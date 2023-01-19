«Реал» ранен, а раненый зверь гораздо опаснее. Они редко проигрывают 2 матча подряд». Сетьен перед игрой с мадридцами в Кубке

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Кубок Испании Кике Сетьен Футбол

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен высказался о предстоящем матче против «Реала». 

Команды встретятся в 1/8 финала Кубка Испании. Матч состоится сегодня, 19 января, и начнется в 23:00 по московскому времени. 

«Я предпочитаю, чтобы наши соперники побеждали накануне. Вы знаете, что редко случается такое, чтобы «Реал» проигрывал два матча подряд, и это может нам помешать.

Я не обращаю внимания на то, что они переживают плохой момент или они устали, они обязательно приедут, чтобы победить. Тем более что «Реал» ранен, а раненый зверь гораздо опаснее», – сказал Сетьен. 

15 января «Реал» уступил «Барселоне» в финале Суперкубка Испании (1:3). 

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Сезон провален. С такой игрой Барселону не догнать. В ЛЧ даже если Ливерпуль пройдут, в четвертьфинале вылетят
Насчёт ЛЛ хотел бы чтоб было как Вы сказали. Но ЛЧ за Реалом. ЛЧ это уже театр одного актёра.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pink Man
Ответ Nikro9
Это плата за прошлый легендарный сезон…
Успешный - да! Но легендарный ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LiverArtur
Как всё таки сказал… Я бы до такого не додумался
P.S. Наверное, поэтому я и не тренер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr kovalsky
Ответ corazón blanco
Я бы даже сказал, что очень сильно ранен, слишком много травм и повреждений + многие игроки очень далеки от своих стандартных физических кондиций. Казалось бы самое время направить взор на Кастилью, взять оттуда свежую кровь, но Мадрид будет по старинке действовать.
Модрич уставший и все по цепочке не идет у команды
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Nikro9
Это плата за прошлый легендарный сезон…
К сожалению
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Radik_2.0
Ауф
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikro9
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Сезон провален. С такой игрой Барселону не догнать. В ЛЧ даже если Ливерпуль пройдут, в четвертьфинале вылетят
Это плата за прошлый легендарный сезон…
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
King_X
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Сезон провален. С такой игрой Барселону не догнать. В ЛЧ даже если Ливерпуль пройдут, в четвертьфинале вылетят
Что за пессимизм
ЛЧ еще ладно, на любом этапе можно вылететь

Но про ЛЛ писать - такая глупость
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
Раненный Реал в финале ЛЧ Ливерпуль обыграл...

НИКТО не думал что даже до финала дойдут,
А они ушастого взяли
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Сезон провален. С такой игрой Барселону не догнать. В ЛЧ даже если Ливерпуль пройдут, в четвертьфинале вылетят
Ну январь всегда Мадрид хромает, правда сейчас несколько сильнее, я бы даже сказал на две ноги, но рано хоронить команду. Одна, две успешных игры + возвращение всех выбывших в строй и Мадрид вполне может встрепенуться.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnMe
Ауф 🐺 ☝️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Этот любитель коров конечно всё знает про зверей . 2-8 -это было конечно убийство 😆
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JealousNobody
Реал не ранен, Реал очень сильно постарел. Кросс, Модрич, Бензема 35+ лет. Карвахаль, Алаба, Васкес, Рюдигер 30+. А старых бьют и бьют нещадно. Летом надо полкоманды продавать и строить полностью новую.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Сезон провален. С такой игрой Барселону не догнать. В ЛЧ даже если Ливерпуль пройдут, в четвертьфинале вылетят
+4
-9
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Я бы даже сказал, что очень сильно ранен, слишком много травм и повреждений + многие игроки очень далеки от своих стандартных физических кондиций. Казалось бы самое время направить взор на Кастилью, взять оттуда свежую кровь, но Мадрид будет по старинке действовать.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий