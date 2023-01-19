Карло Анчелотти: «Обороняться – это самое простое, что может быть в футболе. «Реал» мог избежать 5 из 6 последних пропущенных голов»
Карло Анчелотти рассказал о проблемах в защите «Реала».
«[Начо] – очень надежный защитник, он прекрасно отыграл против «Валенсии» и теперь может здорово помочь команде.
Мы пропустили шесть мячей, и пяти из них можно было бы избежать, проявив чуть больше осторожности. Это не так сложно, нужно просто быть максимально объективным и делать все как можно проще. Обороняться – это самое простое, что может быть в футболе.
[Винисиус] Тобиас в составе и сможет помочь команде. Карвахаля и Лукаса [Васкеса] не будет, а [Альваро] Одриосола восстанавливается после травмы», – сказал главный тренер «Реала».
«Реал» сыграет с «Вильярреалом» в 1/8 финала Кубка Испании. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Насчет защиты он прав. Более того, профессионалы знают - приличного защитника можно сделать из любого координированного спортсмена. Хоть из лыжника.
А у нас Бердыева в боги вознесли за то. что он делает самое простое...поэтому наш футбол и в ней...находится...
Это ответ на вопрос, почему ЗМ получают атакующие игроки, и почему лучшими не считают оборонцев. Хотите поспорить, спорьте с Карло)