Карло Анчелотти: «Обороняться – это самое простое, что может быть в футболе. «Реал» мог избежать 5 из 6 последних пропущенных голов»

рассказал о проблемах в защите « ».

«[ ] – очень надежный защитник, он прекрасно отыграл против «Валенсии» и теперь может здорово помочь команде.

Мы пропустили шесть мячей, и пяти из них можно было бы избежать, проявив чуть больше осторожности. Это не так сложно, нужно просто быть максимально объективным и делать все как можно проще. Обороняться – это самое простое, что может быть в футболе.

[Винисиус] Тобиас в составе и сможет помочь команде. Карвахаля и [Васкеса] не будет, а [ ] Одриосола восстанавливается после травмы», – сказал главный тренер «Реала».

«Реал» сыграет с «Вильярреалом» в 1/8 финала Кубка Испании. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.