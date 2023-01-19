Гвардиола о «Сити»: «Люди удивляются, что мы не лидируем, но так случается. Я ответственен за то, чтобы улучшить игру команды»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола прокомментировал положение «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ.

«Горожане» идут на 2-м месте, набрав 39 очков, и отстают от «Арсенала» на 8 очков.

«Люди удивляются, что «Сити» не лидирует в лиге, но так случается. Есть команда, которая до сих пор шла фантастически, и это не проблема. Принято считать, что другая команда лучше, но что мы должны делать?

Единственный способ – не ждать, что произойдет с ними, попытаться выигрывать свои матчи и играть еще лучше. Я не думаю, что дело в менталитете – в игре против «Юнайтед» и предыдущем матче против «Челси» мы справились очень и очень хорошо.

Мы всегда верили. Когда мы проигрываем, всегда начинаются разговоры про то, что мы не можем бегать, про наш менталитет или про то, что борьбы не будет. Но, возможно, есть тактическая причина, по которой я не справился. Я должен найти что-то, что поможет команде стать лучше, потому что это моя ответственность.

Я хочу бороться за все титулы и Премьер-лигу. Осталось [набрать еще] 60 очков, и у всех впереди еще много трудных матчей. Мы намерены бороться, но мы можем проиграть», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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17 комментариев

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mr kovalsky
Ответ ман сити фейк
Когда Сити набирает свой ход всем станет страшно. Дьяволы выиграли с помощью судей начали говорить про величие. Скоро наш Сити начинает растоптать всех
Да сити же не с помощью судей в прошлом сезоне Арсенал выиграл
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Rick Sanchezz
Ответ Batitotti
С учетом предстоящих очных встреч на самом деле отрыв Арсенала не такой уж огромный. Произойти может все, что угодно. Отличный, непредсказуемый сезон.
С учетом предстоящих очных встреч отрыв ровно такой же, как и сейчас, вот когда сыграют, тогда и посмотрим
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Я Гражданин Мира
Ответ Nuraly Amirov
Потому что мало потратились, ну очевидно же, копейки на трансферы дали, пришлось норвежца по дисконту покупать, и ни слова про конские агентские и отцовские
Они пока закупает всех и вся а Реал в это время штампует победы чуть ли не каждый год в лиге чемпионов.
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Tollie
Ответ Aibek Zhaparov
Гвардиола и Артета сговорились перед началом сезона. Гвардиола поделился со своей детальной методикой по тренировочной части с Артетой. Это же очевидно. Итог: такие деревья как Джака, Парти, Сака и весь остальной сброд Арсенала научились без ошибок делать передачи и выполнять тактические установки идеально. Это называется коррупция симпатии👆 Помните, кем был Арсенал год назад? Это же команда середняков, они были хуже нынешнего Челси по игре. Не удивлюсь, если и Сити, и Арсенал принимают специальный допинг - химию, чтобы держать игроков в постоянном тонусе.
единственное, чем может поделиться лысый шарлатан с Артетой - это адресами магазинов с водолазками
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Я Гражданин Мира
Людей удивляет больше то что почему сити не может выиграть лигу чемпионов.
За эти годы пока сити тратит миллиарды а Реал штампует победы в лиге чемпионов год за годом.
Может уважаемый Гвардиола Людей удивляет вот это а не позиция сити в апл в турнирный таблице в этом году .
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Tollie
физрук сменил риторику. понимает, что тучи сгущаются...

вложений всё больше, результаты всё хуже.
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-3
-3
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Batitotti
С учетом предстоящих очных встреч на самом деле отрыв Арсенала не такой уж огромный. Произойти может все, что угодно. Отличный, непредсказуемый сезон.
+4
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+3
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DolJun
Ответ Aibek Zhaparov
Гвардиола и Артета сговорились перед началом сезона. Гвардиола поделился со своей детальной методикой по тренировочной части с Артетой. Это же очевидно. Итог: такие деревья как Джака, Парти, Сака и весь остальной сброд Арсенала научились без ошибок делать передачи и выполнять тактические установки идеально. Это называется коррупция симпатии👆 Помните, кем был Арсенал год назад? Это же команда середняков, они были хуже нынешнего Челси по игре. Не удивлюсь, если и Сити, и Арсенал принимают специальный допинг - химию, чтобы держать игроков в постоянном тонусе.
если фоден может - то джака должен это с закрытыми глазами делать)
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ман сити фейк
Ответ Александр Сучков
пока ваш Сити начинает - Арсенал продолжает
Топ4 АПЛ

1. Сити
2. Арсенал
3. НЮ
4. Тоттенхэм
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-3
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DolJun
Ответ ман сити фейк
Зачем болелам Челси чемпионские интриги? Сидите на ветках середняков. Ливерпуль, Брайтон, Фулхэм, Челси,. Брентфорд будут бороться за место ЛК
какая интрига? без помощи судей сити шарлатана и сам команда уровня лк)
0
-4
-4
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Nuraly Amirov
Потому что мало потратились, ну очевидно же, копейки на трансферы дали, пришлось норвежца по дисконту покупать, и ни слова про конские агентские и отцовские
0
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-5
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Aibek Zhaparov
Гвардиола и Артета сговорились перед началом сезона.
Гвардиола поделился со своей детальной методикой по тренировочной части с Артетой.
Это же очевидно.

Итог: такие деревья как Джака, Парти, Сака и весь остальной сброд Арсенала научились без ошибок делать передачи и выполнять тактические установки идеально.

Это называется коррупция симпатии👆

Помните, кем был Арсенал год назад? Это же команда середняков, они были хуже нынешнего Челси по игре.

Не удивлюсь, если и Сити, и Арсенал принимают специальный допинг - химию, чтобы держать игроков в постоянном тонусе.
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-3
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ман сити фейк
Ответ DolJun
с той судейской поддержкой какая была у сити в чемпионские сезоны последних лет - понятно люди удивляются почему она пропала, но скрывать не буду - видеть как против сити используют оффсайдный гол было довольно приятно, кесарю кесарево так сказать)
Зачем болелам Челси чемпионские интриги? Сидите на ветках середняков. Ливерпуль, Брайтон, Фулхэм, Челси,. Брентфорд будут бороться за место ЛК
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Сучков
Ответ ман сити фейк
Когда Сити набирает свой ход всем станет страшно. Дьяволы выиграли с помощью судей начали говорить про величие. Скоро наш Сити начинает растоптать всех
пока ваш Сити начинает - Арсенал продолжает
+1
-4
-3
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Артур Агабегов
Ответ DolJun
с той судейской поддержкой какая была у сити в чемпионские сезоны последних лет - понятно люди удивляются почему она пропала, но скрывать не буду - видеть как против сити используют оффсайдный гол было довольно приятно, кесарю кесарево так сказать)
Время идёт, а должун все также без мозгов
+17
-2
+15
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ман сити фейк
Когда Сити набирает свой ход всем станет страшно. Дьяволы выиграли с помощью судей начали говорить про величие. Скоро наш Сити начинает растоптать всех
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
с той судейской поддержкой какая была у сити в чемпионские сезоны последних лет - понятно люди удивляются почему она пропала, но скрывать не буду - видеть как против сити используют оффсайдный гол было довольно приятно, кесарю кесарево так сказать)
+2
-9
-7
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