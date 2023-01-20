Анчелотти о 3:2 с «Вильярреалом»: «Реал» очень слабо провел 1-й тайм, но во 2-м давил и рисковал»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (3:2).

«Первый тайм был очень слабым, но во втором все поменялось. Мы давили, рисковали, играли смелее и жестче.

В перерыве я сказал игрокам, что они должны проснуться, что они проиграли много единоборств. Мы начали более рискованно прессинговать, и соперник стремился контратаковать, но мы были обязаны рискнуть.

В первом тайме мы выбирали неправильные позиции, оставляли слишком много свободных зон и плохо боролись», – сказал Анчелотти в эфире Teledeporte.