Мюллер не уйдет из сборной Германии: «Пока я являюсь профессиональным футболистом, я всегда буду доступен»

Томас Мюллер решил не уходить из сборной Германии.

«Я был взволнован после игры [c Коста-Рикой на ЧМ-2022], это был грустный момент. Я подумал и обменялся мыслями с Ханси Фликом. Пока я являюсь профессиональным футболистом, я всегда буду доступен для сборной.

Тренер должен решить, когда и как. Цель состоит в том, чтобы снова добиться успеха. У Ханси есть много вариантов в атаке. Я очень расслаблен, но всегда буду рядом, когда понадоблюсь тренеру», – сказал полузащитник «Баварии».

Мюллер выступает за сборную Германии с 2010 года. За национальную команду он провел 121 матч и забил 44 гола.

Мюллер после 4:2 с Коста-Рикой: «Если это моя последняя игра за Германию, то я получил удовольствие. Я всегда старался оставить сердце на поле»