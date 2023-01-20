Руслан Малиновский: «Мбаппе – игрок мирового класса, а Месси – это Месси. Еще не играл против него, будет интересно»
Руслан Малиновский поделился ожиданиями от предстоящего матча против «ПСЖ».
«На домашнюю игру с «ПСЖ», бесспорно, будет особенный настрой. Это, бесспорно, будет очень серьезная битва.
Против Мбаппе я уже играл в составе «Аталанты». Это футболист мирового класса. А Месси – это Месси. Против него я еще не играл. Будет очень интересно», – сказал новичок «Марселя» в интервью Football.ua.
«Марсель» дома сыграет с «ПСЖ» в конце февраля.
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