физруком - это странно, как минимум.

Не болею ни за одну из команд, которые тренировал Анчелотти, но, по-моему, подобного отношения ("физрук") он точно не заслуживает.
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Damst
Анчелотти клоун.. никто ему ничего не должен
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Мексиканская песня
Ответ Mazzari2.0
Господи, какая ерунда, матч, ты на эмоциях. Не на свадьбу же пришёл. Кто играл в футбол, тот поймёт.
Там ладошки все отбивают.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ ZamoRano
Ох уж эти латиносы, а ведь был такой скромняшка...мде
Не был он скромным. Во время финала ЛЧ – Анчелотти тогда не выпустил его с первых минут – он сказал папе Карло: «Черт возьми, старик, мы здесь из-за меня. Я должен играть».
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Мексиканская песня
Ответ ShamilK
Там чсв просто зашкаливает. После случайного дубля против сити считает себя королем футбола. А на деле, как был посредственным футболистом, так им и остался. Продавать его нужно срочно и покупать нормальных футболистов
Беллингема? Мбаппе? На лавку.
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Мексиканская песня
Ты приветствуешь меня, но делаешь это как-то без уважения.
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Я Гражданин Мира
Ответ Mazzari2.0
Господи, какая ерунда, матч, ты на эмоциях. Не на свадьбу же пришёл. Кто играл в футбол, тот поймёт.
Кстати как раз бразильцы то думает что они на свадьбе.
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ShamilK
Там чсв просто зашкаливает. После случайного дубля против сити считает себя королем футбола. А на деле, как был посредственным футболистом, так им и остался. Продавать его нужно срочно и покупать нормальных футболистов
+11
-7
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Пирс Морган
Бензема:"Еще раз так сделаешь и будет новое видео"
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elena
С кем не бывает, вон Гарик в своё время Валерия Георгиевича очень сильно приветствовал
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Mazzari2.0
Господи, какая ерунда, матч, ты на эмоциях. Не на свадьбу же пришёл. Кто играл в футбол, тот поймёт.
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red hikkikomori
Он уже не в первый раз недоволен. https://www.sports.ru/football/1109980354-rodrigo-o-finale-lch-ya-umiral-ot-zhelaniya-vyjti-dazhe-nachal-rugatsy.html?sl=1
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Олег Комисаров
Недальновидный поступок) учитывая что Папа Карло может стать тренером сборной Бразилии в будущем 😅
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m1t9
анчи красава, не стал раздувать, не стал кормить прессу фантазиями о скандалах, просто спустил все на тормозах и все забыли, воистину мудрый папа карло
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