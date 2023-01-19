Месси, Неймар, Мбаппе, Рамос и Навас – в старте «ПСЖ» на матч против звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

Форвард Лионель Месси попал в состав «ПСЖ» на игру против звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».

Аргентинец с первой минуты начнет товарищескую игру, которая стартует в 20:00 по московскому времени.

Также главный тренер парижан Кристоф Гальтье выпустит следующих футболистов:

Вратарь: ;

Защитники: , Маркиньос, , Хуан Бернат;

Полузащитники: Фабиан Руис, Карлос Солер, Ренату Саншеш;

Нападающие: , Лионель Месси, .

Товарищеский матч. Месси с «ПСЖ» против Роналду и звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»