Тчуамени извинился за поход на матч НБА в Париже во время игры «Реала» в Кубке

Теги Чикаго Детройт Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Кубок Испании НБА соцсети Орельен Тчуамени Футбол

Орельен Тчуамени посетил матч НБА в Париже во время игры «Реала» в Кубке Испании.

Полузащитник, который из-за мышечной травмы не играет за «Мадрид» с 7 января, был на игре НБА между «Детройтом» и «Чикаго» (108:126), которая проходила одновременно с матчем между «Реалом» и «Вильярреалом» (3:2) в Кубке Испании.

После игры Тчуамени опубликовал твит, в котором принес извинения болельщикам и команде.

«Прошу прощения у клуба, тренерского штаба, партнеров по команде и фанатов «Мадрида» за мое присутствие на этом мероприятии в тот момент, когда мы проводили такой сложный матч в Кубке.

Я очень внимательно следил за тем, что происходило в Вильярреале, но я поступил неверно. Мне очень жаль», – написал Тчуамени.

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20 комментариев

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jonikmus
Ответ Panther Black
Зачем французы идут смотреть баскетбол?
Сборная Франции финалисты последнего Евробаскета и ОИ ,у французов фаворит будущего драфта ,про традиции я вообще молчу , интересно почему они идут смотреть баскетбол?
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Владимир Владимир
Ответ D-oh!
Что в его поступке плохого? Ему с дома нельзя выходить, если он не играет? Вот эти вот всё движения с обязанностью быть в коллективе или с коллективом тогда, когда делать этого не обязан, к добру не приводят. Наоборот человек должен отдыхать от коллектива, в котором работает, и после такого отдыха он, как правило, работает гораздо эффективнее
Я с тобой не согласен - это тебе не в офисе работать, это футбол и это Реал. Променять игру Реала на НБА - это плохое решение для работника индустрии, в которой все повязано на болельщиках. Особенно, когда ты игрок Реала.
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Red Line
Ответ D-oh!
Что в его поступке плохого? Ему с дома нельзя выходить, если он не играет? Вот эти вот всё движения с обязанностью быть в коллективе или с коллективом тогда, когда делать этого не обязан, к добру не приводят. Наоборот человек должен отдыхать от коллектива, в котором работает, и после такого отдыха он, как правило, работает гораздо эффективнее
Немного душноты.

Почему все так стали ненавидеть предлог "из"? Что случилось с ним такого, что его стали без причин заменять предлогом "с"?
Из дома, из Москвы. Не с дома, это не по-русски.
+1
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umnik3
Ответ Panther Black
Зачем французы идут смотреть баскетбол?
да, французы, вообще и сами неплохо играют в баскет.
+1
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Panther Black
Зачем французы идут смотреть баскетбол?
+1
0
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6LACK
Ответ D-oh!
Что в его поступке плохого? Ему с дома нельзя выходить, если он не играет? Вот эти вот всё движения с обязанностью быть в коллективе или с коллективом тогда, когда делать этого не обязан, к добру не приводят. Наоборот человек должен отдыхать от коллектива, в котором работает, и после такого отдыха он, как правило, работает гораздо эффективнее
Во время неудачного отрезка команды всё-таки лучше будет показывать своё единство с коллективом, как видим ни к чему хорошему поход на эту игру не привёл, раз пришлось приносить извинения
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ScorpionN***
Ответ D-oh!
Что в его поступке плохого? Ему с дома нельзя выходить, если он не играет? Вот эти вот всё движения с обязанностью быть в коллективе или с коллективом тогда, когда делать этого не обязан, к добру не приводят. Наоборот человек должен отдыхать от коллектива, в котором работает, и после такого отдыха он, как правило, работает гораздо эффективнее
Ему за это платят
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corazón blanco
Молодец, что извинился. Пора уже возвращаться в строй, не хватает команде Орельена.
+3
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WESTERN-
Футболист не имеет права отдохнуть от футбола ..... и вот приходиться извиняться
+6
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Виктор Никитин
Ответ D-oh!
Что в его поступке плохого? Ему с дома нельзя выходить, если он не играет? Вот эти вот всё движения с обязанностью быть в коллективе или с коллективом тогда, когда делать этого не обязан, к добру не приводят. Наоборот человек должен отдыхать от коллектива, в котором работает, и после такого отдыха он, как правило, работает гораздо эффективнее
поверь, у футболистов есть куча времени отдохнуть от коллектива, особенно у травмированных.. пропускать игры которые кстати не каждый день - свинство
+3
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Marcus-light
Ответ D-oh!
Что в его поступке плохого? Ему с дома нельзя выходить, если он не играет? Вот эти вот всё движения с обязанностью быть в коллективе или с коллективом тогда, когда делать этого не обязан, к добру не приводят. Наоборот человек должен отдыхать от коллектива, в котором работает, и после такого отдыха он, как правило, работает гораздо эффективнее
Это послание для дурачков, очевидно. Он же не пьяный завалился на матч, прекрасно знал когда, где, что все узнают.
+3
-1
+2
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Daff Rogers
Ответ Пирс Морган
Чет французы зачастили по баскетбольным матчам ходить)
ну так скоро их земляк будет покорять лигу)
+10
-1
+9
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D-oh!
Что в его поступке плохого?
Ему с дома нельзя выходить, если он не играет?
Вот эти вот всё движения с обязанностью быть в коллективе или с коллективом тогда, когда делать этого не обязан, к добру не приводят.
Наоборот человек должен отдыхать от коллектива, в котором работает, и после такого отдыха он, как правило, работает гораздо эффективнее
+34
-6
+28
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Мохнатый55
Камбэк крутой, безусловно.
+6
-1
+5
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Пирс Морган
Чет французы зачастили по баскетбольным матчам ходить)
+9
-1
+8
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Бехзод Арипов
Да нормально все не переживай )
+3
0
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wadwill13
А каяться его ещё не просили?
0
-1
-1
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Slavick Nemkovsky
По приглашению Погба, не иначе
0
-3
-3
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Футбол_это_жизнь
Игрок травмирован, пусть ходит на любимые игры, восстанавливается, флексит пока молодой
0
-2
-2
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evil
Комментарий удален
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DolJun
да ладно, там бейл годами в голь играл и ничего. а тут всего лишь какой-то поход на баскетбол
+2
-7
-5
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