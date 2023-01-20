Руслан Малиновский: «Мбаппе – игрок мирового класса, а Месси – это Месси. Еще не играл против него, будет интересно»

Теги Марсель ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Руслан Малиновский Килиан Мбаппе Футбол

Руслан Малиновский поделился ожиданиями от предстоящего матча против «ПСЖ».

«На домашнюю игру с «ПСЖ», бесспорно, будет особенный настрой. Это, бесспорно, будет очень серьезная битва.

Против Мбаппе я уже играл в составе «Аталанты». Это футболист мирового класса. А Месси – это Месси. Против него я еще не играл. Будет очень интересно», – сказал новичок «Марселя» в интервью Football.ua.

«Марсель» дома сыграет с «ПСЖ» в конце февраля.

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2 комментария

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D-oh!
Бесспорно Месси это Месси, бесспорно, Малиновский это Малиновский, а вот удастся ли последнему сыграть спервым, это уже спорно
+1
0
+1
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Барсик Юрана
Месси
Марадона
Пеле
+1
-1
0
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