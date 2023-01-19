«Месси никогда не превзойдет Марадону и Пеле. Мбаппе – лучший в мире». Экс-вратарь Аргентины Гатти о Лео

Экс-вратарь сборной Аргентины Уго Гатти оценил статус после победы на ЧМ.

«Месси провел сравнительно хороший чемпионат мира, но он никогда не превзойдет Марадону. Никто не обойдет , а здесь, в Аргентине, никто не превзойдет .

Ди Мария был феноменален, но никто ничего об этом не говорит. Для меня – лучший игрок мира», – сказал Гатти в эфире El Chiringuto.

Месси забил 7 голов (4 – с пенальти) и сделал 3 результативные передачи в 7 матчах чемпионата мира. Он был признан лучшим игроком турнира.

«Эмилиано был важнее Месси и решил исход ЧМ-2022. Роль Лео не была основной». Экс-вратарь Аргентины Гатти о сборной