Руслан Малиновский: «Мбаппе – игрок мирового класса, а Месси – это Месси. Еще не играл против него, будет интересно»

поделился ожиданиями от предстоящего матча против «ПСЖ».

«На домашнюю игру с «ПСЖ», бесспорно, будет особенный настрой. Это, бесспорно, будет очень серьезная битва.

Против Мбаппе я уже играл в составе «Аталанты». Это футболист мирового класса. А Месси – это Месси. Против него я еще не играл. Будет очень интересно», – сказал новичок « » в интервью Football.ua.

«Марсель» дома сыграет с « » в конце февраля.