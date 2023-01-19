«Реал» ранен, а раненый зверь гораздо опаснее. Они редко проигрывают 2 матча подряд». Сетьен перед игрой с мадридцами в Кубке
Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен высказался о предстоящем матче против «Реала».
Команды встретятся в 1/8 финала Кубка Испании. Матч состоится сегодня, 19 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.
«Я предпочитаю, чтобы наши соперники побеждали накануне. Вы знаете, что редко случается такое, чтобы «Реал» проигрывал два матча подряд, и это может нам помешать.
Я не обращаю внимания на то, что они переживают плохой момент или они устали, они обязательно приедут, чтобы победить. Тем более что «Реал» ранен, а раненый зверь гораздо опаснее», – сказал Сетьен.
15 января «Реал» уступил «Барселоне» в финале Суперкубка Испании (1:3).
P.S. Наверное, поэтому я и не тренер
ЛЧ еще ладно, на любом этапе можно вылететь
Но про ЛЛ писать - такая глупость
НИКТО не думал что даже до финала дойдут,
А они ушастого взяли