Главный тренер « » высказался перед игрой с «Валенсией».

Команды встретятся в полуфинале Суперкубка Испании 11 января.

«Трофеи важны для нашего клуба. В прошлом году успех в данном соревновании придал нам уверенности, желания бороться. Я надеюсь, что в этот раз произойдет то же самое. Нужно хорошо подготовиться и качественно сыграть против «Валенсии», чтобы получить возможность вернуться домой с очередным трофеем.

То, что мы будем не в лучшей форме на данном этапе сезона, было ожидаемо. Но сигналы, которые я получал на тренировках, позитивные. Игра с «Вильярреалом» удивила меня, я увидел другую команду. Нам нужно все делать правильно, в частности защищаться, потому что это нам не очень хорошо удавалось. Надо поработать. Но эта команда знает, как защищаться на высоком уровне, защищаться лучше, чем в игре с « ».

У нас с было много радостных моментов, потому что мы побеждали и проводили много времени вместе. Наши отношения не всегда складывались хорошо из-за личных проблем, но я об этом говорить не хочу.

Мы должны бороться за каждый трофей, потому что мы всегда думаем именно об этом. Мы очень близки к награде и должны приложить для ее завоевания все необходимые усилия. Наша цель – выиграть , дальше мы не заглядываем», – сказал Анчелотти.