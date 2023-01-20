Тчуамени извинился за поход на матч НБА в Париже во время игры «Реала» в Кубке

посетил матч НБА в Париже во время игры «Реала» в Кубке Испании.

Полузащитник, который из-за мышечной травмы не играет за « » с 7 января, был на игре НБА между «Детройтом» и «Чикаго» (108:126), которая проходила одновременно с матчем между «Реалом» и «Вильярреалом» (3:2) в Кубке Испании.

После игры Тчуамени опубликовал твит, в котором принес извинения болельщикам и команде.

«Прошу прощения у клуба, тренерского штаба, партнеров по команде и фанатов «Мадрида» за мое присутствие на этом мероприятии в тот момент, когда мы проводили такой сложный матч в Кубке.

Я очень внимательно следил за тем, что происходило в , но я поступил неверно. Мне очень жаль», – написал Тчуамени.