Гвардиола о «Сити»: «Люди удивляются, что мы не лидируем, но так случается. Я ответственен за то, чтобы улучшить игру команды»

прокомментировал положение «Манчестер Сити» в турнирной таблице .

«Горожане» идут на 2-м месте, набрав 39 очков, и отстают от « » на 8 очков.

«Люди удивляются, что «Сити» не лидирует в лиге, но так случается. Есть команда, которая до сих пор шла фантастически, и это не проблема. Принято считать, что другая команда лучше, но что мы должны делать?

Единственный способ – не ждать, что произойдет с ними, попытаться выигрывать свои матчи и играть еще лучше. Я не думаю, что дело в менталитете – в игре против «Юнайтед» и предыдущем матче против «Челси» мы справились очень и очень хорошо.

Мы всегда верили. Когда мы проигрываем, всегда начинаются разговоры про то, что мы не можем бегать, про наш менталитет или про то, что борьбы не будет. Но, возможно, есть тактическая причина, по которой я не справился. Я должен найти что-то, что поможет команде стать лучше, потому что это моя ответственность.

Я хочу бороться за все титулы и Премьер-лигу. Осталось [набрать еще] 60 очков, и у всех впереди еще много трудных матчей. Мы намерены бороться, но мы можем проиграть», – сказал главный тренер « ».