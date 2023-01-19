«Месси никогда не превзойдет Марадону и Пеле. Мбаппе – лучший в мире». Экс-вратарь Аргентины Гатти о Лео

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Пеле Уго Гатти ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Экс-вратарь сборной Аргентины Уго Гатти оценил статус Лионеля Месси после победы на ЧМ.

«Месси провел сравнительно хороший чемпионат мира, но он никогда не превзойдет Марадону. Никто не обойдет Пеле, а здесь, в Аргентине, никто не превзойдет Марадону.

Ди Мария был феноменален, но никто ничего об этом не говорит. Для меня Мбаппе – лучший игрок мира», – сказал Гатти в эфире El Chiringuto.

Месси забил 7 голов (4 – с пенальти) и сделал 3 результативные передачи в 7 матчах чемпионата мира. Он был признан лучшим игроком турнира.

«Эмилиано был важнее Месси и решил исход ЧМ-2022. Роль Лео не была основной». Экс-вратарь Аргентины Гатти о сборной

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58 комментариев

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banchik1
Ну здравствуй, аргентинский Кавазашвили!
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Caterina
Ответ AnMe
Ну я же говорил 😁 просто зависть. Сейчас накидывает жестко, чтобы принизить заслуги Лео и привлечь внимание. Вот вам и земляки. Тяжело смириться, когда внимание отдают другому, а не тебе.
Вообще-то земляки на руках его готовы носить.
Но мир не без урода.
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teddy10
Странно говорить о Гатти "какой-то ноунейм". Он рекордсмен чемпионатов Аргентины по количеству матчей и признан одним из лучших вратрей Аргентины в 20 веке.
Но то, что после окончания карьеры он часто делал провокационные заявления и высказывал огульный хейт в адрес Месси, это факт
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Пирс Морган
Вот я все равно не пойму, в чем Месси, по мнению аргентинцев, не превзошел Марадону, да во всем превзошел
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ЖУЛИК
Пуканы разовраны🤣🤣🤣
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Мохнатый55
Ответ Fan of Sport
А собственно что нужно сделать игроку, чтобы превзойти Пеле и Марадону? Может взять ЛЧ, так у Месси 4 ЛЧ, просили трофей со сборной, взял Кубок Америки в прошлом сезоне, может ЗМ, у Месси их 7, (больше , чем всех действующих игроков топ 5 лиг вместе взятых), может нужно быть 1 по результативным действиям (гол+пас), так и в этом Месси на первом месте, ну и наконец ЧМ, хотя Месси всё таки ЧМ тоже взял, став лучшим игроком этого ЧМ, в общем угодить хейтерам никогда нельзя.
Месси свой кофе создал? Нет. Наркотики принимал? Случаи неизвестны. По журналистам стрелял из винтовки? Тоже нет. Ну куда уж ему до Пеле и Марадоны.
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King_X
На той ветке защищал его коммент
Но здесь чушь сморозил чел, прям в традициях местных баталий выдал фразу
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Mamontilo
неплохая заявка на интервью Пирсу Моргану
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AnMe
Ответ Pavel Fedorov
«Каждый раз, когда Месси не играет, «Барса» побеждает». Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти о Лео «Я бы посадил Месси в запас на месте Сетьена». Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти о Лео Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «Месси сейчас не феномен. Он ходит по полю пешком и портит свою команду» Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «Месси не видно в больших играх. Он выглядит как экс-футболист» Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «Месси не входит в высший эшелон игроков, что я видел. Даже Роналдиньо был сильнее»
Чисто хейтер со спортсру. А ему блин под 80 :/
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Belfast Boy
сплотная школота в комментах, которые кроме роналду и месси никого не видели. кроме них двоих были великие игроки ничуть не хуже
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AnMe
Если перейти на его имя и посмотреть, что говорит, то можно подумать, что это школьник, который хейтит Месси. Кто угодно, но только не Лео. Еще и вратарей критикует, как Касильяса. ( я бы на месте реалских болел такое не простил, хоть и фанат барсы, но Икер для меня легенда).
Старческий маразм добавился к отсутствию ума.
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Оливер Кан удаляет Роберту
А вот и порядочный арг))
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White Bone
Черепашка только начинает свою карьеру, никто не знает что будет через 3-5 лет, Месси уже вошел в историю , считать Мбаппе лучшим игроком в мире как минимум рано.
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Я Гражданин Мира
Ответ Сэйлор Мун
Ладно еще Марадона и Пеле... возможно Эусебио и Баджо ибо парни умели на поле как минимум не меньше чем Месси, но Мбаппе... ? тут у мужика видимо реально крыша протекла от хейта.
Я считаю он не заслуживает вашу мнение
Зачем такой чушь комментировать?
Уважайте себя!
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гель кристины
Ответ Игорь Климов
Так ещё и сёстры Авейру есть!
сестры Роналду не обязаны быть объективными, на то они и сестры
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Pavel Fedorov
«Каждый раз, когда Месси не играет, «Барса» побеждает». Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти о Лео

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rigobersong
🚑🚑🚑
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Ramin Mamedov
Ди Мария сыграл за весь плей-офф 70 минут (из 420 возможных), получил достаточно много положительных отзывов за свою игру в финале, а он жалуется, что про ди Марию никто не говорит...

хотя что говорить, для него и Эмилиано Мартинес лучше играет в сборной чем Месси.. ну подумаешь, забил на ЧМ 7 мячей.. пфф, фигня
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Heisenberg
Последователь Пирса Моргана. Говорить какую-то чушь без какой-либо аргументации👍
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Сергей Котов
Во первых это кто такой? С таким же успехом и мой сосед дядя Вася может высказываться.. Во вторых ди мария провёл удачно только 60 минут в финале.. Это за весь ЧМ.. В третьих было бы хорошо проверить этого чувака на относительно хорошие заболевания нервной и психической систем..
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Экспертное мнение
Гаття после 0+0 в плей-офф ЧМ тоже бросил своего Криша и переключился на других в лучших традициях секты "лишь бы не Месси")

За Месси говорят не личные мнения людей и пристрастия в отличие от всех других случаев, а результаты: такого абсолюта в футболе никто никогда не достигал. Он просто перекрыл всё что можно начиная от командных титулов заканчивая личными наградами. Слова тут излишни.
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Я Гражданин Мира
Ответ Рустам Атаев
Верно ++
Уважаемый брат!!!
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Lionel Van Damme
Ахахах. Сравнительно хороший, ахаха. Ди Мария был феноменален)) где на банке?))
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Barsa! bolshe chem klub
Кришнаиты запускают хештеги

#мыгатты...

😅😅😅
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Рустам Атаев
Ответ Barsa! bolshe chem klub
При том вместе взятых
100%++
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