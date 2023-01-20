У Холанда 22 гола в сезоне АПЛ. При Гвардиоле никто не забивал больше в английской лиге
Эрлинг Холанд забил 22 гола в 18 матчах АПЛ.
При Пепе Гвардиоле никто не забивал большей мечей за один сезон в английской лиге.
Только Лионель Месси, Самюэль Это′О и Роберт Левандовски забивали больше за один сезон в высшей лиге под руководством Гвардиолы.
а у него АПЛ на первом месте , не раз это говорил
Манчестер Сити-сами придумайте что это за клуб
Пеп может в ЛЧ пролететь, если вся игра будет на этого монстра и его запоротые моменты.
Пропасть на поле в решающем матче сборной против Турции-Холланд тоже тут)