Тчуамени извинился за поход на матч НБА в Париже во время игры «Реала» в Кубке
Орельен Тчуамени посетил матч НБА в Париже во время игры «Реала» в Кубке Испании.
Полузащитник, который из-за мышечной травмы не играет за «Мадрид» с 7 января, был на игре НБА между «Детройтом» и «Чикаго» (108:126), которая проходила одновременно с матчем между «Реалом» и «Вильярреалом» (3:2) в Кубке Испании.
После игры Тчуамени опубликовал твит, в котором принес извинения болельщикам и команде.
«Прошу прощения у клуба, тренерского штаба, партнеров по команде и фанатов «Мадрида» за мое присутствие на этом мероприятии в тот момент, когда мы проводили такой сложный матч в Кубке.
Я очень внимательно следил за тем, что происходило в Вильярреале, но я поступил неверно. Мне очень жаль», – написал Тчуамени.
Почему все так стали ненавидеть предлог "из"? Что случилось с ним такого, что его стали без причин заменять предлогом "с"?
Из дома, из Москвы. Не с дома, это не по-русски.
Ему с дома нельзя выходить, если он не играет?
Вот эти вот всё движения с обязанностью быть в коллективе или с коллективом тогда, когда делать этого не обязан, к добру не приводят.
Наоборот человек должен отдыхать от коллектива, в котором работает, и после такого отдыха он, как правило, работает гораздо эффективнее