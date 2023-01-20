Анчелотти о 3:2 с «Вильярреалом»: «Реал» очень слабо провел 1-й тайм, но во 2-м давил и рисковал»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Вильярреалом» (3:2).
«Первый тайм был очень слабым, но во втором все поменялось. Мы давили, рисковали, играли смелее и жестче.
В перерыве я сказал игрокам, что они должны проснуться, что они проиграли много единоборств. Мы начали более рискованно прессинговать, и соперник стремился контратаковать, но мы были обязаны рискнуть.
В первом тайме мы выбирали неправильные позиции, оставляли слишком много свободных зон и плохо боролись», – сказал Анчелотти в эфире Teledeporte.
Есть ощущение, что такая победа нужна была Реалу. Надеюсь, эта игра станет поворотной точкой в этом сезоне!