Месси, Неймар, Мбаппе, Рамос и Навас – в старте «ПСЖ» на матч против звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»
Форвард Лионель Месси попал в состав «ПСЖ» на игру против звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».
Аргентинец с первой минуты начнет товарищескую игру, которая стартует в 20:00 по московскому времени.
Также главный тренер парижан Кристоф Гальтье выпустит следующих футболистов:
Вратарь: Кейлор Навас;
Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос, Серхио Рамос, Хуан Бернат;
Полузащитники: Фабиан Руис, Карлос Солер, Ренату Саншеш;
Нападающие: Неймар, Лионель Месси, Килиан Мбаппе.
Товарищеский матч. Месси с «ПСЖ» против Роналду и звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»
Самовлюблённость и вселенский нарциссизм совсем глаза застили?)