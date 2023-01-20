Анчелотти о 3:2 с «Вильярреалом»: «Реал» очень слабо провел 1-й тайм, но во 2-м давил и рисковал»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Кубок Испании Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Вильярреалом» (3:2).

«Первый тайм был очень слабым, но во втором все поменялось. Мы давили, рисковали, играли смелее и жестче.

В перерыве я сказал игрокам, что они должны проснуться, что они проиграли много единоборств. Мы начали более рискованно прессинговать, и соперник стремился контратаковать, но мы были обязаны рискнуть.

В первом тайме мы выбирали неправильные позиции, оставляли слишком много свободных зон и плохо боролись», – сказал Анчелотти в эфире Teledeporte.

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12 комментариев

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Faulheit
Надеюсь второй тайм послужит отправной точкой к выходу из кризиса. Пока команда выглядит неудивительно, главным образом Бензема.
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Данияр Жумабекович
Никогда не думал, что напишу такое, но Себальос красавец. По крайней мере в этом точно
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Михо
Ответ Xabi Alonso78
Красивая ремантада.Напомнила прошлогодний матч с Севильей
И весь путь ЛЧ)
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max mystique
Асенсио и Себальос сделали этот второй тайм! Себальос топово отыграл браво
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llolishe
Ну походу еще одно Эль Классико будет в кубке уже
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FantasticFede
Во втором тайме своим желанием и рвением команда наталкивает на мысли, что сезон ещё не потерян. Красавцы.
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Harut Hovsepyan
А по-моему, соперник просто устал, не смог так же интенсивно бороться, вот Реалу и стало легче. Но это не отменяет того, что команда реально взяла себя в руки, и за это респект ей!

Есть ощущение, что такая победа нужна была Реалу. Надеюсь, эта игра станет поворотной точкой в этом сезоне!
+2
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Xabi Alonso78
Красивая ремантада.Напомнила прошлогодний матч с Севильей
+3
-1
+2
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tvck9wbwws
Себальос и Асенсио отлично проявили себя выйдя на замену, было желание, которого не хватало в первом тайме.
+1
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Raul14
Молюсь чтобы с этим матчем прошла черная полоса Мадрида. Игрокам надо набрать форму. Очень надеюсь что Алаба и Тчуамени вернутся в строй. Без них очень тяжело.
+1
-1
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corazón blanco
Да, первый тайм был просто ужасен. Вильярреалу нужно отдать должное играли здорово. Но с выходом Себальоса игра Мадрида преобразилась, перевернул игру, во всех голах принял участие и забил победный гол. Во втором тайме Винисиус и Милитао полностью исправились, ведь могут же. Надеюсь эта победа станет отправной точкой для будущих успехов клуба. Спасибо за положительные эмоции. Всех с победой!
+6
0
+6
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Сергей Логинов
Анчи в который раз делает отличные замены (Асенсио и Себальос)
+4
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