Феллер сменил Бирхоффа на посту менеджера сборной Германии
Руди Феллер стал новым менеджером сборной Германии.
Немецкий футбольный союз (DFB) назначил Феллера на эту должность после рекомендации рабочей группы, созванной президентом DFB Берндом Нойендорфом и вице-президентом Хансом-Йоахимом Ватцке. В рабочую группу входили Карл-Хайнц Румменигге, Оливер Кан, Маттиас Заммер и Оливер Минцлафф.
Феллер вступит в должность 1 февраля. Он сменит на посту менеджера Оливера Бирхоффа, который ушел из немецкой сборной после невыхода команды в плей-офф ЧМ-2022.
«После долгих лет работы в леверкузенском «Байере» я возвращаюсь туда, где я пережил замечательные времена в качестве тренера команды. Поэтому я подхожу к своей новой задаче в национальной команде с благодарностью, страстью и большой мотивацией.
Прежде всего, мы должны заложить фундамент для успешного домашнего чемпионата Европы в 2024 году при поддержке всей Германии. У нас есть игроки для этого.
Из этого множества лучших футболистов мы хотим снова сформировать единую, волевую и симпатичную национальную команду с четкой целью вернуть безоговорочную поддержку болельщиков. И прежде всего, я хочу пожелать удачи тренеру сборной Ханси Флику и его тренерскому штабу», – заявил Феллер.
Руди Феллер был главным тренером сборной Германии с 2000 по 2004 годы. С 2005 года он занимал пост спортивного директора «Байера».
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