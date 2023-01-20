Пеп про 4:2 с «Тоттенхэмом»: «Ман Сити» повезло. Нам не хватает мужества, страсти, огня – не узнаю свою команду. Еще и фанаты молчат 45 минут»
Пеп Гвардиола прокомментировал волевую победу над «Тоттенхэмом» (4:2).
«[Не хватает] мужества, страсти, огня, желания победить с первой минуты. То же самое с болельщиками, они молчат 45 минут. Я хочу вернуть своих фанатов.
У нас есть соперник в лице «Арсенала», у которого есть преимущество. Они два десятилетия не выигрывали Премьер-лигу. Я не узнаю свою команду, у них [раньше] была страсть и желание бежать.
Мы далеки от той команды, которая была у нас в предыдущие сезоны. Вы думаете, что такие камбэки будут происходить каждый раз? Нет, не будут.
Сегодня нам повезло. Если мы хотим что-то выиграть или соревноваться, но будем жаловаться, жаловаться, жаловаться, никаких шансов, что мы что-то выиграем», – сказал Гвардиола.
Тот же ливер не даст соврать
А АПЛ оставь Арсеналу
На второй тайм вышли с горящими глазами и игра пошла совсем по другому сценарию.
Да, в каком-то смысле повезло забить 2 быстрых гола, но с настроем бороться за каждый эпизод реально перевернули игру.
Вот такой Сити мне нравится.
Надеюсь, что этот второй тайм добавит уверенности в себе игрокам Сити на вторую половину сезона.