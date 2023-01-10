Карло Анчелотти: «Трофеи важны для «Реала», нужно хорошо сыграть с «Валенсией» в Суперкубке. Отношения с Гаттузо не всегда складывались хорошо из-за личных проблем»

Теги Дженнаро Гаттузо Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Вильярреал Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался перед игрой с «Валенсией».

Команды встретятся в полуфинале Суперкубка Испании 11 января.

«Трофеи важны для нашего клуба. В прошлом году успех в данном соревновании придал нам уверенности, желания бороться. Я надеюсь, что в этот раз произойдет то же самое. Нужно хорошо подготовиться и качественно сыграть против «Валенсии», чтобы получить возможность вернуться домой с очередным трофеем.

То, что мы будем не в лучшей форме на данном этапе сезона, было ожидаемо. Но сигналы, которые я получал на тренировках, позитивные. Игра с «Вильярреалом» удивила меня, я увидел другую команду. Нам нужно все делать правильно, в частности защищаться, потому что это нам не очень хорошо удавалось. Надо поработать. Но эта команда знает, как защищаться на высоком уровне, защищаться лучше, чем в игре с «Вильярреалом».

У нас с Гаттузо было много радостных моментов, потому что мы побеждали и проводили много времени вместе. Наши отношения не всегда складывались хорошо из-за личных проблем, но я об этом говорить не хочу.

Мы должны бороться за каждый трофей, потому что мы всегда думаем именно об этом. Мы очень близки к награде и должны приложить для ее завоевания все необходимые усилия. Наша цель – выиграть Суперкубок Испании, дальше мы не заглядываем», – сказал Анчелотти.

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29 комментариев

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Burel
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Ответ Павел Мельников
Что и? Будто не знаешь, что всеми этими треблами и, тем более, кубками чемпионов, давно ничего не измеряется. Вот квадрупл - тема. В Глазго сказали.
да и пусть.. не вижу противоречий с моим комментом
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бек саидов
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Судя по минусам за адекватные комменты , понял , что на ветке сейчас в большинстве мадридские.
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Павел Мельников
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Ответ Burel
и ? зато треблов два
Что и? Будто не знаешь, что всеми этими треблами и, тем более, кубками чемпионов, давно ничего не измеряется. Вот квадрупл - тема. В Глазго сказали.
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бек саидов
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Ответ Burel
и ? зато треблов два
Про требл в пустоту. Они не знают , что это такое. 😂
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Бухгалтер2021
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гатуззо тренер валенсии ого..
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Павел Мельников
Прикинь, а у Барсы - 0 квадруплов. Вообще у всех ноль квадруплов, кроме Селтика.
Как "и" бурелька? Неудобные вопросы?
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Burel
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Ответ corazón blanco
Если Мадрид выиграет Суперкубок Испании, то этот трофей станет юбилейным - 100-ым в истории клуба.
как скажут местные мадридисты с 1950 года: " мы выиграли 100 трофеев"
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Burel
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Ответ Павел Мельников
Прикинь, а у Барсы - 0 квадруплов. Вообще у всех ноль квадруплов, кроме Селтика.
и ? зато треблов два
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Павел Мельников
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Ответ Burel
за 120 лет ноль треблов.. 😂😂😂
Прикинь, а у Барсы - 0 квадруплов. Вообще у всех ноль квадруплов, кроме Селтика.
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Джон Харпер
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Ответ AC.Milan.Fan
Гаттузо это питбультерьер, только Анчи мог его сдерживать в узде что бы он не порвал никого на тряпки, как тренара ТТХ например ☝️ ...
Его в узде держал Мальдини..
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ARIGAMI ARIGAMI
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Опять бурелька прибежала
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AC.Milan.Fan
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Ответ Burel
так Мадрид - главный мешок в истории футбола и первым начал гонку мешков со своим Галактикос
Согласен, поочерёдно трансферы Зидана, Фигу, Рональдо и Бэкхема навсегда изменили трансферный мир! ☝️
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AC.Milan.Fan
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У Гаттузо может быть и скверный характер, но он всегда играл чисто в мяч и никому никогда не нанёс травму! ☝️👏👏👏
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Burel
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Ответ инок
Успехов Реалу, несмотря на потери в составе
от коренных мадридистов из Казахстана
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Syndycate
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Ответ FantasticFede
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Может это его блудный брат близнец?)
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Леван Мкртчян
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Ответ AC.Milan.Fan
Вспомнил как кто-то в Милане намазал ночью лицо Гаттузо зубной пастой, и потом долго лечился в больнице от нервного стресса когда Гаттузо той ночью бежал за ним что бы порвать его на тряпки ...
Это Пирло же был . Да и никто там не от чего не лечился, просто поугорали над Джино, котрый действительно потом бегал за ним ( и еще за кем-то) по гостинице , обещая убить.
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Burel
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за 120 лет ноль треблов.. 😂😂😂
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Burel
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Трофеи и Реал М - это синонимы, как бы не злились глорики ПСЖ и остальных раздутых мешков с монетами
так Мадрид - главный мешок в истории футбола и первым начал гонку мешков со своим Галактикос
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AC.Milan.Fan
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Гаттузо это питбультерьер, только Анчи мог его сдерживать в узде что бы он не порвал никого на тряпки, как тренара ТТХ например ☝️ ...
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FantasticFede
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
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AC.Milan.Fan
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Вспомнил как кто-то в Милане намазал ночью лицо Гаттузо зубной пастой, и потом долго лечился в больнице от нервного стресса когда Гаттузо той ночью бежал за ним что бы порвать его на тряпки ...
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Sevuska
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У Гаттузо вообще скверный характер, и проблемы возникали неоднократно в связи с этим . Такой вот он , Дженнаро .
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GuruFutbola
Ответ белошип
Если в финале будет каталонский середняк,это будет лёгкий трофей для хозяина бчк)
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corazón blanco
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Трофеи и Реал М - это синонимы, как бы не злились глорики ПСЖ и остальных раздутых мешков с монетами
Если Мадрид выиграет Суперкубок Испании, то этот трофей станет юбилейным - 100-ым в истории клуба.
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corazón blanco
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Удачи Мадриду. Будет интересно противостояние Гаттузо против своего наставника. Валенсию сейчас лихорадит, Мадрид тоже не в лучшей форме + важные игроки на травме, но я верю, что смогут показать совсем другой футбол по сравнению с матчем против жёлтой субмарины.
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