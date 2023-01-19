Месси, Неймар, Мбаппе, Рамос и Навас – в старте «ПСЖ» на матч против звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Кристоф Гальтье Кейлор Навас Маркиньос Хуан Бернат Ренату Саншеш Килиан Мбаппе Фабиан Руис Ашраф Хакими Карлос Солер Футбол

Форвард Лионель Месси попал в состав «ПСЖ» на игру против звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».

Аргентинец с первой минуты начнет товарищескую игру, которая стартует в 20:00 по московскому времени.

Также главный тренер парижан Кристоф Гальтье выпустит следующих футболистов:

Вратарь: Кейлор Навас;

Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос, Серхио Рамос, Хуан Бернат;

Полузащитники: Фабиан Руис, Карлос Солер, Ренату Саншеш;

Нападающие: Неймар, Лионель Месси, Килиан Мбаппе.

Товарищеский матч. Месси с «ПСЖ» против Роналду и звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Криптонит
Добавили 3 минуты забил на 5 минуте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chouchou
Ответ Игорь Климов
Мяч сам влетел в ворота после паса?
с такого паса любой бы забил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
м м
Так радуется, как будто... Он даже в МЮ так не всегда радовался...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Buba
Родная пенка для Кринжа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
м м
Я же говорил, что Рональду забьет...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
м м
Кто бы сомневался...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
м м
Пенальти:))))))))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ chouchou
классный пас Неймара - это мастер класс
Мяч сам влетел в ворота после паса?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
м м
Навас вырубил Криштиану, хук правой в челюсть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chouchou
Ответ Игорь Климов
Классный гол Месси с передачи Неймара - это мастер-класс для Кринжа7.
классный пас Неймара - это мастер класс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ Alexandr Donskoy
Тоже смотришь?по какому каналу?я по Persian Sport
Я смотрю по "bein sports 2".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
м м
Мбаппе забил... Из офсайда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Donskoy
Ответ Игорь Климов
Анкара Месси!
Тоже смотришь?по какому каналу?я по Persian Sport
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Donskoy
Ответ Игорь Климов
Анкара Месси!
Да да))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ногабога
Избиение младенцев какое-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
м м
Лебединая песня Рональдо. Никто ведь не будет смотреть арабский чемпионат... Сегодня точно забьет, такая договоренность есть :))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Это Португалец7 уже едва успевает бегать за игроками ПСЖ, а техники вообще ноль.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
хавбек+
Ронька мог сравнивать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón
Этот матч - настоящий показательный троллинг-унижение Рональду. Как он мог согласиться на такое?
Самовлюблённость и вселенский нарциссизм совсем глаза застили?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Donskoy
Ответ Человек1991
Хахахаха)) это очень смешно) смотрю ржу) целая церемония открытия матча, шейхи за руки вывели Хелайфи и какого то индуса актёра в возрасте, забыл как его звать, и этот индус первым со всеми футболистами пошёл здороваться на поле, и он Месси чёто там пол минуты говорил хахаха)) Месси Мбаппе Неймар стоят ржут) думаю его имя как и я никто не вспомнил, а вообще думаю его никто и не знал из ПСЖ. )) Роналду радостный весь подкрашенный припудренный хахахаха) первый матч в аравии , а уже капитан лучших игроков Эр Рияда, хотя ни разу не играл.))
Да известный индийский актёр кстати у них
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Donskoy
Ответ Spb_fan
А где смотрите?
Я например Persuana Sports открытый канал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек1991
Хахахаха)) это очень смешно) смотрю ржу) целая церемония открытия матча, шейхи за руки вывели Хелайфи и какого то индуса актёра в возрасте, забыл как его звать, и этот индус первым со всеми футболистами пошёл здороваться на поле, и он Месси чёто там пол минуты говорил хахаха)) Месси Мбаппе Неймар стоят ржут) думаю его имя как и я никто не вспомнил, а вообще думаю его никто и не знал из ПСЖ. )) Роналду радостный весь подкрашенный припудренный хахахаха) первый матч в аравии , а уже капитан лучших игроков Эр Рияда, хотя ни разу не играл.))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ Alexandr Donskoy
Стадион кричал *Месси Месси Месси
Анкара Месси!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ Spb_fan
А где смотрите?
Я дома смотрю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Donskoy
Стадион кричал *Месси Месси Месси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий