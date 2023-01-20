Пеп про 4:2 с «Тоттенхэмом»: «Ман Сити» повезло. Нам не хватает мужества, страсти, огня – не узнаю свою команду. Еще и фанаты молчат 45 минут»

прокомментировал волевую победу над « » (4:2).

«[Не хватает] мужества, страсти, огня, желания победить с первой минуты. То же самое с болельщиками, они молчат 45 минут. Я хочу вернуть своих фанатов.

У нас есть соперник в лице «Арсенала», у которого есть преимущество. Они два десятилетия не выигрывали Премьер-лигу. Я не узнаю свою команду, у них [раньше] была страсть и желание бежать.

Мы далеки от той команды, которая была у нас в предыдущие сезоны. Вы думаете, что такие камбэки будут происходить каждый раз? Нет, не будут.

Сегодня нам повезло. Если мы хотим что-то выиграть или соревноваться, но будем жаловаться, жаловаться, жаловаться, никаких шансов, что мы что-то выиграем», – сказал Гвардиола.