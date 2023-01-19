Гвардиола о «Сити»: «Люди удивляются, что мы не лидируем, но так случается. Я ответственен за то, чтобы улучшить игру команды»
Пеп Гвардиола прокомментировал положение «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ.
«Горожане» идут на 2-м месте, набрав 39 очков, и отстают от «Арсенала» на 8 очков.
«Люди удивляются, что «Сити» не лидирует в лиге, но так случается. Есть команда, которая до сих пор шла фантастически, и это не проблема. Принято считать, что другая команда лучше, но что мы должны делать?
Единственный способ – не ждать, что произойдет с ними, попытаться выигрывать свои матчи и играть еще лучше. Я не думаю, что дело в менталитете – в игре против «Юнайтед» и предыдущем матче против «Челси» мы справились очень и очень хорошо.
Мы всегда верили. Когда мы проигрываем, всегда начинаются разговоры про то, что мы не можем бегать, про наш менталитет или про то, что борьбы не будет. Но, возможно, есть тактическая причина, по которой я не справился. Я должен найти что-то, что поможет команде стать лучше, потому что это моя ответственность.
Я хочу бороться за все титулы и Премьер-лигу. Осталось [набрать еще] 60 очков, и у всех впереди еще много трудных матчей. Мы намерены бороться, но мы можем проиграть», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
За эти годы пока сити тратит миллиарды а Реал штампует победы в лиге чемпионов год за годом.
Может уважаемый Гвардиола Людей удивляет вот это а не позиция сити в апл в турнирный таблице в этом году .
вложений всё больше, результаты всё хуже.
1. Сити
2. Арсенал
3. НЮ
4. Тоттенхэм
Гвардиола поделился со своей детальной методикой по тренировочной части с Артетой.
Это же очевидно.
Итог: такие деревья как Джака, Парти, Сака и весь остальной сброд Арсенала научились без ошибок делать передачи и выполнять тактические установки идеально.
Это называется коррупция симпатии👆
Помните, кем был Арсенал год назад? Это же команда середняков, они были хуже нынешнего Челси по игре.
Не удивлюсь, если и Сити, и Арсенал принимают специальный допинг - химию, чтобы держать игроков в постоянном тонусе.