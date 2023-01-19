Карло Анчелотти: «Обороняться – это самое простое, что может быть в футболе. «Реал» мог избежать 5 из 6 последних пропущенных голов»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Начо Фернандес Даниэль Карвахаль Лукас Васкес Альваро Одриосола Винисиус Тобиас Футбол

Карло Анчелотти рассказал о проблемах в защите «Реала».

«[Начо] – очень надежный защитник, он прекрасно отыграл против «Валенсии» и теперь может здорово помочь команде.

Мы пропустили шесть мячей, и пяти из них можно было бы избежать, проявив чуть больше осторожности. Это не так сложно, нужно просто быть максимально объективным и делать все как можно проще. Обороняться – это самое простое, что может быть в футболе.

[Винисиус] Тобиас в составе и сможет помочь команде. Карвахаля и Лукаса [Васкеса] не будет, а [Альваро] Одриосола восстанавливается после травмы», – сказал главный тренер «Реала».

«Реал» сыграет с «Вильярреалом» в 1/8 финала Кубка Испании. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

20 комментариев

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Ваня Шипитко
Ответ Cevin Cigan
Такой Реал,в его нынешнем никаком состоянии,может обыграть кто угодно!(и это не шутка).
и даже барселона?
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Кино Музыка
В середине сезона модно ругать Анчелотти. Потом он берет ЛЧ и разговоры отходят.
Насчет защиты он прав. Более того, профессионалы знают - приличного защитника можно сделать из любого координированного спортсмена. Хоть из лыжника.
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QWertY
Анчи ответил на вопрос многих «почему всегда отмечают лишь атакующих игроков?»
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Боевой комар
Популизм Анчелотти уже раздражает. То ему не нужно усиление, то обороняться для него это просто. Но только вот и результаты последних как минимум пяти матчей, и качество самой игры команды оставляют желать намного лучшего.
+2
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LLiriKK
Анчи, волейбол вместо футбола, весь смысл которого сводится к бесконечным навесам в штрафную с флангов - это тоже не самое трудное, что можно придумать.
+2
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Макс Шева
В последнее недели было 3 знаковых матча где команда равная или даже фаворит летели своим противникам 3-0 ,так было с Миланом и Ливерпулем в матче с Брайтоном,но никто из них не сумел забить 1, а Реал смог на характере избежать разгрома.По истине королевский клуб
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Cevin Cigan
Такой Реал,в его нынешнем никаком состоянии,может обыграть кто угодно!(и это не шутка).
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Борис Энгельгардт
Одриосола???
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Cevin Cigan
Ответ Sevuska
И правда наступило время папы Карло принять Бразилию - у тех принцип « Сколько бы нам не забили - мы всегда забьём больше « .
Есть ещё "Вы забьёте нам сколько сможете,а мы сколько захотим!" Суть в принципе одна.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Дед раскрыл базу
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Ковид 07.10.52
Обороняться – это самое простое, что может быть в футболе....
А у нас Бердыева в боги вознесли за то. что он делает самое простое...поэтому наш футбол и в ней...находится...
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ corazón blanco
Допускали конечно детские ошибки в обороне, Карвахаль куда-то срывался, терял позицию, оставлял игроков за спиной, допускал абсолютно не свойственные себе олошности. Надеюсь, что сегодня Тобиас дебютирует за Мадрид. Ну и пора уже команде просыпаться, пора уже навязать борьбу и проявить желание, а то в последних матчах даже этого не былос не говоря уже про плохую физическую форму. После Мундиаля аж больно смотреть на такую игру.
23 год начался мягко говоря неудачно
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Михаил Шаповалов
Ответ ZamoRano
Надо побольше пацанов из Кастильи вызывать, там много талантов, надоели уже все эти деревянные негры
Вызвали мулата)
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corazón blanco
Допускали конечно детские ошибки в обороне, Карвахаль куда-то срывался, терял позицию, оставлял игроков за спиной, допускал абсолютно не свойственные себе олошности. Надеюсь, что сегодня Тобиас дебютирует за Мадрид. Ну и пора уже команде просыпаться, пора уже навязать борьбу и проявить желание, а то в последних матчах даже этого не былос не говоря уже про плохую физическую форму. После Мундиаля аж больно смотреть на такую игру.
+9
-2
+7
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ZamoRano
Надо побольше пацанов из Кастильи вызывать, там много талантов, надоели уже все эти деревянные негры
+2
-3
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Экспертное мнение
«Обороняться – самое простое, что может быть в футболе»

Это ответ на вопрос, почему ЗМ получают атакующие игроки, и почему лучшими не считают оборонцев. Хотите поспорить, спорьте с Карло)
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Sevuska
И правда наступило время папы Карло принять Бразилию - у тех принцип « Сколько бы нам не забили - мы всегда забьём больше « .
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Igor Shalamov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Есть предчувствие, что и сегодня Реал проиграет
А мне кажется поборется. Тяжело будет, но 2 1 могут пройти. А вообще Вилльяреал фаворит
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madaev
«Обороняться – это самое простое, что может быть в футболе, но мы предпочтем выиграть лч»
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ARIGAMI ARIGAMI
Есть предчувствие, что и сегодня Реал проиграет
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