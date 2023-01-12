Киммих о том, как пережил вылет с ЧМ-2022: «Я не провалился в яму благодаря трем своим детям»

рассказал, как пережил вылет Германии с .

Несмотря на победу над Коста-Рикой в 3-м туре группового этапа (4:2), сборная заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.

Сразу после того матча Киммих сказал: «Очень боюсь провалиться в психологическую яму. Худший день в карьере».

«Я не упал в эту яму. Думаю, это благодаря трем моим детям. Тяжело провалиться в яму, когда у тебя есть другие дела.

Мои слова после матча были сказаны на эмоциях. У нас были большие цели, и это задело меня. Потому что у тебя не будет много шансов – особенно в национальной команде.

Об этом нельзя просто забыть и поставить галочку. Тем не менее, у меня сильная мотивация вернуться. Теперь перед нами стоят другие задачи», – заявил полузащитник «Баварии».