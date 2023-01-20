У Холанда 22 гола в сезоне АПЛ. При Гвардиоле никто не забивал больше в английской лиге

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Самюэль Это′О Лионель Месси Пеп Гвардиола Роберт Левандовски Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 22 гола в 18 матчах АПЛ.

При Пепе Гвардиоле никто не забивал большей мечей за один сезон в английской лиге.

Только Лионель Месси, Самюэль Это′О и Роберт Левандовски забивали больше за один сезон в высшей лиге под руководством Гвардиолы.

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23 комментария

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zzzeeerrrooo
Ответ llolishe
2 миллиарда потратил на один финал ЛЧ с Сити и то они не должны были играть в ЛЧ в том сезона из-за нарушений ФФП)Браво)
в АПЛ призовые больше чем в ЛЧ
а у него АПЛ на первом месте , не раз это говорил
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Тохир Анваров
Ответ onsigne
Поправьте "большей мечей", не позорьтесь
Мы на спортсе привыкли к таким ляпам
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llolishe
Где был Холланд против Ливерпуля и в манчестерском дерби?
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llolishe
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Думал портовые глоры ушли в тридцатилетнюю спячку, а нет один ещё гуляет тут
Ливерпуль самый титулованный клуб Англии

Манчестер Сити-сами придумайте что это за клуб
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llolishe
Ответ Yas 13
Все-таки Пеп-тренер с большой буквы. Игроки провалили первый тайм, пропустив 2 гола в раздевалку. Казалось бы, надо что-то менять, что-то ещё раз придумывать. Но нет. Он оставил те же 4-4-2. Он верил в игроков, команду, свою игру. И они сыграли. Они сделали это. Быстрые голы взбодрили игру и настрой. Даже КДБ не нужен был.
2 миллиарда потратил на один финал ЛЧ с Сити и то они не должны были играть в ЛЧ в том сезона из-за нарушений ФФП)Браво)
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-3
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sp.msk.86
Мне кажется Конте Холланд подошел бы очень хорошо)
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Oleg
Ответ corazón blanco
Монстр - сделал это за первый круг, при том что его пушка молчала три матча. Статистика просто космос.
Вы матч то с этим монстром смотрели?)))
Пеп может в ЛЧ пролететь, если вся игра будет на этого монстра и его запоротые моменты.
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Максим Яблонский
Ответ llolishe
Какая разница если он будет смотреть как Эдегор поднимает кубок АПЛ?
Еще две очных встречи, это плюс-минус шесть очков.
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Yas 13
Все-таки Пеп-тренер с большой буквы. Игроки провалили первый тайм, пропустив 2 гола в раздевалку. Казалось бы, надо что-то менять, что-то ещё раз придумывать. Но нет. Он оставил те же 4-4-2. Он верил в игроков, команду, свою игру. И они сыграли. Они сделали это. Быстрые голы взбодрили игру и настрой. Даже КДБ не нужен был.
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Buba
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
портовых мучает вопрос, нуньес или всё таки холланд
Замыкающее норвежское полено интересно только пластиковым 😎
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Максим Яблонский
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
портовых мучает вопрос, нуньес или всё таки холланд
Вопрос интересный и однозначного ответа на него нет. Нуньес сильно лучше Холанда в обыгрышах с партнерами, тут последний деревянный по меркам топ уровня, открываются, считай, одинаково здорово и скорость сумасшедшая, поэтому моментов куча у обоих. Реализация Холанда элитная, Нуньеса пока кошмар, ушедший народ на мемы.
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Вазген, друг Мхитаряна.
Думал портовые глоры ушли в тридцатилетнюю спячку, а нет один ещё гуляет тут
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llolishe
Забить гол ни в чего нерешающем матче-Холланд тут

Пропасть на поле в решающем матче сборной против Турции-Холланд тоже тут)
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Максим Яблонский
Ответ МСД
Распиаренный Холанд ничего сегодня не показал против Тотенхема. Угрохал кучу моментов и забил гол в пустые ворота с двух метров. А игру сдел Марез.
Забил гол и внес в копилку победы вклад. Какую еще кучу? Пара моментов, и то не стопроцентных.
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МСД
Ответ Александр Воронин
Холанд это реально машина. Сочетание отличных физических данных от природы с замечательной координацией и работе с мячом. Редко когда природа дает все это в одном человеке. Условный Мбаппе хорош, но он не так одарен физикой от природы. У Холанда природная атлетичность идеально подходит под английский футбол.
Холанд и рядом не стоит с Мбапе. Мощь и машина это Мбапе, а Холанд это просто замыкатель.
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llolishe
Какая разница если он будет смотреть как Эдегор поднимает кубок АПЛ?
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Вазген, друг Мхитаряна.
портовых мучает вопрос, нуньес или всё таки холланд
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МСД
Распиаренный Холанд ничего сегодня не показал против Тотенхема. Угрохал кучу моментов и забил гол в пустые ворота с двух метров. А игру сдел Марез.
+5
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+4
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Александр Воронин
Холанд это реально машина. Сочетание отличных физических данных от природы с замечательной координацией и работе с мячом. Редко когда природа дает все это в одном человеке. Условный Мбаппе хорош, но он не так одарен физикой от природы. У Холанда природная атлетичность идеально подходит под английский футбол.
+1
-1
0
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Hunter Hunter
Ответ onsigne
Поправьте "большей мечей", не позорьтесь
Больше мечетей!!!
+4
-1
+3
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onsigne
Поправьте "большей мечей", не позорьтесь
+21
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+21
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corazón blanco
Монстр - сделал это за первый круг, при том что его пушка молчала три матча. Статистика просто космос.
+11
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rigobersong
Причем Месси, Левандовски, Мюллер, Манджукич и многие другие именно при Пепе проводили свои самые результативные сезоны в карьере:) Он всегда ценил тех кто пашет на поле, и даже Манджукич у него был боевой единицей, потому чтл гений Пепа в том, что он может адаптироваться под сильнейшие качества своих игроков и всегда было смешно читать, а что он с Холандом в составе делать будет:) Люди просто не следят за карьерой тренера, а мыслят шаблонно, читая всякие бредни в комментариях, а не смотря на поле:)
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