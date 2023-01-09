Мюллер не уйдет из сборной Германии: «Пока я являюсь профессиональным футболистом, я всегда буду доступен»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Ханс-Дитер Флик Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер решил не уходить из сборной Германии.

«Я был взволнован после игры [c Коста-Рикой на ЧМ-2022], это был грустный момент. Я подумал и обменялся мыслями с Ханси Фликом. Пока я являюсь профессиональным футболистом, я всегда буду доступен для сборной.

Тренер должен решить, когда и как. Цель состоит в том, чтобы снова добиться успеха. У Ханси есть много вариантов в атаке. Я очень расслаблен, но всегда буду рядом, когда понадоблюсь тренеру», – сказал полузащитник «Баварии».

Мюллер выступает за сборную Германии с 2010 года. За национальную команду он провел 121 матч и забил 44 гола.

Мюллер после 4:2 с Коста-Рикой: «Если это моя последняя игра за Германию, то я получил удовольствие. Я всегда старался оставить сердце на поле»

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16 комментариев

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travelodessa
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Жаль, что Мюллер провалил чемпионат мира, была надежда, что сможет побить рекорд Клозе. Вряд ли дотянет до 2026 в сборной. Но все равно удачи, легенда Бундестим
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travelodessa
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Ответ MagicWithoutBorders
Уходить смысла нет. Тренер решает кто ему нужен, а кто нет. Те кто заявляли об уходе частенько возвращались потом…
Есть пример Тони Крооса, который завершил карьеру не смотря на то, что нужен тренеру и сборной. Просто некоторые ведут себя как капризные дети, торгуясь своим выступлением в сборной
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Михаэль Баллак
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Ответ Владимир Владимирович
Не поздновато ли начал в сборной ? 2010 год, хотя не знаю сколько ему тогда было, но думаю больше 20-ти точно было
20 лет было.Еще не исполнилось тогда ему 21.Он родился 13 сентября 1989 года
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Boni Jek
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Мюллер если быть обьективным ,не тот уже
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Раиль Махмудов
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В 10 году думал побьет рекорд Клозе(
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Человек1991
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Дзюба : пока я всё таки какой никакой но футболист , буду доступен . ))
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Владимир Владимирович
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Не поздновато ли начал в сборной ? 2010 год, хотя не знаю сколько ему тогда было, но думаю больше 20-ти точно было
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LLiriKK
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Только вперед ногами. Как и Нойер.
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corazón blanco
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Ответ Arman FCSM
Ещё совсем казалось бы недавно этот юнец ворвался в мировой футбол, фееря на ЧМ в Африке, а сейчас он уже ветеран сборной. Мюллер - душа и легенда сборной Германии
Плюс ко всему еще и легенда Баварии. Один из лучших полузащитников последнего десятиления, но не настолько медийно раскручен, как остальные. Поэтому многие его недооценивают.
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Фан Рубина
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Как уйти, когда играть некому?
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Жечка Дырова
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На последних крупных турнирах был сам не свой, надеюсь на Евро 2024 зажжёт
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j30
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У Ханси есть много вариантов в атаке........ , о каких вариантах он говорит? в стране нету ни одного нормального нападающего ,
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Arman FCSM
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Ещё совсем казалось бы недавно этот юнец ворвался в мировой футбол, фееря на ЧМ в Африке, а сейчас он уже ветеран сборной. Мюллер - душа и легенда сборной Германии
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Spaten
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Флик: а вас Мюллер, я попрошу остаться!
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ColonelKurtz
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Даже если не позовут
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MagicWithoutBorders
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Уходить смысла нет. Тренер решает кто ему нужен, а кто нет.
Те кто заявляли об уходе частенько возвращались потом…
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