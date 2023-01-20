Родриго не пожал Анчелотти руку после замены на 56-й при 0:2 в игре с «Вильярреалом». Тренер сказал, что бразилец забыл это сделать

проявил недовольство заменой во время вчерашнего матча «Реала».

22-летний полузащитник вышел в старте « » на матч 1/8 финала Кубка Испании против « » (3:2), но был заменен на 56-й минуте, когда «Реал» проигрывал со счетом 0:2.

Родриго после замены прошел прямо перед Карло Анчелотти, но не стал приветствовать тренера. Через минуту после замены бразильца «Реал» отыграл один мяч, и Анчелотти подошел к Родриго со словами: «Ты должен приветствовать меня».

После матча Анчелотти задали вопрос об этой ситуации.

«Я заменил Родриго, потому что он был перегружен, и я предпочел не рисковать. Он не поприветствовал меня, потому что, как я думаю, забыл. Не думаю, что это было специально. И я подошел к нему и сказал, чтобы он не забывал приветствовать меня после замен», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне на счету вингера 8 голов и 5 результативных передач в 25 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.