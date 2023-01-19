«Месси никогда не превзойдет Марадону и Пеле. Мбаппе – лучший в мире». Экс-вратарь Аргентины Гатти о Лео
Экс-вратарь сборной Аргентины Уго Гатти оценил статус Лионеля Месси после победы на ЧМ.
«Месси провел сравнительно хороший чемпионат мира, но он никогда не превзойдет Марадону. Никто не обойдет Пеле, а здесь, в Аргентине, никто не превзойдет Марадону.
Ди Мария был феноменален, но никто ничего об этом не говорит. Для меня Мбаппе – лучший игрок мира», – сказал Гатти в эфире El Chiringuto.
Месси забил 7 голов (4 – с пенальти) и сделал 3 результативные передачи в 7 матчах чемпионата мира. Он был признан лучшим игроком турнира.
«Эмилиано был важнее Месси и решил исход ЧМ-2022. Роль Лео не была основной». Экс-вратарь Аргентины Гатти о сборной
Но мир не без урода.
Но то, что после окончания карьеры он часто делал провокационные заявления и высказывал огульный хейт в адрес Месси, это факт
Но здесь чушь сморозил чел, прям в традициях местных баталий выдал фразу
Старческий маразм добавился к отсутствию ума.
Зачем такой чушь комментировать?
Уважайте себя!
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хотя что говорить, для него и Эмилиано Мартинес лучше играет в сборной чем Месси.. ну подумаешь, забил на ЧМ 7 мячей.. пфф, фигня
За Месси говорят не личные мнения людей и пристрастия в отличие от всех других случаев, а результаты: такого абсолюта в футболе никто никогда не достигал. Он просто перекрыл всё что можно начиная от командных титулов заканчивая личными наградами. Слова тут излишни.
#мыгатты...
😅😅😅