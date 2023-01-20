Пеп про 4:2 с «Тоттенхэмом»: «Ман Сити» повезло. Нам не хватает мужества, страсти, огня – не узнаю свою команду. Еще и фанаты молчат 45 минут»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал болельщики Тоттенхэм Пеп Гвардиола Этихад Стэдиум Футбол

Пеп Гвардиола прокомментировал волевую победу над «Тоттенхэмом» (4:2).

«[Не хватает] мужества, страсти, огня, желания победить с первой минуты. То же самое с болельщиками, они молчат 45 минут. Я хочу вернуть своих фанатов.

У нас есть соперник в лице «Арсенала», у которого есть преимущество. Они два десятилетия не выигрывали Премьер-лигу. Я не узнаю свою команду, у них [раньше] была страсть и желание бежать.

Мы далеки от той команды, которая была у нас в предыдущие сезоны. Вы думаете, что такие камбэки будут происходить каждый раз? Нет, не будут.

Сегодня нам повезло. Если мы хотим что-то выиграть или соревноваться, но будем жаловаться, жаловаться, жаловаться, никаких шансов, что мы что-то выиграем», – сказал Гвардиола.

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15 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Goofts
Похоже на правду, поэтому Пеп добавил второго форварда на игру, и Альварес внёс непредсказуемость, и не могу не отметить, этот паренёк сделал больше отборов и перехватов, чем некоторые защитник, поставил бы ему за игру 9.0
Да, в перспективе это один из самых универсальных нападающих мира, хотя уже сейчас показывает класс. А уж как он рвал на ЧМ-одно удовольствие☺️
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Mikel Dominator Arteta
У sosити разве есть фанаты? Ты тренируешь не оригинальный Манчестер, а игрушку шейхов. Очнись, лысый.
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Goofts
Ответ Кукич
Все таки форвард типажа Холланда в системе Пепа сильно упрощает игру, делает примитивной и предсказуемой.
Похоже на правду, поэтому Пеп добавил второго форварда на игру, и Альварес внёс непредсказуемость, и не могу не отметить, этот паренёк сделал больше отборов и перехватов, чем некоторые защитник, поставил бы ему за игру 9.0
+3
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+3
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Человек_Легенда
ЛЧ все равно опять не возьмут)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
На самом деле очень любопытно! Вот ты на вершине славы, вврываешь чемпионский титул, все тебя боготворят!..и вот уже пол года после, ты теряешь нити и тебя уже никто ни во что не ставит...сущность человеческая! Мерзотнее толпы нету ничего!
С незапамятных времён это ещё идёт: "Nihil est incertus vulgo."/"Нет ничего более непостоянного, чем толпа."🤷‍♂️
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Кукич
Холланд не хотелка Пепа, а желание Мансура Бен Зайеда.
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#SharkTeam
Команда Акул может просто надкусить соперника и тот постепенно истечет кровью к финишу и будет сожран.
Тот же ливер не даст соврать
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Кукич
Все таки форвард типажа Холланда в системе Пепа сильно упрощает игру, делает примитивной и предсказуемой.
+2
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jane gunn
Пеп, зарешай пожалуйста в ЛЧ, пора уже выиграть кубок
А АПЛ оставь Арсеналу
+3
0
+3
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
На самом деле очень любопытно! Вот ты на вершине славы, вврываешь чемпионский титул, все тебя боготворят!..и вот уже пол года после, ты теряешь нити и тебя уже никто ни во что не ставит...сущность человеческая! Мерзотнее толпы нету ничего!
+15
0
+15
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zzzeeerrrooo
Ответ Artem Vuatkin
Интересно про фанатов. Смело, в какой-то степени. Первый тайм и правда как в театре сидели, судя по трансляции)
приучил он их к победам в апл
+3
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+3
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jordy
Всё по делу сказал.
На второй тайм вышли с горящими глазами и игра пошла совсем по другому сценарию.
Да, в каком-то смысле повезло забить 2 быстрых гола, но с настроем бороться за каждый эпизод реально перевернули игру.
Вот такой Сити мне нравится.
Надеюсь, что этот второй тайм добавит уверенности в себе игрокам Сити на вторую половину сезона.
+2
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llolishe
Ответ Artem Vuatkin
Интересно про фанатов. Смело, в какой-то степени. Первый тайм и правда как в театре сидели, судя по трансляции)
Пип наивно полагает, что большинство людей из Манчестера болеет за Сити))
+1
-4
-3
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Under
Ответ Artem Vuatkin
Интересно про фанатов. Смело, в какой-то степени. Первый тайм и правда как в театре сидели, судя по трансляции)
Как на эмптихаде =)
+2
-4
-2
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Artem Vuatkin
Интересно про фанатов. Смело, в какой-то степени. Первый тайм и правда как в театре сидели, судя по трансляции)
+7
-1
+6
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