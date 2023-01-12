Киммих о том, как пережил вылет с ЧМ-2022: «Я не провалился в яму благодаря трем своим детям»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу ЧМ-2022 Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих рассказал, как пережил вылет Германии с ЧМ-2022.

Несмотря на победу над Коста-Рикой в 3-м туре группового этапа (4:2), сборная Германии заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.

Сразу после того матча Киммих сказал: «Очень боюсь провалиться в психологическую яму. Худший день в карьере».

«Я не упал в эту яму. Думаю, это благодаря трем моим детям. Тяжело провалиться в яму, когда у тебя есть другие дела.

Мои слова после матча были сказаны на эмоциях. У нас были большие цели, и это задело меня. Потому что у тебя не будет много шансов – особенно в национальной команде.

Об этом нельзя просто забыть и поставить галочку. Тем не менее, у меня сильная мотивация вернуться. Теперь перед нами стоят другие задачи», – заявил полузащитник «Баварии».

12 комментариев

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Антимосковский
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Ответ SexyCow
Мне 31 и детей нету, да и жены нету. Кто повысит ставки ?
мне 15 жены все еще нет…. ребенок в процессе……………………….
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Валдис Пельш
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Ответ Алексей Прядко
А мне 28, и до сих пор нет детей, а тут к 27 трое, вот это бомбардир…
Приходится дзюбить
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GuruFutbola
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А друзья 🏳️‍🌈 из баварии утешили?)
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SuperCombain
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Ответ Sevuska
Ну вот , куча детей , а зачем было за ЛГБТ так рьяно выступать . Подумай о внуках .
ЛГБТ-пары могут воспользоваться суррогатным материнством или усыновить/удочерить ребенка. В чем проблема?
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kvn9
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Крепкая семья и не такое помогает пережить, впереди новые цели, нет смысла зацикливаться, тем более будущему капитану сборной.)
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h4ww7xkqkz
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Ответ SexyCow
Мне 31 и детей нету, да и жены нету. Кто повысит ставки ?
32 без жены и детей
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SexyCow
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Ответ Алексей Прядко
А мне 28, и до сих пор нет детей, а тут к 27 трое, вот это бомбардир…
Мне 31 и детей нету, да и жены нету. Кто повысит ставки ?
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Sevuska
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Ну вот , куча детей , а зачем было за ЛГБТ так рьяно выступать . Подумай о внуках .
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Барсик Юрана
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Кринж о позорном вылете с ЧМ: «Я провалился на ЧМ только из-за своих детей, клянусь своими детьми!»
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Александра Александрова
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Трое детей, а топишь за пи...ов может в этом дело ?)
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Алексей Прядко
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А мне 28, и до сих пор нет детей, а тут к 27 трое, вот это бомбардир…
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Mmzz
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27 лет, трое детей. А я благодаря вождю и одного не решаюсь завести. Да сбудутся наши новогодние желания!
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